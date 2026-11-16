6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Segunda-feira, 16/11•16h45
Minuto a Minuto: Alemanha X Holanda - 16/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
ACABA O JOGO! Alemanha atropela a Holanda, vence por 5x0 e garante a sua classificação para as quartas de final da UEFA Nations League 26/27. Holandeses avançam terminando com o segundo lugar do grupo.
45'
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2ºTEMPO
Dumfries cruza pela direita de ataque. Van Bommel domina e chuta de dentro da área alemã. Bola explode na marcação.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos dois minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Alemanha já não força mais e controla o jogo pelo meio de campo. Holanda ainda tenta pelo menos um gol de honra.
43'
•
2ºTEMPO
Mittelstädt vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Karl cabeceia fraco e Verbruggen fica com ela.
42'
•
2ºTEMPO
Veerman cruza pela esquerda de ataque. Forte demais. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.
41'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mexx Meerdink (Holanda).
40'
•
2ºTEMPO
Van Bommel arrisca de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.
39'
•
2ºTEMPO
Solada de Dumfries na área alemã pra cima de Finn Jeltsch. Falta apontada.
38'
•
2ºTEMPO
As duas seleções zeram suas possibilidades de trocas.
37'
•
2ºTEMPO
No outro jogo do grupo, Grécia faz 1x0 na Sérvia, mas nada muda. Alemanha em primeiro e Holanda em segundo. Grécia, mesmo com os mesmos 11 pontos dos dois primeiros, perde a vaga direta.
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no Alemanha: sai Brajan Gruda, entra Lennart Karl.
36'
•
2ºTEMPO
Se a Holanda não acertar a marcação, vai levar mais.
33'
•
2ºTEMPO
Scherhant e Gruda parece que jogam com a camisa da seleção há anos. Que atuações dos jovens alemães nessa Nations e principalmnete nessa partida.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Holanda: sai Tijjani Reijnders, entra Teun Koopmeiners.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Holanda: sai Cody Gakpo, entra Ruben van Bommel.
32'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA ALEMANHA!!! GRUDA! Scherhant recebe na área holandesa pela esquerda e bate firme. Bola carimba o poste direito e para nos pés de Gruda, que só tem o trabalho de mandar pra rede.
32'
•
2ºTEMPO
Segue mandando no jogo a Alemanha, trocando passes com qualidade no meio de campo.
32'
•
2ºTEMPO
Gol do Alemanha! Brajan Gruda marca.
31'
•
2ºTEMPO
Muito aplaudido, Wirtz vai descansar e deixa o jogo.
30'
•
2ºTEMPO
Pavlovic bate de fora da área, colocado. Verbruggen cai no canto esquerdo e agarra firme.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Alemanha: sai Florian Wirtz, entra Tom Bischof.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Alemanha: sai Philipp Treu, entra Finn Jeltsch.
29'
•
2ºTEMPO
Depois de um 7x0 contra a Gécia, Holanda nem parece a mesma seleção nessa partida. Passeio dos alemães.
28'
•
2ºTEMPO
Holanda sobe suas linhas e tenta ao menos diminuir o prejuízo, mas cede muitos espaços atrás.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Holanda: sai Donyell Malen, entra Mexx Meerdink.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Holanda: sai Jurriën Timber, entra Ian Maatsen.
26'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA ALEMANHA!!! WIRTZ! Gruda avança pela direita de ataque, com total liberdade. Ele entra na área adversária, cehga ao fundo e rola para o meio. Wirtz completa pra rede. Goleada alemã.
26'
•
2ºTEMPO
Gol do Alemanha! Florian Wirtz marca. Assistência de Brajan Gruda.
25'
•
2ºTEMPO
Torcida alemã joga junto com sua seleção e canta feliz da vida nas arquibancadas.
24'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo apático dos holandeses.
23'
•
2ºTEMPO
Mais duas trocas sendo programadas na Holanda. Xavi busca alternativas.
22'
•
2ºTEMPO
Com os resultados de momento, Alemanha não só está garantindo a sua classificação como tira a Holanda da primeira posição do grupo.
21'
•
2ºTEMPO
Grande atuação da Alemanha, principalmente nessa segunda etapa.
20'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA ALEMANHA!!! SCHLOTTERBECK! Gruda levanta pela esquerda de ataque, em cobrança de falta. Schlotterbeck mergulha de cabeça e manda pra rede. Amplia o selecionado alemão.
20'
•
2ºTEMPO
Gol do Alemanha! Nico Schlotterbeck marca. Assistência de Brajan Gruda.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Alemanha: sai Kai Havertz, entra Younes Ebnoutalib.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Alemanha: sai Nathaniel Brown, entra Maximilian Mittelstädt.
19'
•
2ºTEMPO
Alemanha foca em manter o ritmo com sangue novo em campo, enquanto a Holanda tenta mudar sua postura, que no momento está apática.
18'
•
2ºTEMPO
Trocas nas duas seleções sendo processadas.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no Holanda: sai Quinten Timber, entra Justin Kluivert.
17'
•
2ºTEMPO
Holanda não consegue encaixar o seu jogo e leva sufoco.
16'
•
2ºTEMPO
Com a empolgação em alta, Alemanha segue no ataque.
15'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA ALEMANHA!!! WIRTZ! Mais um golaço alemão. Uma chinelada de fora da área, no canto direito de Verbruggen. Amplia a Alemanha.
15'
•
2ºTEMPO
Gol do Alemanha! Florian Wirtz marca.
14'
•
2ºTEMPO
Scherhant vai ao fundo pela esquerda de ataque e tenta cruzar. Dumfries corta pra escanteio.
13'
•
2ºTEMPO
Van Hecke comete falta dura no meio de campo. Nada de cartão.
12'
•
2ºTEMPO
Chute de fora da área de Gakpo. Ter Stegen faz a defesa e defesa afasta.
11'
•
2ºTEMPO
Roda a bola pela faixa central de campo a seleção holandesa.
10'
•
2ºTEMPO
Gakpo sai costurando a marcação pelo meio de campo e é parado com falta perto da entrada da área mandante.
9'
•
2ºTEMPO
Treu cruza rasteiro pela direita de ataque. Pra ninguém. Verbruggen fica com ela.
8'
•
2ºTEMPO
As duas principais apostas de Klopp, Scherhant e Gruda, vêm funcionando muito bem, assim como na rodada passada.
7'
•
2ºTEMPO
QUE PERIGO! Mais uma jogada de Gruda pela direita. Dessa vez ele corta para o meio e manda uma pancada. À direita do gol de Verbruggen.
6'
•
2ºTEMPO
Gruda domina na direita de ataque e rola pra Wirtz na área holandesa. Ele domina mal e perde o lance.
5'
•
2ºTEMPO
Etapa complementar começa movimentada e com mais espaços em campo.
4'
•
2ºTEMPO
UHHH! Cruzamento da esquerda de ataque. Dumfries fecha bem no meio da área alemã e cabeceia pra fora.
3'
•
2ºTEMPO
Holanda não quer deixar barato e corre atrás do marcador.
2'
•
2ºTEMPO
Alemanha precisa manter o resultado se quiser sonhar em avançar na competição.
1'
•
2ºTEMPO
As duas seleções voltam sem mexidas.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Acaba o primeiro tempo.
44'
•
1ºTEMPO
Postura alemã em campo é firme. Seleção muito bem postada.
43'
•
1ºTEMPO
Holanda tenta responder rápido e parte para o ataque.
42'
•
1ºTEMPO
Erro bobo de passe de Veerman no meio de campo gerou a jogada do gol alemão.
41'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA ALEMANHA!!! SCHERHANT! Um golaço do jovem alemão, que recebe na esquerda de ataque, limpa Dumfries cortando para o meio e bate colocado. Alemanha na frente.
41'
•
1ºTEMPO
Gol do Alemanha! Derry Lionel Scherhant marca. Assistência de Joshua Kimmich.
40'
•
1ºTEMPO
Chute de fora da área de Pavlovic. Bola explode na marcação.
40'
•
1ºTEMPO
Jogo fica truncado nesse momento. Muita disputa e pouco futebol.
39'
•
1ºTEMPO
Agarrão de Quinten Timber pra cima de Scherhant no meio de campo. Falta assinalada.
38'
•
1ºTEMPO
Jurrien Timber tenta sair jogando pela esquerda da sua defesa e é parado com falta por Gruda, que fica reclamando.
37'
•
1ºTEMPO
Holanda com dificuldades na saída de jogo. Marcação alemã é alta.
36'
•
1ºTEMPO
Pavlovic chama a tabela no ataque, mas erra o passe.
35'
•
1ºTEMPO
Gakpo derruba Treu na entrada da área da Holanda. Juizão manda seguir.
34'
•
1ºTEMPO
Com calma, Alemanha troca passes e busca o ataque. Empate não interessa para os donos da casa.
33'
•
1ºTEMPO
Jogada volta a levantar o torcedor alemão, que canta alto nas arquibancadas.
32'
•
1ºTEMPO
NA TRAVE! Treu recebe de Gruda e cruza da linha de fundo do lado direito de ataque. Scherhant domina na área holandesa e finaliza. Bola carimba o poste esquerdo e sai.
31'
•
1ºTEMPO
Muita disputa pelo meio de campo e poucos espaços.
30'
•
1ºTEMPO
Alemanha não quer dar chances aos visitantes e voltam ao campo de ataque.
29'
•
1ºTEMPO
Treu tenta passe pela direita de ataque, chuta em cima de Jurrien Timber e fica com o arremesso lateral.
28'
•
1ºTEMPO
Holanda começa a equilibrar as ações da partida.
27'
•
1ºTEMPO
Nova jogada de Gakpo pela esquerda de ataque. Dessa vez ele cruza e zaga alemã afasta pelo alto.
26'
•
1ºTEMPO
QUE CHANCE! Gakpo dribla o marcador pela esquerda de ataque e cruza com açúcar. Malen cabeceia na pequena área, mas manda por cima.
25'
•
1ºTEMPO
Arrancada de Malen pelo meio de campo. Pavlovic para a jogada e comete falta.
24'
•
1ºTEMPO
Havertz recebe bom cruzamento da direita e cabeceia do meio da área visitante. Nas mãos de Verbruggen .
23'
•
1ºTEMPO
Gruda divide com Van de Ven na área holandesa e fica pedindo penalidade. Nada marcado. Segue o jogo.
22'
•
1ºTEMPO
Marcação alemã é justa e não cede espaços.
21'
•
1ºTEMPO
Holanda tenta esfriar o jogo e troca passes no meio de campo.
20'
•
1ºTEMPO
Malen é acionado na direita de ataque. Tah rasga no carrinho e corta pra linha lateral.
19'
•
1ºTEMPO
Summerville recebe um bolão na área alemã e, na hora de bater, se atrapalha e desaba sozinho.
18'
•
1ºTEMPO
Com a necessidade da vitória, Alemanha segue no ataque, empurrada por seus torcedores.
17'
•
1ºTEMPO
Gruda passa no meio da marcação adversária pela direita de ataque, mas erra passe na sequência.
16'
•
1ºTEMPO
Só dá Alemanha na partida, embora seleção ainda não consiga levar perigo real ao gol de Verbruggen.
15'
•
1ºTEMPO
Brown cobra escanteio pela esquerda, bola fica viva na área holandesa, mas juiz marca falta de ataque.
14'
•
1ºTEMPO
Chute de fora da área de Scherhant. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.
13'
•
1ºTEMPO
Havertz passa pra Gruda na direita de ataque. Bandeira levanta o pano e marca impedimento na jogada.
12'
•
1ºTEMPO
Falta de Malen em Schlotterbeck no meio de campo.
11'
•
1ºTEMPO
Alemanha ensaia uma pressão. Holanda se fecha no campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.
10'
•
1ºTEMPO
Scherhant vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Defesa holandesa afasta o perigo.
9'
•
1ºTEMPO
Malen é lançado na área alemã, tenta passe de cabeça e bola fica com Ter Stegen
8'
•
1ºTEMPO
Gakpo disputa pelo alto no meio de campo com Treu e sofre a falta.
7'
•
1ºTEMPO
Kimmich cobra a falta pela direita de ataque, direto para a área visitante. Zaga afasta pelo alto.
6'
•
1ºTEMPO
Gruda faz bonita finta pela direita de ataque e é atropelado por Jurrien Timber. Falta.
5'
•
1ºTEMPO
Roda a bola pela faixa central de campo a seleção da Alemanha.
4'
•
1ºTEMPO
Reijnders recebe boa bola na entrada da área alemã, mas adianta demais no domínio e perde a jogada.
3'
•
1ºTEMPO
As duas seleções começam o jogo cheias de disposição, com muita disputa pelo meio de campo.
2'
•
1ºTEMPO
Kimmich disputa com Malen no meio de campo e sofre a primeira falta do jogo.
1'
•
1ºTEMPO
A Alemanha joga toda de preto. A Holanda vem a campo de camisas e meiões brancos e calções laranja.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Alemanha x Holanda!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hinos nacionais sendo executados nesse momento.
PRÉ-JOGO
Seleções no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Glenn Nyberg (SUE), auxiliado por Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE).
PRÉ-JOGO
Holanda definida por Xavi: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven e Jurrien Timber; Quinten Timber, Veerman e Reijnders; Summerville, Malen e Gakpo.
PRÉ-JOGO
Alemanha escalada por Jürgen Klopp: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck e Brown; Kimmich e Pavlovic; Gruda, Wirtz e Scherhant; Havertz.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Anton, Gnabry, Musiala, Ouedraogo e Stiller, lesionados. Os visitantes não contarão com Ake, Brobbey, De Jong, Frimpong, Gravenberch, Hato e Van Dijk, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado holandês, embora a vaga na próxima fase já esteja garantida, o foco é manter a invencibilidade e, se possível, eliminar uma forte concorrente ao título.
PRÉ-JOGO
Os alemães chegam motivados e acreditando na classificação mas, para isso, precisam vencer e torcer por um tropeço grego no outro jogo do grupo.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das seleções na competição, a Alemanha foi até a Sérvia e venceu por 3x1, enquanto a Holanda recebeu a Grécia e atropelou, vencendo por 7x0.
PRÉ-JOGO
As duas seleções fazem parte do Grupo 2, ao lado de Grécia, 2ª colocada, com 8 pontos, e Sérvia, 4ª colocada, sem pontos somados. A Alemanha está na 3ª posição, com 8 pontos, e a Holanda é a 1ª, com 11 pontos conquistados. O jogo definirá o futuro dos alemães na competição, tendo em vista que os holandeses já estão garantidos nas quartas de final.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 49 partidas entre as duas seleções. A Alemanha venceu 18, a Holanda levou a melhor em 12 oportunidades, além de 19 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Olympiastadion, em Charlottenburg, distrito de Berlim, na Alemanha.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Alemanha e Holanda, jogo válido pela 6ª rodada da Liga A da UEFA Nations League 26/27. A bola começa a rolar às 16h45min.
J. Klopp
TECNICO
Xavi
TECNICO
Glenn Nyberg
ÁRBITRO