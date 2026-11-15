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encerrado
Matmut Atlantique Bordeaux
França França
2 × 1
Turquia Turquia

6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Domingo, 15/1116h45

Minuto a Minuto: França X Turquia - 15/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

FIM DE JOGO! França vence e fica com a primeira colocação do Grupo A! Turquia perde todos os seis jogos e segura a lanterna!

bola

45'

2ºTEMPO

França prende a bola em seu campo de ataque para deixar o tempo passar.

bola

45'

2ºTEMPO

Turquia tenta pressionar a França para pelo menos sair com o empate fora de casa.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

45'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA TURQUIA!!! BARDAKCI!!! Arda Guler cobra escanteio da direita no segundo pau, o zagueiro aparece sozinho, sem marcação e testa para o fundo das redes!!!

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Turquia! Abdulkerim Bardakçı marca. Assistência de Arda Güler.

bola

44'

2ºTEMPO

PRA FORAAA!!! Lucas da Cunha desarma na entrada da área, dribla dois e chuta com muito perigo a esquerda do gol!

bola

43'

2ºTEMPO

França troca passes e a Turquia corre atrás da bola.

bola

42'

2ºTEMPO

Arda Guler alça bola pela esquerda na área e Konate recebe falta de ataque.

bola

41'

2ºTEMPO

Jacquet faz falta em Ozcan na linha de fundo pela esquerda. Vem bola para a área de Restes.

bola

40'

2ºTEMPO

Nations League Grupo A em andamento: Bélgica 4x1 Itália.

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no França: sai Michael Olise, entra Pablo Pagis.

bola

39'

2ºTEMPO

UUUHHH!!! Escanteio é cobrado da direita, zaga corta para a entrada da área e Bardakci solta a bomba por cima do gol de primeira.

bola

38'

2ºTEMPO

Aydin faz jogada individual pela direita, cruza rasteiro e Konate corta para trás. Escanteio.

bola

37'

2ºTEMPO

E a torcida da França faz a festa no estádio em Bordeaux.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no França: sai Rayan Cherki, entra W. Zaire-Emery.

bola

36'

2ºTEMPO

O atacante, que só foi convocado por Thuram ter se machucado, faz seu primeiro gol com a camisa da seleção!

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Turquia: sai Baris Alper Yilmaz, entra Ferdi Kadıoğlu.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Turquia: sai Eren Elmalı, entra Oğuz Aydın.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Turquia: sai Hakan Çalhanoğlu, entra Orkun Kökçü.

bola

35'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA FRANÇA!!! KROUPI!!! O atacante toca em Cherki que retribui, ele recebe nas costas da zaga e chuta por baixo do goleiro Ozer para ampliar!!!

inicio

35'

2ºTEMPO

Gol do França! Eli Kroupi marca. Assistência de Rayan Cherki.

bola

34'

2ºTEMPO

Mbappé recebe inversão de Olise, parte pra cima de Ylmaz e o campo acaba. Tiro de meta.

bola

33'

2ºTEMPO

França troca passes rápidos, bota a Turquia na roda e agora Camavinga chuta perto do travessão de Ozer.

bola

32'

2ºTEMPO

Mbappé tenta driblar três na entrada da área e acaba sendo desarmado.

bola

31'

2ºTEMPO

Olise aciona Mbappé dentro da área, o atacante domina e chuta travado, na sequência, Camavinga solta o pé nas arquibancadas!

bola

30'

2ºTEMPO

Seleção turca é corajosa e tenta jogar de igual para igual contra a poderosa França.

bola

29'

2ºTEMPO

Olise cruza rasteiro, Cherki faz o corta luz e a zaga da Turquia rebate para frente.

bola

28'

2ºTEMPO

Ozcan fecha a porta na passagem de Mbappé e recebe o amarelo.

bola

28'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Salih Özcan (Turquia).

bola

27'

2ºTEMPO

Jacquet dá um pontapé no adversário e por pouco não recebe o amarelo.

bola

26'

2ºTEMPO

Maignan saiu no intervalo da partida por um problema na coxa direita.

bola

25'

2ºTEMPO

PERDEEEUUU!!! A zaga francesa sai errado, a bola sobra nos pés de Arda Guler que chuta tirando tinta da trave esquerda de Restes!

bola

24'

2ºTEMPO

Kroipi recebe ótima bola nas costas da zaga, mas o atacante é flagrado em impedimento.

bola

24'

2ºTEMPO

Substituição no Turquia: sai Can Yilmaz Uzun, entra Y. Akgun.

bola

23'

2ºTEMPO

Arda Guler arrisca da entrada da área e Restes cai no canto direito para encaixar.

bola

22'

2ºTEMPO

Mbappé toca em Kroupi, que retribui para o camisa dez chutar travado.

bola

21'

2ºTEMPO

França troca passes envolventes, Kumbeedi toca forte demais para Olise dentro da área e Ozer sai do gol para ficar com ela.

bola

20'

2ºTEMPO

OZER!!! Mbappé recebe ótima bola de Cherki nas costas da zaga, finaliza e o goleirão faz linda defesa!

bola

19'

2ºTEMPO

E começa a chover bem forte em Bordeaux.

bola

18'

2ºTEMPO

Mbappé passa como quer de Calhanoglu na ponta esquerda, cruza e Rabiot faz falta de ataque em Topçu

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no França: sai Bradley Barcola, entra Eli Kroupi.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no França: sai Adrien Rabiot, entra Eduardo Camavinga.

bola

17'

2ºTEMPO

Mbappé aciona Olise na ponta ditreita e o atacante chuta no cantinho esquerdo de Ozer, que espalma para trás. Escanteio.

bola

16'

2ºTEMPO

Nations League Grupo A em andamento: Bélgica 3x1 Itália.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Turquia: sai Ismail Yüksek, entra Salih Özcan.

bola

15'

2ºTEMPO

Arda Guler rouba bola na intermediária, invade a área, ginga pra cima de Jacquet, que de carrinho faz a trava. Escanteio.

bola

14'

2ºTEMPO

Zidane domina a bola que sai para a lateral com a facilidade de sempre e o torcedor francês aplaude.

bola

13'

2ºTEMPO

França troca passes na esquerda e Barcola descola o escanteio por ali.

bola

12'

2ºTEMPO

Mbappé parte em rápido contra ataque. Ylmaz segura o atacante e é outro a receber o amarelo.

bola

11'

2ºTEMPO

Konate segura Gul no círculo central e recebe o primeiro amarelo da partida.

bola

11'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Baris Alper Yilmaz (Turquia).

bola

10'

2ºTEMPO

GOL ANULADO! Na origem da jogada, Ylmaz recebe bola em impedimento.

bola

10'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para S. Yalçın (Turquia).

bola

10'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Ibrahima Konaté (França).

bola

9'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA TURQUIA!!! ARDA GULER!!! Ylmaz briga muito pela bola na direita e cruza no segundo pau, Jacquet afasta para frente e o camisa oito chuta de primeira para empatar!

bola

8'

2ºTEMPO

TRAVA KUMBEDI!!! Ylmaz recebe na ponta esquerda, cruza e Yuksek cuhta em cima do lateral!!!

bola

8'

2ºTEMPO

VAR: gol anulado (Turquia).

bola

7'

2ºTEMPO

Turquia troca passes em seu campo de defesa e a França cerca de longe.

bola

6'

2ºTEMPO

Com o resultado parcial, a França vai ficando na liderança do Grupo A!

bola

5'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA FRANÇA!!! TOPÇU CONTRA!!! Cherki cobra escanteio no primeiro pau, Rabiot raspa de cabeça para trás e o zagueiro corta contra a própria meta!

bola

4'

2ºTEMPO

Barcola e Diouf trocam passes na ponta esquerda e ganham escanteio pata a França.

bola

4'

2ºTEMPO

Gol contra! Emirhan Topçu (Turquia) marca contra.

bola

3'

2ºTEMPO

França volta a ter a posse da bola e troca passes em seu campo de ataque.

bola

2'

2ºTEMPO

Olise bate a falta e a bola explode na barreira.

bola

1'

2ºTEMPO

Mbappé recebe bola a um passo da grande área e recebe falta.. Vem perigo para o gol de Ozer.

bola

0'

2ºTEMPO

A bola volta a rolar!

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Fim do 1º tempo em Bordeaux.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no França: sai Mike Maignan, entra Guillaume Restes.

bola

44'

1ºTEMPO

Turquia neste momento vai para frente e tenta jogar de igual para igual com a França.

bola

43'

1ºTEMPO

Ylmaz tenta sair jogando pela direita e Diouf faz a falta.

bola

42'

1ºTEMPO

Diouf abre em Barcola, que cruza rasteiro, o lateral chega no meio de três e escora para fora. Tiro de meta.

bola

41'

1ºTEMPO

Olise lança Rabiot dentro da área e Ozer sai do gol para ficar com ela.

bola

40'

1ºTEMPO

Maignan sai do gol, divide com Gul e fica caído no gramado. árbitro marca falta no goleiro.

bola

39'

1ºTEMPO

Mbappé recebe em impedimento, dribla Ozer e faz o gol, mas a jogada é invalidada.

bola

38'

1ºTEMPO

OZER!!! Olise recebe na ponta direita, corta para o meio e chuta colocado no ângulo direito, o goleiro voa para buscar!

bola

37'

1ºTEMPO

A boça contina no ataque francês. Turquia está encurralada.

bola

36'

1ºTEMPO

França mantém a bola no ataque e a Turquia se fecha na entrada da área.

bola

35'

1ºTEMPO

MAIGNAN!!! Gul lança Yuksek dentro da área, o meia chega chutando de primeira e Maignan fecha o ângulo para salvar!!!

bola

34'

1ºTEMPO

SALVA OZER!!! Lucas da Cunha recebe de Jacquet, serve Mbappé que chuta no canto esquerdo para grande defesa do goleiro!

bola

33'

1ºTEMPO

Arda Guler cobra escanteio da esquerda e Gul cabeceia sem perigo a direita do gol de Maignan.

bola

32'

1ºTEMPO

Elmali recebe na ponta esquerda, rola rasteiro para Arda Guler, que chuta em cima de Jacquet. Escanteio.

bola

31'

1ºTEMPO

Uzun tenta sair em rápido contra ataque e Lucas da Cunha faz a falta.

bola

30'

1ºTEMPO

Diouf e Konate fazem falta dupla em Arda Guler na saída de bola da Turquia.

bola

29'

1ºTEMPO

Barcola troca passes com Olise, não consegue dominar dentro da área e a zaga turca corta.

bola

28'

1ºTEMPO

Diouf desce rápido pela esquerda e cruza no contrapé de Mbappé, que não consegue dominar.

bola

27'

1ºTEMPO

Nations League Grupo A em andamento: Bélgica 2x1 Itália. Com os resultados parciais, Bélgica e França vão se classificando.

bola

26'

1ºTEMPO

Kumbedi recebe de Cherki na ponta direita e cruza em cima da zaga para ficar com o escanteio.

bola

25'

1ºTEMPO

Olise estica a bola em Mbappé dentro da área e Ozer sai do gol para ficar com ela.

bola

24'

1ºTEMPO

Barcola recebe dentro da área, ajeita o corpo e chuta em cima de Demiral.

bola

23'

1ºTEMPO

Mbappé é tão rápido que passa da bola dentro da área e Demiral sai jogando.

bola

22'

1ºTEMPO

França tem mais de 70% de posse de bola até aqui.

bola

21'

1ºTEMPO

Mbappé recebe de Barcola na ponta esquerda, invade a área e tenta a cavadinha, nas mãos de Ozer.

bola

20'

1ºTEMPO

Yuksek recebe bola dentro da área e chuta travado por Rabiot, que sai jogando.

bola

19'

1ºTEMPO

Cherki recebe de Mbappé na entrada da área e na hora do arremate acaba sendo desarmado.

bola

18'

1ºTEMPO

Nations League Grupo A em andamento: Bélgica 1x1 Itália

bola

17'

1ºTEMPO

Gul faz boa jogada individual na entrada da área e chuta com desvio em Konaté. Escanteio.

bola

16'

1ºTEMPO

Turquia troca passes na defesa, a França aperta a saída de bola e os turcos conseguem sair com qualidade.

bola

15'

1ºTEMPO

OZER!!! Mbappé recebe de Cherki na entrada da área, chuta rasteiro no canto direito e o goleirão vai buscar!

bola

14'

1ºTEMPO

Nations League Grupo A em andamento: Bélgica 0x0 Itália

bola

13'

1ºTEMPO

De Olise para Mbappé, de Mbappé para Cherki, que de primeira manda a direita do gol da Turquia.

bola

12'

1ºTEMPO

Números: Olise tem cinco gols em cinco jogos nessa Nations League.

bola

11'

1ºTEMPO

França volta a ter posse da bola e troca passes. Turcos correm atrás da bola.

bola

10'

1ºTEMPO

Kumbedi recebe na quina da área da direita, cruza e Rabiot cabeceia por cima do gol.

bola

9'

1ºTEMPO

Barcola desce pela esquerda, Ylmaz chega junto para marcar e não deixa o atacante passar. Tiro de meta.

bola

8'

1ºTEMPO

Bola é esticada na ponta esquerda do ataque turco e Kumbedi faz a cobertura e deixa ela sair.

bola

7'

1ºTEMPO

Torcedor de Bordeaux não para de cantar atrás do gol de Maignan.

bola

6'

1ºTEMPO

Rabiot recebe de Konate na entrada da área e solta a bomba cruzada para boa defesa de Ozer.

bola

5'

1ºTEMPO

França volta com a posse da bola e encurrala a Turquia na entrada da área.

bola

4'

1ºTEMPO

Celik desce sozinho pela direita e manda nas mãos de Maignan.

bola

3'

1ºTEMPO

França troca passes no ataque e a Turquia se fecha.

bola

2'

1ºTEMPO

Kumbedi aciona Mbappé da direita para o meio da área e o atacante é desarmado no meio de dois.

bola

1'

1ºTEMPO

França vem a campo com o uniforme todo azul. Turquia veste camisas brancas, calções vermelhos e meiões brancos.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: França x Turquia!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes entram em campo neste momento e estão perfiladas para as execuções dos hinos nacionais de França e Turquia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Faz frio em Bordeaux neste momento. Os termômetros marcam 14 graus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Sem somar pontos, a Turquia não almeja mais nada na Nations e já caiu para a Liga B na próxima temporada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Para se classificar com o primeiro lugar do Grupo A, a França precisa vencer. Se a Itália ganhar da Bélgica fora de casa, o time de Zidane vai depender do saldo de gols para ficar encabeçar a chave. Por enquanto, tanto França quanto Itália têm 10 pontos com os italianos na liderança por ter um gol a mais de saldo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Turquia segura a lanterna do grupo e não somou nenhum ponto. Na última rodada, o time recebeu a Bélgica e perdeu por 2 a 1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

França é a segunda colocada do Grupo A com 10 pontos somados. Na rodada passada, a equipe visitou a Itália no San Siro e perdeu por 3 a 1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar na última rodada da fase de grupos da Nations League! França recebe a Turquia em Bordeaux!

França FRA

  • Z. Zidane

    TECNICO

Turquia TUR

  • Sergen Yalçın

    TECNICO

  • Chris Kavanagh

    ÁRBITRO

França FRA
Turquia TUR

GOLS

Gol Eli Kroupi
Emirhan Topçu Gol Contra
Abdulkerim Bardakçı Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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