6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Segunda-feira, 16/11•14h
Minuto a Minuto: Estônia X Bulgária - 16/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! karel mustmaa (Estônia) é expulso.
41'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para karel mustmaa (Estônia).
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Bulgária: sai Lukas Petkov, entra Marin Plamenov·Petkov.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Estônia: sai Rasmus Peetson, entra Frank Liivak.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Estônia: sai Marten Paalberg, entra karel mustmaa.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Bulgária: sai Andrian Kraev, entra Ivajlo Čočev.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Bulgária: sai Georgi Lazarov, entra Atanas Iliev.
24'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Michael Schjonning-Larsen (Estônia).
18'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Andrian Kraev (Bulgária).
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Estônia: sai Markus Poom, entra Mattias Männilaan.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Bulgária: sai Dimitar Velkovski, entra Simeon Shishkov.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Bulgária: sai Svetoslav Kovachev, entra Georgi Rusev.
15'
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2ºTEMPO
Gol do Estônia! Kevor Palumets marca. Assistência de Markus Poom.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Bulgária! Svetoslav Kovachev marca.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Estônia: sai Mattias Käit, entra Kevor Palumets.
22'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Stefan Velkov (Bulgária).
8'
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1ºTEMPO
Gol do Estônia! Patrik Kristal marca. Assistência de Rocco Robert Shein.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Estônia x Bulgária!
J. Henn
TECNICO
A. Ribarski
TECNICO
Nenad Minakovic
ÁRBITRO