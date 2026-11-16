6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Segunda-feira, 16/11•14h
Minuto a Minuto: Islândia X Luxemburgo - 16/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Luxemburgo: sai Enzo dos Santos, entra Aiman Dardari.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Islândia: sai Orri Steinn Óskarsson, entra Isak Thorvaldsson.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Luxemburgo: sai Vincent Thill, entra Hamza Kadamani.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Luxemburgo: sai jayson videira, entra Timothé Rupil.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Luxemburgo: sai Laurent Jans, entra Miguel Fernandes Goncalves.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Luxemburgo: sai Tomas Cruz, entra Eldin Dzogovic.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Islândia: sai Hjörtur Hermannsson, entra Aron Gunnarsson.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Islândia: sai Mikael Ellertsson, entra Jón Dagur Þórsteinsson.
5'
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2ºTEMPO
Gol do Islândia! Mikael Ellertsson marca. Assistência de Orri Steinn Óskarsson.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Islândia: sai Andri Guðjohnsen, entra Kristian Nokkvi Hlynsson.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Islândia: sai Hákon Arnar Haraldsson, entra Gylfi Sigurðsson.
37'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Islândia! Andri Guðjohnsen converte.
25'
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1ºTEMPO
Gol do Islândia! Brynjólfur Darri Willumsson marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Islândia x Luxemburgo!
A. Gunnlaugsson
TECNICO
J. Strasser
TECNICO
Marian Barbu
ÁRBITRO