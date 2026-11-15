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encerrado
Riyadh Air Metropolitano Madri, Espanha
Espanha Espanha
2 × 3
Inglaterra Inglaterra

6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Domingo, 15/1116h45

Minuto a Minuto: Espanha X Inglaterra - 15/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

ACABA O JOGO! Inglaterra bate a Espanha por 3x2 em Madri, acaba com a invencibilidade dos mandantes, devolve a derrota de Londres e termina com a primeira colocação do grupo.

bola

45'

2ºTEMPO

Ingleses montam uma parede na frente da sua área e tentam segurar a pressão nesses instantes finais.

bola

45'

2ºTEMPO

Até os zagueiros espanhóis no ataque nesse momento.

bola

45'

2ºTEMPO

INCRÍVEL! Trafford faz milagres em campo. Duas defesas à queima roupa do goleirão inglês dentro da sua área.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Ben White deixa o jogo extremamente exausto por correr demais na partida. Burn vem para o seu lugar, fortalecendo o miolo de zaga.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Inglaterra: sai Ben White, entra Dan Burn.

bola

43'

2ºTEMPO

Álex Baena força demais no passe pra Yamal na direita de ataque.

bola

43'

2ºTEMPO

Espanha ainda luta pra não perder sua invencibilidade de 44 jogos.

bola

42'

2ºTEMPO

Inglaterra vai devolvendo o placar do jogo de Londres, onde os espanhois venceram exatamente por 3x2.

bola

41'

2ºTEMPO

Nico Williams vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Pedro Porro joga de centroavante e cabeceia pra fora.

bola

40'

2ºTEMPO

Falta de Spence em Yamal no meio de campo. Ele já entrou amarelado no jogo e tem que ficar esperto.

bola

39'

2ºTEMPO

Sangue novo na Inglaterra com mais duas mexidas.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Inglaterra: sai Jude Bellingham, entra Djed Spence.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Inglaterra: sai Anthony Gordon, entra Dominic Calvert-Lewin.

bola

37'

2ºTEMPO

Bellingham tenta contra atacar pelo meio de campo e é parado com falta por Porro. Lateral espanhol fica transtornado com a marcação.

bola

37'

2ºTEMPO

Tentativa de replay da jogada anterior de Yamal. Dessa vez ele chuta e é travado por Rogers.

bola

36'

2ºTEMPO

ESPALMA TRAFFORD! Yamal chapa de fora da área. Trafford salta no cantinho direito e espalma. Cucurella chuta mais uma no rebote e Trafford defende mais uma vez.

bola

35'

2ºTEMPO

Espanha acreditando no empate e possível virada. Todo mundo no ataque.

bola

34'

2ºTEMPO

E deixa o campo o Melhor do Mundo Kane. Entra Lewis-Skelly pra fortalecer a marcação no meio e dar mais gás a equipe.

bola

33'

2ºTEMPO

Lamine Yamal ataca pela direita e rola para o meio. Fermín López bate de primeira e isola.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Inglaterra: sai Harry Kane, entra Myles Lewis-Skelly.

bola

32'

2ºTEMPO

Bellingham tenta cruzar pela esquerda de ataque e manda direto pra fora.

bola

31'

2ºTEMPO

Com duas bobeadas com bolas perdidas, Inglaterra cede dois gols, gera uma expulsão e coloca a Espanha no jogo de vez.

bola

30'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA ESPANHA!!! NICO WILLIAMS! Gordon perde a bola no meio de campo. Yamal é lançado na direita de ataque e, rapidamente, ele rola para o meio da área inglesa. Nico Williams chapa e marca o segundo.

inicio

30'

2ºTEMPO

Gol do Espanha! Nico Williams marca. Assistência de Lamine Yamal.

bola

29'

2ºTEMPO

TRAFFOOORD! Bola sobra limpa com Fermín López na área inglesa. Ele solta uma sapatada e Trafford espalma.

bola

28'

2ºTEMPO

Mexe a Espanha, colocando Nico Williams no lugar de Zubimendi. Espanha pra cima.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Espanha: sai Martín Zubimendi, entra Nico Williams.

bola

26'

2ºTEMPO

Cucurella é lançado por Fermín López na esquerda de ataque. Forte demais. Bola se perde pela linha de fundo.

bola

25'

2ºTEMPO

Bellingham recua pra preencher o meio de campo e Inglaterra se ajusta na partida, mesmo com um homem a menos.

bola

24'

2ºTEMPO

Por reclamação, Spence, do banco de reservas inglês, recebe cartão amarelo.

bola

23'

2ºTEMPO

Álex Baena simula falta no meio de campo e recebe o cartão amarelo.

bola

23'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Alejandro Baena Rodríguez (Espanha).

bola

22'

2ºTEMPO

Com um jogador a mais e com qualidade na troca de passes, Espanha parte inteira para o ataque.

bola

22'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Djed Spence (Inglaterra).

bola

21'

2ºTEMPO

Agora segura a empolgação espanhola. Panorama da partida muda completamente.

bola

20'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA ESPANHA!!! OYARZABAL! Batida com categoria, no canto esquerdo. Trafford pula para o lado oposto e nem sai na foto. Diminui a Espanha.

bola

20'

2ºTEMPO

Gol de pênalti do Espanha! Mikel Oyarzabal converte.

bola

19'

2ºTEMPO

VAR checa a jogada e nada é idenficado. Pênalti está confirmado.

bola

19'

2ºTEMPO

PÊNALTI PARA A ESPANHA! Que bobeada de Quansah. Ele tenta sair driblando da sua defesa, é desarmado por Lamine Yamal, que recebe de Fermín López e chega cara a cara com o goleiro. Anderson mata a jogada, comete o pênalti e é expulso.

bola

18'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Elliot Anderson (Inglaterra) é expulso.

bola

17'

2ºTEMPO

Lamine Yamal se enrola sozinho com a bola no meio de campo e cede arremesso lateral para os ingleses.

bola

17'

2ºTEMPO

Declan Rice cobra o escanteio pela esquerda e mais uma vez Unai Simón fica com ela.

bola

16'

2ºTEMPO

Gordon vai ao fundo pela esquerda de ataque e descola um escanteio em dividida com Pedro Porro.

bola

15'

2ºTEMPO

Espanha tenta sair para o jogo, mas visitantes marcam alto e dificultam as coisas.

bola

14'

2ºTEMPO

Quem controla o jogo nesse momento é a seleção inglesa, que quer mais.

bola

13'

2ºTEMPO

Depois de levar o segundo, Espanha claramente se perde em campo e cede muitos espaços.

bola

13'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Lamine Yamal (Espanha).

bola

12'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA INGLATERRA!!! BEN WHITE! Bela troca de passes do ataque inglês. De Kane pra Bellingham e de Bellingham pra White na área adversária. Ele fuzila pra rede e aumenta a vantagem inglesa.

inicio

12'

2ºTEMPO

Gol do Inglaterra! Ben White marca. Assistência de Jude Bellingham.

bola

11'

2ºTEMPO

Rice cobra escanteio pela esquerda. Unai Simón sobe no terceiro andar e fica com ela.

bola

11'

2ºTEMPO

Bellingham vai ao fundo pela esquerda de ataque, tenta cruzar e Porro trava, jogando pra escanteio.

bola

10'

2ºTEMPO

Seleção visitante se apresenta de maneira impecável na partida. Marcação ajustada e firme e contra ataques fulminantes.

bola

9'

2ºTEMPO

Inglaterra com a faca e o queijo nas mãos pra acabar com a invencibilidade dos campeões mundiais.

bola

8'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA INGLATERRA!!! KONSA! Após cobrança de escanteio da direita, Konsa aparece em velocidade e sozinho, mandando de cabeça pra rede. Amplia a Inglaterra.

inicio

8'

2ºTEMPO

Gol do Inglaterra! Ezri Konsa marca. Assistência de Declan Rice.

bola

7'

2ºTEMPO

Bellingham responde com finta pela direita de ataque. Marcador desvia e cede escanteio.

bola

7'

2ºTEMPO

Lamine Yamal recebe na direita de ataque e tenta cruzar de três dedos. Direto nas mãos de Trafford .

bola

6'

2ºTEMPO

Cucurella passa o pé em Rogers no meio de campo. Falta e amarelo aplicado.

bola

5'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Marc Cucurella (Espanha).

bola

4'

2ºTEMPO

Busca alguma brecha rodando a bola no campo ofensivo a seleção espanhola.

bola

3'

2ºTEMPO

No seu melhor estilo, Espanha controla o jogo ficando mais com a bola, mas contra ataques ingleses têm muita qualidade.

bola

2'

2ºTEMPO

Postura inglesa se mantém firme e compacta no campo de defesa.

bola

1'

2ºTEMPO

Espanha com três caras novas em campo e Inglaterra sem mexidas.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Acaba o primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Mikel Merino derruba Hall no meio de campo. Falta assinalada.

bola

45'

1ºTEMPO

Espanha precisará de sangue frio pra correr atrás do prejuízo e manter sua enorme invencibilidade. Inglaterra com fome e muito bem postada taticamente.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

45'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA INGLATERRA!!! HARRY KANE! Batida firme, no canto esquerdo de Unai Simón, que acerta o lado, mas não chega nela. Gol do Bola de Ouro em Madri e Inglaterra na frente.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Espanha: sai Mikel Merino, entra Fermín López.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Espanha: sai Fabián Ruiz, entra Pedri.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Espanha: sai Pau Cubarsí, entra Dean Huijsen.

bola

45'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Inglaterra! Harry Kane converte.

bola

44'

1ºTEMPO

Kane na bola e pronto para a cobrança.

bola

43'

1ºTEMPO

Tudo certo com o lateral espanhol e penalidade confirmada.

bola

42'

1ºTEMPO

Jogo parado. Cucurella com dores em dividida no lance que originou o pênalti. Divididas com Bellingham e Anderson em seguida.

bola

41'

1ºTEMPO

PÊNALTI PARA A INGLATERRA! Contra ataque rápido, bola com Kane no ataque, lançada por Anderson . Ele entra na área mandante, tenta a finta e é derrubado por Cubarsí. Juiz aponta a marca da cal, sem nenhuma dúvida.

bola

40'

1ºTEMPO

Espanha no ataque mais uma vez, girando de pé em pé e procurando espaços.

bola

39'

1ºTEMPO

Kane recebe na esquerda de ataque e levanta. Bellingham finaliza de cabeça, desequilibrado por Cucurella, e bola fica com Unai Simón.

bola

38'

1ºTEMPO

Inglaterra esfria o jogo e troca passes no meio de campo.

bola

37'

1ºTEMPO

UHHH! Lamine Yamal recebe na área inglesa pela direita, corta para o meio e chuta forte. Por cima do gol.

bola

36'

1ºTEMPO

Boa roubara de Gordon no meio de campo. Ele passa pra Rogers na área espanhola, que tenta passe para o meio e erra.

bola

35'

1ºTEMPO

Kane vem buscar jogo no meio de campo, erra domínio e perde a bola.

bola

34'

1ºTEMPO

Apesar de controlar as ações do jogo pelo meio de campo, Espanha ainda não conseguiu levar perigo real ao gol de Trafford.

bola

33'

1ºTEMPO

Saída errada da defesa inglesa. Bola novamente com os espanhóis.

bola

32'

1ºTEMPO

Erro de passe de Yamal pra Porro pela direita de ataque.

bola

31'

1ºTEMPO

Inglaterra encontra muita dificuldade na saída de jogo. Espanha marca alto.

bola

30'

1ºTEMPO

Oyarzabal recebe no comando de ataque, em posição de impedimento.

bola

29'

1ºTEMPO

Ritmo inglês diminui drasticamente e seleção aposta somente nos contra ataques.

bola

28'

1ºTEMPO

Roda a bola no meio de campo a Espanha.

bola

27'

1ºTEMPO

Pedro Porro empurra Hall no meio de campo. Falta apontada.

bola

26'

1ºTEMPO

Fabián Ruiz cruza pela esquerda de ataque. Zaga visitante afasta pelo alto.

bola

25'

1ºTEMPO

Bellingham recebe no ataque, avança e chuta na rede pelo lado de fora. Bandeira sinaliza impedimento no início da jogada.

bola

24'

1ºTEMPO

Lamine Yamal passa no meio de dois marcadores pela direita de ataque. Gordon consegue fazer o desarme na sequência.

bola

23'

1ºTEMPO

Espanha ensaia uma pressão e se lança ao ataque, rodando bem a bola.

bola

22'

1ºTEMPO

Agora quem recua é a seleção da Inglaterra.

bola

21'

1ºTEMPO

Falta de Hall em Yamal no meio de campo.

bola

20'

1ºTEMPO

Marc Pubill sente lesão e pede pra sair. Pedro Porro entra no seu lugar.

bola

20'

1ºTEMPO

Substituição no Espanha: sai Marc Pubill, entra Pedro Porro.

bola

19'

1ºTEMPO

Declan Rice cobra escanteio pela esquerda. Kane cabeceia pra fora, mas arbitragem marca falta de Rogers em Fabián Ruiz na área.

bola

18'

1ºTEMPO

Boa jogada de Hall, que limpa a marcação pela esquerda de ataque, entra na área mandante e cruza. Zaga corta e cede escanteio.

bola

17'

1ºTEMPO

Espanha consegue equilibrar as ações da partida nesse momento.

bola

16'

1ºTEMPO

Pubill cruza pela direita de ataque. Quansah raspa de cabeça e joga pra escanteio.

bola

15'

1ºTEMPO

Lamine Yamal arranca pela direita de ataque, coloca no meio das pernas de Hall e é derrubado por Rice. Falta e amarelo para o inglês.

bola

14'

1ºTEMPO

White disputa pelo alto com Baena no meio de campo e acerta o braço no rosto do espanhol. Sem intenção. Segue o jogo.

bola

14'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Declan Rice (Inglaterra).

bola

13'

1ºTEMPO

Gordon tenta jogada pela esquerda de ataque. Melhor pra Laporte, que rouba bem a bola.

bola

12'

1ºTEMPO

Ingleses retomam a posse de bola e trabalham pela faixa central de campo.

bola

11'

1ºTEMPO

Sobe um pouco suas linhas a seleção da casa, tentando sair para o jogo.

bola

10'

1ºTEMPO

Marc Cucurella derruba Konsa no meio de campo. Falta apontada.

bola

9'

1ºTEMPO

Lamine Yamal tenta desafogar e sai para o jogo pela direita de sua defesa, em velocidade. Anderson comete falta.

bola

8'

1ºTEMPO

Hall cruza do lado esquerdo de ataque. Cucurella consegue dominar no meio da sua área e afasta o perigo.

bola

7'

1ºTEMPO

Espanha fechada no seu campo de defesa.

bola

6'

1ºTEMPO

Ao som de vaias do torcedor espanhol, Inglaterra retoma mais uma vez a posse de bola e trabalha pelo meio de campo.

bola

5'

1ºTEMPO

Novamente Ben White pela direita de ataque. Dessa vez ele consegue cruzar, mas Unai Simón fica com ela.

bola

4'

1ºTEMPO

Seleção da Inglaterra começa o jogo na pressão.

bola

3'

1ºTEMPO

UNAI SIIIMÓN! Após cobrança de escanteio da direita, bola sobra com Bellingham na pequena área. Ele bate e Unai Simón faz uma defesa sensacional.

bola

2'

1ºTEMPO

Ben White recebe na direita de ataque, tenta chegar ao fundo e é desarmado por Marc Pubill. Escanteio.

bola

1'

1ºTEMPO

A Espanha joga de camisas vermelhas e calções e meiões azuis. A Inglaterra vem a campo toda de branco.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Espanha x Inglaterra!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hinos nacionais sendo executados nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Seleções no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Clément Turpin (FRA), auxiliado por Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Inglaterra definida por Thomas Tuchel: Trafford; White, Quansah, Konsa e Hall; Anderson e Rice; Rogers, Bellingham e Gordon; Kane.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Espanha escalada por Luis de la Fuente: Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Zubimendi, Fabián e Merino; Lamine Yamal, Alex Baena e Oyarzabal.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Barrenetxea, Borja Iglesias, Dani Olmo, Eric Garcia, Gavi, Grimaldo e Rodri, lesionados. Os visitantes não contarão com Chalobah, Guehi, Rashford, Reece James e Saka, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado dos Três Leões, o momento é muito bom, mas a pedra no sapato tem sido justamente os adversários de hoje. Vencer fora de casa, quebrar o série invicta dos rivais, ficando com a liderança do grupo e, de quebra, vingar a derrota por 3x2 na partida disputada em Londres, são os fatores motivacionais para o confronto.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Fúria faz uma campanha impecável na competição, com 100% de aproveitamento. São cinco vitórias em cinco jogos e o foco é manter o ritmo. Outra enorme motivação é sustentar a sequência sensacional de jogos oficiais invicta. A última derrota no tempo normal ocorreu em 28/03/2023, diante da Escócia, por 2x0, pela fase de qualificação da Eurocopa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das seleções na competição, os espanhóis foram até a República Tcheca e venceram por 2x0, enquanto os ingleses receberam a Croácia e levaram a melhor, vencendo por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas seleções fazem parte do Grupo 3, ao lado de Croácia, 3ª colocada, com 3 pontos, e República Tcheca, 4ª colocada, sem pontos somados. A Espanha está na 1ª posição, com 15 pontos, e a Inglaterra é a 2ª, com 12 pontos conquistados. O jogo definirá somente quem ficará com a primeira colocação no grupo, tendo em vista que ambos os selecionados já estão classificados para as quartas de final.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 29 partidas entre as duas seleções. A Espanha venceu 12, a Inglaterra levou a melhor em 13 oportunidades, além de 4 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Espanha e Inglaterra, jogo válido pela 6ª rodada da Liga A da UEFA Nations League 26/27. A bola começa a rolar às 16h45min.

Espanha ESP

  • Luis de la Fuente

    TECNICO

Inglaterra ING

  • T. Tuchel

    TECNICO

  • Clement Turpin

    ÁRBITRO

Espanha ESP
Inglaterra ING

GOLS

Gol Mikel Oyarzabal
Gol Nico Williams
Harry Kane Gol
Ezri Konsa Gol
Ben White Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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