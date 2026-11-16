6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Segunda-feira, 16/11•16h45
Minuto a Minuto: Grécia X Sérvia - 16/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Grécia: sai Christos Zafeiris, entra Panagiotis Retsos.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Grécia: sai Christos Tzolis, entra Andrews Tetteh.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Sérvia: sai stefan bukinac, entra Petar Sukacev.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Sérvia: sai Kosta Nedeljkovic, entra Vladimir Lucic.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Grécia: sai Vangelis Pavlidis, entra Charalampos Kostoulas.
24'
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2ºTEMPO
Gol do Grécia! Georgios Masouras marca. Assistência de Vangelis Pavlidis.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Sérvia: sai Luka Jovic, entra Dušan Tadić.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Sérvia: sai Aleksandar Mitrović, entra Mihajlo Cvetkovic.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Grécia: sai Konstantinos Karetsas, entra Anastasios Bakasetas.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Grécia: sai Anastasios Douvikas, entra Georgios Masouras.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Sérvia: sai Srdjan Babic, entra Stefan Gudelj.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Srdjan Babic (Sérvia).
7'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Christos Zafeiris (Grécia).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Grécia x Sérvia!
I. Jovanović
TECNICO
V. Paunovic
TECNICO
Michael Oliver
ÁRBITRO