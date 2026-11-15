6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Domingo, 15/11•16h45
Minuto a Minuto: França X Turquia - 15/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
FIM DE JOGO! França vence e fica com a primeira colocação do Grupo A! Turquia perde todos os seis jogos e segura a lanterna!
45'
•
2ºTEMPO
França prende a bola em seu campo de ataque para deixar o tempo passar.
45'
•
2ºTEMPO
Turquia tenta pressionar a França para pelo menos sair com o empate fora de casa.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
45'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA TURQUIA!!! BARDAKCI!!! Arda Guler cobra escanteio da direita no segundo pau, o zagueiro aparece sozinho, sem marcação e testa para o fundo das redes!!!
45'
•
2ºTEMPO
Gol do Turquia! Abdulkerim Bardakçı marca. Assistência de Arda Güler.
44'
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2ºTEMPO
PRA FORAAA!!! Lucas da Cunha desarma na entrada da área, dribla dois e chuta com muito perigo a esquerda do gol!
43'
•
2ºTEMPO
França troca passes e a Turquia corre atrás da bola.
42'
•
2ºTEMPO
Arda Guler alça bola pela esquerda na área e Konate recebe falta de ataque.
41'
•
2ºTEMPO
Jacquet faz falta em Ozcan na linha de fundo pela esquerda. Vem bola para a área de Restes.
40'
•
2ºTEMPO
Nations League Grupo A em andamento: Bélgica 4x1 Itália.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no França: sai Michael Olise, entra Pablo Pagis.
39'
•
2ºTEMPO
UUUHHH!!! Escanteio é cobrado da direita, zaga corta para a entrada da área e Bardakci solta a bomba por cima do gol de primeira.
38'
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2ºTEMPO
Aydin faz jogada individual pela direita, cruza rasteiro e Konate corta para trás. Escanteio.
37'
•
2ºTEMPO
E a torcida da França faz a festa no estádio em Bordeaux.
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no França: sai Rayan Cherki, entra W. Zaire-Emery.
36'
•
2ºTEMPO
O atacante, que só foi convocado por Thuram ter se machucado, faz seu primeiro gol com a camisa da seleção!
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Turquia: sai Baris Alper Yilmaz, entra Ferdi Kadıoğlu.
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Turquia: sai Eren Elmalı, entra Oğuz Aydın.
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Turquia: sai Hakan Çalhanoğlu, entra Orkun Kökçü.
35'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA FRANÇA!!! KROUPI!!! O atacante toca em Cherki que retribui, ele recebe nas costas da zaga e chuta por baixo do goleiro Ozer para ampliar!!!
35'
•
2ºTEMPO
Gol do França! Eli Kroupi marca. Assistência de Rayan Cherki.
34'
•
2ºTEMPO
Mbappé recebe inversão de Olise, parte pra cima de Ylmaz e o campo acaba. Tiro de meta.
33'
•
2ºTEMPO
França troca passes rápidos, bota a Turquia na roda e agora Camavinga chuta perto do travessão de Ozer.
32'
•
2ºTEMPO
Mbappé tenta driblar três na entrada da área e acaba sendo desarmado.
31'
•
2ºTEMPO
Olise aciona Mbappé dentro da área, o atacante domina e chuta travado, na sequência, Camavinga solta o pé nas arquibancadas!
30'
•
2ºTEMPO
Seleção turca é corajosa e tenta jogar de igual para igual contra a poderosa França.
29'
•
2ºTEMPO
Olise cruza rasteiro, Cherki faz o corta luz e a zaga da Turquia rebate para frente.
28'
•
2ºTEMPO
Ozcan fecha a porta na passagem de Mbappé e recebe o amarelo.
28'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Salih Özcan (Turquia).
27'
•
2ºTEMPO
Jacquet dá um pontapé no adversário e por pouco não recebe o amarelo.
26'
•
2ºTEMPO
Maignan saiu no intervalo da partida por um problema na coxa direita.
25'
•
2ºTEMPO
PERDEEEUUU!!! A zaga francesa sai errado, a bola sobra nos pés de Arda Guler que chuta tirando tinta da trave esquerda de Restes!
24'
•
2ºTEMPO
Kroipi recebe ótima bola nas costas da zaga, mas o atacante é flagrado em impedimento.
24'
•
2ºTEMPO
Substituição no Turquia: sai Can Yilmaz Uzun, entra Y. Akgun.
23'
•
2ºTEMPO
Arda Guler arrisca da entrada da área e Restes cai no canto direito para encaixar.
22'
•
2ºTEMPO
Mbappé toca em Kroupi, que retribui para o camisa dez chutar travado.
21'
•
2ºTEMPO
França troca passes envolventes, Kumbeedi toca forte demais para Olise dentro da área e Ozer sai do gol para ficar com ela.
20'
•
2ºTEMPO
OZER!!! Mbappé recebe ótima bola de Cherki nas costas da zaga, finaliza e o goleirão faz linda defesa!
19'
•
2ºTEMPO
E começa a chover bem forte em Bordeaux.
18'
•
2ºTEMPO
Mbappé passa como quer de Calhanoglu na ponta esquerda, cruza e Rabiot faz falta de ataque em Topçu
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no França: sai Bradley Barcola, entra Eli Kroupi.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no França: sai Adrien Rabiot, entra Eduardo Camavinga.
17'
•
2ºTEMPO
Mbappé aciona Olise na ponta ditreita e o atacante chuta no cantinho esquerdo de Ozer, que espalma para trás. Escanteio.
16'
•
2ºTEMPO
Nations League Grupo A em andamento: Bélgica 3x1 Itália.
16'
•
2ºTEMPO
Substituição no Turquia: sai Ismail Yüksek, entra Salih Özcan.
15'
•
2ºTEMPO
Arda Guler rouba bola na intermediária, invade a área, ginga pra cima de Jacquet, que de carrinho faz a trava. Escanteio.
14'
•
2ºTEMPO
Zidane domina a bola que sai para a lateral com a facilidade de sempre e o torcedor francês aplaude.
13'
•
2ºTEMPO
França troca passes na esquerda e Barcola descola o escanteio por ali.
12'
•
2ºTEMPO
Mbappé parte em rápido contra ataque. Ylmaz segura o atacante e é outro a receber o amarelo.
11'
•
2ºTEMPO
Konate segura Gul no círculo central e recebe o primeiro amarelo da partida.
11'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Baris Alper Yilmaz (Turquia).
10'
•
2ºTEMPO
GOL ANULADO! Na origem da jogada, Ylmaz recebe bola em impedimento.
10'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para S. Yalçın (Turquia).
10'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ibrahima Konaté (França).
9'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA TURQUIA!!! ARDA GULER!!! Ylmaz briga muito pela bola na direita e cruza no segundo pau, Jacquet afasta para frente e o camisa oito chuta de primeira para empatar!
8'
•
2ºTEMPO
TRAVA KUMBEDI!!! Ylmaz recebe na ponta esquerda, cruza e Yuksek cuhta em cima do lateral!!!
8'
•
2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Turquia).
7'
•
2ºTEMPO
Turquia troca passes em seu campo de defesa e a França cerca de longe.
6'
•
2ºTEMPO
Com o resultado parcial, a França vai ficando na liderança do Grupo A!
5'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA FRANÇA!!! TOPÇU CONTRA!!! Cherki cobra escanteio no primeiro pau, Rabiot raspa de cabeça para trás e o zagueiro corta contra a própria meta!
4'
•
2ºTEMPO
Barcola e Diouf trocam passes na ponta esquerda e ganham escanteio pata a França.
4'
•
2ºTEMPO
Gol contra! Emirhan Topçu (Turquia) marca contra.
3'
•
2ºTEMPO
França volta a ter a posse da bola e troca passes em seu campo de ataque.
2'
•
2ºTEMPO
Olise bate a falta e a bola explode na barreira.
1'
•
2ºTEMPO
Mbappé recebe bola a um passo da grande área e recebe falta.. Vem perigo para o gol de Ozer.
0'
•
2ºTEMPO
A bola volta a rolar!
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Fim do 1º tempo em Bordeaux.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no França: sai Mike Maignan, entra Guillaume Restes.
44'
•
1ºTEMPO
Turquia neste momento vai para frente e tenta jogar de igual para igual com a França.
43'
•
1ºTEMPO
Ylmaz tenta sair jogando pela direita e Diouf faz a falta.
42'
•
1ºTEMPO
Diouf abre em Barcola, que cruza rasteiro, o lateral chega no meio de três e escora para fora. Tiro de meta.
41'
•
1ºTEMPO
Olise lança Rabiot dentro da área e Ozer sai do gol para ficar com ela.
40'
•
1ºTEMPO
Maignan sai do gol, divide com Gul e fica caído no gramado. árbitro marca falta no goleiro.
39'
•
1ºTEMPO
Mbappé recebe em impedimento, dribla Ozer e faz o gol, mas a jogada é invalidada.
38'
•
1ºTEMPO
OZER!!! Olise recebe na ponta direita, corta para o meio e chuta colocado no ângulo direito, o goleiro voa para buscar!
37'
•
1ºTEMPO
A boça contina no ataque francês. Turquia está encurralada.
36'
•
1ºTEMPO
França mantém a bola no ataque e a Turquia se fecha na entrada da área.
35'
•
1ºTEMPO
MAIGNAN!!! Gul lança Yuksek dentro da área, o meia chega chutando de primeira e Maignan fecha o ângulo para salvar!!!
34'
•
1ºTEMPO
SALVA OZER!!! Lucas da Cunha recebe de Jacquet, serve Mbappé que chuta no canto esquerdo para grande defesa do goleiro!
33'
•
1ºTEMPO
Arda Guler cobra escanteio da esquerda e Gul cabeceia sem perigo a direita do gol de Maignan.
32'
•
1ºTEMPO
Elmali recebe na ponta esquerda, rola rasteiro para Arda Guler, que chuta em cima de Jacquet. Escanteio.
31'
•
1ºTEMPO
Uzun tenta sair em rápido contra ataque e Lucas da Cunha faz a falta.
30'
•
1ºTEMPO
Diouf e Konate fazem falta dupla em Arda Guler na saída de bola da Turquia.
29'
•
1ºTEMPO
Barcola troca passes com Olise, não consegue dominar dentro da área e a zaga turca corta.
28'
•
1ºTEMPO
Diouf desce rápido pela esquerda e cruza no contrapé de Mbappé, que não consegue dominar.
27'
•
1ºTEMPO
Nations League Grupo A em andamento: Bélgica 2x1 Itália. Com os resultados parciais, Bélgica e França vão se classificando.
26'
•
1ºTEMPO
Kumbedi recebe de Cherki na ponta direita e cruza em cima da zaga para ficar com o escanteio.
25'
•
1ºTEMPO
Olise estica a bola em Mbappé dentro da área e Ozer sai do gol para ficar com ela.
24'
•
1ºTEMPO
Barcola recebe dentro da área, ajeita o corpo e chuta em cima de Demiral.
23'
•
1ºTEMPO
Mbappé é tão rápido que passa da bola dentro da área e Demiral sai jogando.
22'
•
1ºTEMPO
França tem mais de 70% de posse de bola até aqui.
21'
•
1ºTEMPO
Mbappé recebe de Barcola na ponta esquerda, invade a área e tenta a cavadinha, nas mãos de Ozer.
20'
•
1ºTEMPO
Yuksek recebe bola dentro da área e chuta travado por Rabiot, que sai jogando.
19'
•
1ºTEMPO
Cherki recebe de Mbappé na entrada da área e na hora do arremate acaba sendo desarmado.
18'
•
1ºTEMPO
Nations League Grupo A em andamento: Bélgica 1x1 Itália
17'
•
1ºTEMPO
Gul faz boa jogada individual na entrada da área e chuta com desvio em Konaté. Escanteio.
16'
•
1ºTEMPO
Turquia troca passes na defesa, a França aperta a saída de bola e os turcos conseguem sair com qualidade.
15'
•
1ºTEMPO
OZER!!! Mbappé recebe de Cherki na entrada da área, chuta rasteiro no canto direito e o goleirão vai buscar!
14'
•
1ºTEMPO
Nations League Grupo A em andamento: Bélgica 0x0 Itália
13'
•
1ºTEMPO
De Olise para Mbappé, de Mbappé para Cherki, que de primeira manda a direita do gol da Turquia.
12'
•
1ºTEMPO
Números: Olise tem cinco gols em cinco jogos nessa Nations League.
11'
•
1ºTEMPO
França volta a ter posse da bola e troca passes. Turcos correm atrás da bola.
10'
•
1ºTEMPO
Kumbedi recebe na quina da área da direita, cruza e Rabiot cabeceia por cima do gol.
9'
•
1ºTEMPO
Barcola desce pela esquerda, Ylmaz chega junto para marcar e não deixa o atacante passar. Tiro de meta.
8'
•
1ºTEMPO
Bola é esticada na ponta esquerda do ataque turco e Kumbedi faz a cobertura e deixa ela sair.
7'
•
1ºTEMPO
Torcedor de Bordeaux não para de cantar atrás do gol de Maignan.
6'
•
1ºTEMPO
Rabiot recebe de Konate na entrada da área e solta a bomba cruzada para boa defesa de Ozer.
5'
•
1ºTEMPO
França volta com a posse da bola e encurrala a Turquia na entrada da área.
4'
•
1ºTEMPO
Celik desce sozinho pela direita e manda nas mãos de Maignan.
3'
•
1ºTEMPO
França troca passes no ataque e a Turquia se fecha.
2'
•
1ºTEMPO
Kumbedi aciona Mbappé da direita para o meio da área e o atacante é desarmado no meio de dois.
1'
•
1ºTEMPO
França vem a campo com o uniforme todo azul. Turquia veste camisas brancas, calções vermelhos e meiões brancos.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: França x Turquia!
PRÉ-JOGO
As duas equipes entram em campo neste momento e estão perfiladas para as execuções dos hinos nacionais de França e Turquia.
PRÉ-JOGO
Faz frio em Bordeaux neste momento. Os termômetros marcam 14 graus.
PRÉ-JOGO
Sem somar pontos, a Turquia não almeja mais nada na Nations e já caiu para a Liga B na próxima temporada.
PRÉ-JOGO
Para se classificar com o primeiro lugar do Grupo A, a França precisa vencer. Se a Itália ganhar da Bélgica fora de casa, o time de Zidane vai depender do saldo de gols para ficar encabeçar a chave. Por enquanto, tanto França quanto Itália têm 10 pontos com os italianos na liderança por ter um gol a mais de saldo.
PRÉ-JOGO
Turquia segura a lanterna do grupo e não somou nenhum ponto. Na última rodada, o time recebeu a Bélgica e perdeu por 2 a 1.
PRÉ-JOGO
França é a segunda colocada do Grupo A com 10 pontos somados. Na rodada passada, a equipe visitou a Itália no San Siro e perdeu por 3 a 1.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar na última rodada da fase de grupos da Nations League! França recebe a Turquia em Bordeaux!
Z. Zidane
TECNICO
Sergen Yalçın
TECNICO
Chris Kavanagh
ÁRBITRO