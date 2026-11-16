6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Segunda-feira, 16/11•12h
Minuto a Minuto: Cazaquistão X Eslováquia - 16/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para artur gajdos (Eslováquia).
45'
•
2ºTEMPO
Gol do Eslováquia! Adrian Kapralik marca.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Adilbek Zhumakhanov (Cazaquistão).
41'
•
2ºTEMPO
Substituição no Eslováquia: sai tobias paliscak, entra Adrian Kapralik.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Cazaquistão: sai Arsen Ashirbek, entra Nauryzbek Zhagorov.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cazaquistão: sai Erkin Tapalov, entra Aybol Abiken.
33'
•
2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Eslováquia).
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cazaquistão: sai Galymzhan Kenzhebek, entra Ismail Bekbolat.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Eslováquia: sai Peter·Pokorny, entra David Strelec.
30'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ludovit Reis (Eslováquia).
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslováquia: sai Erik Prekop, entra Nino Marcelli.
20'
•
2ºTEMPO
Gol do Cazaquistão! Yan Vorogovskiy marca. Assistência de Galymzhan Kenzhebek.
16'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cazaquistão: sai Bauyrzhan Islamkhan, entra Almas Tyulyubay.
16'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cazaquistão: sai Dinmukhamed Karaman, entra Azamat Tuyakbaev.
13'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Peter·Pokorny (Eslováquia).
11'
•
2ºTEMPO
Gol do Eslováquia! Róbert Boženík marca. Assistência de Dávid Krčík.
6'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Islam Chesnokov (Cazaquistão).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Eslováquia: sai Tomas Rigo, entra artur gajdos.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Eslováquia: sai Sebastian Nebyla, entra Ludovit Reis.
38'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Arsen Ashirbek (Cazaquistão).
38'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ivan Mesik (Eslováquia).
29'
•
1ºTEMPO
Gol do Cazaquistão! Islam Chesnokov marca. Assistência de Galymzhan Kenzhebek.
17'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Nuraly Alip (Cazaquistão).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Cazaquistão x Eslováquia!
J. van 't Schip
TECNICO
V. Weiss
TECNICO
Aliyar Agayev
ÁRBITRO