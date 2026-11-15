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encerrado
Bolt Arena Helsinki
Finlândia Finlândia
7 × 2
San Marino San Marino

6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Domingo, 15/1114h

Minuto a Minuto: Finlândia X San Marino - 15/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no San Marino: sai Nicholas Giacopetti, entra Andrea Contadini.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Finlândia: sai adrian svanback, entra Oliver Antman.

inicio

33'

2ºTEMPO

Gol do Finlândia! adrian svanback marca. Assistência de Roman Eremenko.

inicio

31'

2ºTEMPO

Gol do San Marino! Nicola Nanni marca. Assistência de Nicholas Giacopetti.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no San Marino: sai Lorenzo·Capicchioni, entra Alessandro Golinucci.

inicio

25'

2ºTEMPO

Gol do Finlândia! Daniel Håkans marca. Assistência de Santeri Väänänen.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no San Marino: sai S. Zannoni, entra Samuel·Pancotti.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no San Marino: sai Marco pasolini, entra Tommaso Benvenuti.

bola

15'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Ryan Mahuta (Finlândia).

bola

11'

2ºTEMPO

Substituição no Finlândia: sai Naatan Skyttä, entra Daniel Håkans.

bola

9'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Alessandro Tosi (San Marino).

bola

2'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Robert Ivanov (Finlândia).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no San Marino: sai C. Meloni, entra Balda Enea Della.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Finlândia: sai Leo Walta, entra Roman Eremenko.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Finlândia: sai Topi Keskinen, entra Ryan Mahuta.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Finlândia: sai Ville Koski, entra Fredrik Jensen.

inicio

42'

1ºTEMPO

Gol do Finlândia! Joel Pohjanpalo marca. Assistência de Leo Walta.

inicio

36'

1ºTEMPO

Gol do Finlândia! Joel Pohjanpalo marca.

bola

35'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para C. Meloni (San Marino).

bola

31'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Marco pasolini (San Marino).

bola

26'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do San Marino! Nicola Nanni converte.

bola

22'

1ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (San Marino).

inicio

20'

1ºTEMPO

Gol do Finlândia! adrian svanback marca. Assistência de Joel Pohjanpalo.

inicio

17'

1ºTEMPO

Gol do Finlândia! Leo Walta marca.

bola

12'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Lorenzo Lazzari (San Marino).

inicio

8'

1ºTEMPO

Gol do Finlândia! adrian svanback marca. Assistência de Onni Valakari.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Finlândia x San Marino!

Finlândia FIN

  • J. Friis

    TECNICO

San Marino SMR

  • R. Cevoli

    TECNICO

  • Georgi Nikolov Kabakov

    ÁRBITRO

Finlândia FIN
San Marino SMR

GOLS

Gol adrian svanback
Gol Leo Walta
Gol adrian svanback
Gol Joel Pohjanpalo
Gol Joel Pohjanpalo
Gol Daniel Håkans
Gol adrian svanback
Nicola Nanni Gol
Nicola Nanni Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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