6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Segunda-feira, 16/11•16h45
Minuto a Minuto: Macedônia do Norte X Eslovênia - 16/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Eslovênia! Danijel Sturm marca. Assistência de Andraž Šporar.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslovênia: sai Vanja Drkusic, entra Relja Obric.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Macedônia do Norte: sai Enis Bardhi, entra Jani Atanasov.
30'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Benjamin Verbič (Eslovênia).
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslovênia: sai Zan Vipotnik, entra Andraž Šporar.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslovênia: sai Aljosa Matko, entra Benjamin Verbič.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Macedônia do Norte: sai Elmin Rastoder, entra Marko Gjorgjievski.
21'
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2ºTEMPO
Gol do Eslovênia! David Zec marca. Assistência de Zan Vipotnik.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslovênia: sai Sandi Lovric, entra Mark Zabukovnik.
12'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ezdjan Alijoski (Macedônia do Norte).
3'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Žan Karničnik (Eslovênia).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Eslovênia: sai Erik Janža, entra Srđan Kuzmić.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Macedônia do Norte: sai Darko Churlinov, entra Hristijan Maleski.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Macedônia do Norte: sai Bojan Ilievski, entra Ljupche Doriev.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Macedônia do Norte: sai Agon Elezi, entra Azer·Omeragic.
29'
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1ºTEMPO
Gol do Eslovênia! Danijel Sturm marca. Assistência de Zan Vipotnik.
22'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Adam Gnezda Čerin (Eslovênia).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Macedônia do Norte x Eslovênia!
G. Sedloski
TECNICO
B. Cesar
TECNICO
Serdar Gozubuyuk
ÁRBITRO