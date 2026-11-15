6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Domingo, 15/11•11h
Minuto a Minuto: Letônia X Armênia - 15/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Letônia: sai Roberts Savalnieks, entra Maksims Tonisevs.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Letônia: sai Eduards Daskevics, entra Kristaps Grabovskis.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Eduards Daskevics (Letônia).
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Armênia: sai Styopa Mkrtchyan, entra Erik Piloyan.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Letônia: sai Vladislavs Gutkovskis, entra Roberts Uldriķis.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Armênia: sai Artur Gharibyan, entra Artur Miranyan.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Armênia: sai Zhirayr Shaghoyan, entra narek hovhannisyan.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Armênia: sai Narek Grigoryan, entra Grant Leon Ranos.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
5'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Oskars Vientiess (Letônia).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Letônia x Armênia!
P. Nicolato
TECNICO
E. Melikyan
TECNICO
Vassilis Fotias
ÁRBITRO