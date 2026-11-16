6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Segunda-feira, 16/11•14h
Minuto a Minuto: Lituânia X Liechtenstein - 16/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Lituânia: sai Eligijus Jankauskas, entra Edgaras Dubickas.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Liechtenstein: sai Alessandro Lo Russo, entra Fabio Luque Notaro.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Liechtenstein: sai Aron Sele, entra Liam Kranz.
34'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Niklas Beck (Liechtenstein).
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Lituânia: sai Domantas Šluta, entra Nikita Pavlovskij.
22'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Manfredas Ruzgis (Lituânia).
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Lituânia: sai Motiejus Burba, entra Faustas Steponavičius.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Lituânia: sai Artur Dolžnikov, entra Matas Vareika.
15'
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2ºTEMPO
Gol do Liechtenstein! Aron Sele marca.
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gvidas Gineitis (Lituânia).
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Liechtenstein: sai Emanuel Zünd, entra Niklas Beck.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Liechtenstein: sai Marcel Büchel, entra Florian Allgäuer.
10'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Justas Lasickas (Lituânia).
5'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Lituânia! Manfredas Ruzgis converte.
3'
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2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Lituânia).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Lituânia: sai Artemijus Tutyskinas, entra Rokas Lekiatas.
21'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Domantas Šluta (Lituânia).
21'
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1ºTEMPO
Substituição no Liechtenstein: sai Jens Hofer, entra S. Schlegel.
16'
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1ºTEMPO
Gol do Lituânia! Eligijus Jankauskas marca. Assistência de Artur Dolžnikov.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Lituânia x Liechtenstein!
M. Čepas
TECNICO
K. Fünfstück
TECNICO
Allard Lindhout
ÁRBITRO