6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Segunda-feira, 16/11•16h45
Minuto a Minuto: Gibraltar X Malta - 16/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Malta: sai Juan Corbalan, entra Gabriel Bohrer Mentz.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Gibraltar: sai Louie Annesley, entra Paddy McClafferty.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Malta: sai Paiber Brandon Diego, entra Yannick Yankam.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Malta: sai Ylyas Chouaref, entra Basil Tuma.
36'
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2ºTEMPO
Gol do Gibraltar! Carlos Richards marca. Assistência de James Scanlon.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Malta: sai Teddy Teuma, entra Paul Mbong.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Malta: sai Joseph Mbong, entra Kevin Cannavò.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Gibraltar: sai Nicholas Pozo, entra Han Stevens.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Gibraltar: sai Kian Ronan, entra Liam Jessop.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Gibraltar: sai Leon Mason, entra Carlos Richards.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Gibraltar: sai Dylan Borge, entra J. Gomez.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
30'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Graeme Torrilla (Gibraltar).
19'
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1ºTEMPO
Gol do Malta! Kurt Shaw marca.
7'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Nicholas Pozo (Gibraltar).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Gibraltar x Malta!
S. Wiseman
TECNICO
E. De Leo
TECNICO
Balazs Berke
ÁRBITRO