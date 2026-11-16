6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Segunda-feira, 16/11•12h
Minuto a Minuto: Ilhas Faroé X Moldávia - 16/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
41'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Victor Stina (Moldávia).
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Ilhas Faroé: sai hanus Sorensen, entra Aron Benjaminsen.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Ilhas Faroé: sai Martin Agnarsson, entra Viljormur Davidsen.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Moldávia: sai Oleg Reabciuk, entra Denis Marandici.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Ilhas Faroé: sai Áki Samuelsen, entra Meinhard Olsen.
28'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Áki Samuelsen (Ilhas Faroé).
28'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Sergiu Perciun (Moldávia).
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Ilhas Faroé: sai Adrian Justinussen, entra Petur Knudsen.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Moldávia: sai Ioan-Calin Revenco, entra Alexandru Bețivu.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Ilhas Faroé: sai Jóannes Bjartalíð, entra Jakup Biskopsto Andreasen.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Moldávia: sai Victor·Bogaciuc, entra Vadim Rață.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Moldávia: sai Stephan Negru, entra Mihail Stefan.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Moldávia: sai Nikita Motpan, entra Victor Stina.
28'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Nikita Motpan (Moldávia).
24'
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1ºTEMPO
Gol do Ilhas Faroé! Áki Samuelsen marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Ilhas Faroé x Moldávia!
E. Klakstein
TECNICO
L. Popescu
TECNICO
Enea Jorgji
ÁRBITRO