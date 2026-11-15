6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Domingo, 15/11•14h
Minuto a Minuto: Finlândia X San Marino - 15/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no San Marino: sai Nicholas Giacopetti, entra Andrea Contadini.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Finlândia: sai adrian svanback, entra Oliver Antman.
33'
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2ºTEMPO
Gol do Finlândia! adrian svanback marca. Assistência de Roman Eremenko.
31'
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2ºTEMPO
Gol do San Marino! Nicola Nanni marca. Assistência de Nicholas Giacopetti.
26'
•
2ºTEMPO
Substituição no San Marino: sai Lorenzo·Capicchioni, entra Alessandro Golinucci.
25'
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2ºTEMPO
Gol do Finlândia! Daniel Håkans marca. Assistência de Santeri Väänänen.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no San Marino: sai S. Zannoni, entra Samuel·Pancotti.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no San Marino: sai Marco pasolini, entra Tommaso Benvenuti.
15'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ryan Mahuta (Finlândia).
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Finlândia: sai Naatan Skyttä, entra Daniel Håkans.
9'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alessandro Tosi (San Marino).
2'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Robert Ivanov (Finlândia).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no San Marino: sai C. Meloni, entra Balda Enea Della.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Finlândia: sai Leo Walta, entra Roman Eremenko.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Finlândia: sai Topi Keskinen, entra Ryan Mahuta.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Finlândia: sai Ville Koski, entra Fredrik Jensen.
42'
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1ºTEMPO
Gol do Finlândia! Joel Pohjanpalo marca. Assistência de Leo Walta.
36'
•
1ºTEMPO
Gol do Finlândia! Joel Pohjanpalo marca.
35'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para C. Meloni (San Marino).
31'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Marco pasolini (San Marino).
26'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do San Marino! Nicola Nanni converte.
22'
•
1ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (San Marino).
20'
•
1ºTEMPO
Gol do Finlândia! adrian svanback marca. Assistência de Joel Pohjanpalo.
17'
•
1ºTEMPO
Gol do Finlândia! Leo Walta marca.
12'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Lorenzo Lazzari (San Marino).
8'
•
1ºTEMPO
Gol do Finlândia! adrian svanback marca. Assistência de Onni Valakari.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Finlândia x San Marino!
J. Friis
TECNICO
R. Cevoli
TECNICO
Georgi Nikolov Kabakov
ÁRBITRO