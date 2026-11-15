6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Domingo, 15/11•16h45
Minuto a Minuto: Espanha X Inglaterra - 15/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
ACABA O JOGO! Inglaterra bate a Espanha por 3x2 em Madri, acaba com a invencibilidade dos mandantes, devolve a derrota de Londres e termina com a primeira colocação do grupo.
45'
•
2ºTEMPO
Ingleses montam uma parede na frente da sua área e tentam segurar a pressão nesses instantes finais.
45'
•
2ºTEMPO
Até os zagueiros espanhóis no ataque nesse momento.
45'
•
2ºTEMPO
INCRÍVEL! Trafford faz milagres em campo. Duas defesas à queima roupa do goleirão inglês dentro da sua área.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Ben White deixa o jogo extremamente exausto por correr demais na partida. Burn vem para o seu lugar, fortalecendo o miolo de zaga.
44'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inglaterra: sai Ben White, entra Dan Burn.
43'
•
2ºTEMPO
Álex Baena força demais no passe pra Yamal na direita de ataque.
43'
•
2ºTEMPO
Espanha ainda luta pra não perder sua invencibilidade de 44 jogos.
42'
•
2ºTEMPO
Inglaterra vai devolvendo o placar do jogo de Londres, onde os espanhois venceram exatamente por 3x2.
41'
•
2ºTEMPO
Nico Williams vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Pedro Porro joga de centroavante e cabeceia pra fora.
40'
•
2ºTEMPO
Falta de Spence em Yamal no meio de campo. Ele já entrou amarelado no jogo e tem que ficar esperto.
39'
•
2ºTEMPO
Sangue novo na Inglaterra com mais duas mexidas.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inglaterra: sai Jude Bellingham, entra Djed Spence.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inglaterra: sai Anthony Gordon, entra Dominic Calvert-Lewin.
37'
•
2ºTEMPO
Bellingham tenta contra atacar pelo meio de campo e é parado com falta por Porro. Lateral espanhol fica transtornado com a marcação.
37'
•
2ºTEMPO
Tentativa de replay da jogada anterior de Yamal. Dessa vez ele chuta e é travado por Rogers.
36'
•
2ºTEMPO
ESPALMA TRAFFORD! Yamal chapa de fora da área. Trafford salta no cantinho direito e espalma. Cucurella chuta mais uma no rebote e Trafford defende mais uma vez.
35'
•
2ºTEMPO
Espanha acreditando no empate e possível virada. Todo mundo no ataque.
34'
•
2ºTEMPO
E deixa o campo o Melhor do Mundo Kane. Entra Lewis-Skelly pra fortalecer a marcação no meio e dar mais gás a equipe.
33'
•
2ºTEMPO
Lamine Yamal ataca pela direita e rola para o meio. Fermín López bate de primeira e isola.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inglaterra: sai Harry Kane, entra Myles Lewis-Skelly.
32'
•
2ºTEMPO
Bellingham tenta cruzar pela esquerda de ataque e manda direto pra fora.
31'
•
2ºTEMPO
Com duas bobeadas com bolas perdidas, Inglaterra cede dois gols, gera uma expulsão e coloca a Espanha no jogo de vez.
30'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA ESPANHA!!! NICO WILLIAMS! Gordon perde a bola no meio de campo. Yamal é lançado na direita de ataque e, rapidamente, ele rola para o meio da área inglesa. Nico Williams chapa e marca o segundo.
30'
•
2ºTEMPO
Gol do Espanha! Nico Williams marca. Assistência de Lamine Yamal.
29'
•
2ºTEMPO
TRAFFOOORD! Bola sobra limpa com Fermín López na área inglesa. Ele solta uma sapatada e Trafford espalma.
28'
•
2ºTEMPO
Mexe a Espanha, colocando Nico Williams no lugar de Zubimendi. Espanha pra cima.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Espanha: sai Martín Zubimendi, entra Nico Williams.
26'
•
2ºTEMPO
Cucurella é lançado por Fermín López na esquerda de ataque. Forte demais. Bola se perde pela linha de fundo.
25'
•
2ºTEMPO
Bellingham recua pra preencher o meio de campo e Inglaterra se ajusta na partida, mesmo com um homem a menos.
24'
•
2ºTEMPO
Por reclamação, Spence, do banco de reservas inglês, recebe cartão amarelo.
23'
•
2ºTEMPO
Álex Baena simula falta no meio de campo e recebe o cartão amarelo.
23'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alejandro Baena Rodríguez (Espanha).
22'
•
2ºTEMPO
Com um jogador a mais e com qualidade na troca de passes, Espanha parte inteira para o ataque.
22'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Djed Spence (Inglaterra).
21'
•
2ºTEMPO
Agora segura a empolgação espanhola. Panorama da partida muda completamente.
20'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA ESPANHA!!! OYARZABAL! Batida com categoria, no canto esquerdo. Trafford pula para o lado oposto e nem sai na foto. Diminui a Espanha.
20'
•
2ºTEMPO
Gol de pênalti do Espanha! Mikel Oyarzabal converte.
19'
•
2ºTEMPO
VAR checa a jogada e nada é idenficado. Pênalti está confirmado.
19'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI PARA A ESPANHA! Que bobeada de Quansah. Ele tenta sair driblando da sua defesa, é desarmado por Lamine Yamal, que recebe de Fermín López e chega cara a cara com o goleiro. Anderson mata a jogada, comete o pênalti e é expulso.
18'
•
2ºTEMPO
Cartão vermelho! Elliot Anderson (Inglaterra) é expulso.
17'
•
2ºTEMPO
Lamine Yamal se enrola sozinho com a bola no meio de campo e cede arremesso lateral para os ingleses.
17'
•
2ºTEMPO
Declan Rice cobra o escanteio pela esquerda e mais uma vez Unai Simón fica com ela.
16'
•
2ºTEMPO
Gordon vai ao fundo pela esquerda de ataque e descola um escanteio em dividida com Pedro Porro.
15'
•
2ºTEMPO
Espanha tenta sair para o jogo, mas visitantes marcam alto e dificultam as coisas.
14'
•
2ºTEMPO
Quem controla o jogo nesse momento é a seleção inglesa, que quer mais.
13'
•
2ºTEMPO
Depois de levar o segundo, Espanha claramente se perde em campo e cede muitos espaços.
13'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Lamine Yamal (Espanha).
12'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA INGLATERRA!!! BEN WHITE! Bela troca de passes do ataque inglês. De Kane pra Bellingham e de Bellingham pra White na área adversária. Ele fuzila pra rede e aumenta a vantagem inglesa.
12'
•
2ºTEMPO
Gol do Inglaterra! Ben White marca. Assistência de Jude Bellingham.
11'
•
2ºTEMPO
Rice cobra escanteio pela esquerda. Unai Simón sobe no terceiro andar e fica com ela.
11'
•
2ºTEMPO
Bellingham vai ao fundo pela esquerda de ataque, tenta cruzar e Porro trava, jogando pra escanteio.
10'
•
2ºTEMPO
Seleção visitante se apresenta de maneira impecável na partida. Marcação ajustada e firme e contra ataques fulminantes.
9'
•
2ºTEMPO
Inglaterra com a faca e o queijo nas mãos pra acabar com a invencibilidade dos campeões mundiais.
8'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA INGLATERRA!!! KONSA! Após cobrança de escanteio da direita, Konsa aparece em velocidade e sozinho, mandando de cabeça pra rede. Amplia a Inglaterra.
8'
•
2ºTEMPO
Gol do Inglaterra! Ezri Konsa marca. Assistência de Declan Rice.
7'
•
2ºTEMPO
Bellingham responde com finta pela direita de ataque. Marcador desvia e cede escanteio.
7'
•
2ºTEMPO
Lamine Yamal recebe na direita de ataque e tenta cruzar de três dedos. Direto nas mãos de Trafford .
6'
•
2ºTEMPO
Cucurella passa o pé em Rogers no meio de campo. Falta e amarelo aplicado.
5'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marc Cucurella (Espanha).
4'
•
2ºTEMPO
Busca alguma brecha rodando a bola no campo ofensivo a seleção espanhola.
3'
•
2ºTEMPO
No seu melhor estilo, Espanha controla o jogo ficando mais com a bola, mas contra ataques ingleses têm muita qualidade.
2'
•
2ºTEMPO
Postura inglesa se mantém firme e compacta no campo de defesa.
1'
•
2ºTEMPO
Espanha com três caras novas em campo e Inglaterra sem mexidas.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Acaba o primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Mikel Merino derruba Hall no meio de campo. Falta assinalada.
45'
•
1ºTEMPO
Espanha precisará de sangue frio pra correr atrás do prejuízo e manter sua enorme invencibilidade. Inglaterra com fome e muito bem postada taticamente.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
45'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA INGLATERRA!!! HARRY KANE! Batida firme, no canto esquerdo de Unai Simón, que acerta o lado, mas não chega nela. Gol do Bola de Ouro em Madri e Inglaterra na frente.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Espanha: sai Mikel Merino, entra Fermín López.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Espanha: sai Fabián Ruiz, entra Pedri.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Espanha: sai Pau Cubarsí, entra Dean Huijsen.
45'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do Inglaterra! Harry Kane converte.
44'
•
1ºTEMPO
Kane na bola e pronto para a cobrança.
43'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com o lateral espanhol e penalidade confirmada.
42'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Cucurella com dores em dividida no lance que originou o pênalti. Divididas com Bellingham e Anderson em seguida.
41'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI PARA A INGLATERRA! Contra ataque rápido, bola com Kane no ataque, lançada por Anderson . Ele entra na área mandante, tenta a finta e é derrubado por Cubarsí. Juiz aponta a marca da cal, sem nenhuma dúvida.
40'
•
1ºTEMPO
Espanha no ataque mais uma vez, girando de pé em pé e procurando espaços.
39'
•
1ºTEMPO
Kane recebe na esquerda de ataque e levanta. Bellingham finaliza de cabeça, desequilibrado por Cucurella, e bola fica com Unai Simón.
38'
•
1ºTEMPO
Inglaterra esfria o jogo e troca passes no meio de campo.
37'
•
1ºTEMPO
UHHH! Lamine Yamal recebe na área inglesa pela direita, corta para o meio e chuta forte. Por cima do gol.
36'
•
1ºTEMPO
Boa roubara de Gordon no meio de campo. Ele passa pra Rogers na área espanhola, que tenta passe para o meio e erra.
35'
•
1ºTEMPO
Kane vem buscar jogo no meio de campo, erra domínio e perde a bola.
34'
•
1ºTEMPO
Apesar de controlar as ações do jogo pelo meio de campo, Espanha ainda não conseguiu levar perigo real ao gol de Trafford.
33'
•
1ºTEMPO
Saída errada da defesa inglesa. Bola novamente com os espanhóis.
32'
•
1ºTEMPO
Erro de passe de Yamal pra Porro pela direita de ataque.
31'
•
1ºTEMPO
Inglaterra encontra muita dificuldade na saída de jogo. Espanha marca alto.
30'
•
1ºTEMPO
Oyarzabal recebe no comando de ataque, em posição de impedimento.
29'
•
1ºTEMPO
Ritmo inglês diminui drasticamente e seleção aposta somente nos contra ataques.
28'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no meio de campo a Espanha.
27'
•
1ºTEMPO
Pedro Porro empurra Hall no meio de campo. Falta apontada.
26'
•
1ºTEMPO
Fabián Ruiz cruza pela esquerda de ataque. Zaga visitante afasta pelo alto.
25'
•
1ºTEMPO
Bellingham recebe no ataque, avança e chuta na rede pelo lado de fora. Bandeira sinaliza impedimento no início da jogada.
24'
•
1ºTEMPO
Lamine Yamal passa no meio de dois marcadores pela direita de ataque. Gordon consegue fazer o desarme na sequência.
23'
•
1ºTEMPO
Espanha ensaia uma pressão e se lança ao ataque, rodando bem a bola.
22'
•
1ºTEMPO
Agora quem recua é a seleção da Inglaterra.
21'
•
1ºTEMPO
Falta de Hall em Yamal no meio de campo.
20'
•
1ºTEMPO
Marc Pubill sente lesão e pede pra sair. Pedro Porro entra no seu lugar.
20'
•
1ºTEMPO
Substituição no Espanha: sai Marc Pubill, entra Pedro Porro.
19'
•
1ºTEMPO
Declan Rice cobra escanteio pela esquerda. Kane cabeceia pra fora, mas arbitragem marca falta de Rogers em Fabián Ruiz na área.
18'
•
1ºTEMPO
Boa jogada de Hall, que limpa a marcação pela esquerda de ataque, entra na área mandante e cruza. Zaga corta e cede escanteio.
17'
•
1ºTEMPO
Espanha consegue equilibrar as ações da partida nesse momento.
16'
•
1ºTEMPO
Pubill cruza pela direita de ataque. Quansah raspa de cabeça e joga pra escanteio.
15'
•
1ºTEMPO
Lamine Yamal arranca pela direita de ataque, coloca no meio das pernas de Hall e é derrubado por Rice. Falta e amarelo para o inglês.
14'
•
1ºTEMPO
White disputa pelo alto com Baena no meio de campo e acerta o braço no rosto do espanhol. Sem intenção. Segue o jogo.
14'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Declan Rice (Inglaterra).
13'
•
1ºTEMPO
Gordon tenta jogada pela esquerda de ataque. Melhor pra Laporte, que rouba bem a bola.
12'
•
1ºTEMPO
Ingleses retomam a posse de bola e trabalham pela faixa central de campo.
11'
•
1ºTEMPO
Sobe um pouco suas linhas a seleção da casa, tentando sair para o jogo.
10'
•
1ºTEMPO
Marc Cucurella derruba Konsa no meio de campo. Falta apontada.
9'
•
1ºTEMPO
Lamine Yamal tenta desafogar e sai para o jogo pela direita de sua defesa, em velocidade. Anderson comete falta.
8'
•
1ºTEMPO
Hall cruza do lado esquerdo de ataque. Cucurella consegue dominar no meio da sua área e afasta o perigo.
7'
•
1ºTEMPO
Espanha fechada no seu campo de defesa.
6'
•
1ºTEMPO
Ao som de vaias do torcedor espanhol, Inglaterra retoma mais uma vez a posse de bola e trabalha pelo meio de campo.
5'
•
1ºTEMPO
Novamente Ben White pela direita de ataque. Dessa vez ele consegue cruzar, mas Unai Simón fica com ela.
4'
•
1ºTEMPO
Seleção da Inglaterra começa o jogo na pressão.
3'
•
1ºTEMPO
UNAI SIIIMÓN! Após cobrança de escanteio da direita, bola sobra com Bellingham na pequena área. Ele bate e Unai Simón faz uma defesa sensacional.
2'
•
1ºTEMPO
Ben White recebe na direita de ataque, tenta chegar ao fundo e é desarmado por Marc Pubill. Escanteio.
1'
•
1ºTEMPO
A Espanha joga de camisas vermelhas e calções e meiões azuis. A Inglaterra vem a campo toda de branco.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Espanha x Inglaterra!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hinos nacionais sendo executados nesse momento.
PRÉ-JOGO
Seleções no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Clément Turpin (FRA), auxiliado por Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA).
PRÉ-JOGO
Inglaterra definida por Thomas Tuchel: Trafford; White, Quansah, Konsa e Hall; Anderson e Rice; Rogers, Bellingham e Gordon; Kane.
PRÉ-JOGO
Espanha escalada por Luis de la Fuente: Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Zubimendi, Fabián e Merino; Lamine Yamal, Alex Baena e Oyarzabal.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Barrenetxea, Borja Iglesias, Dani Olmo, Eric Garcia, Gavi, Grimaldo e Rodri, lesionados. Os visitantes não contarão com Chalobah, Guehi, Rashford, Reece James e Saka, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado dos Três Leões, o momento é muito bom, mas a pedra no sapato tem sido justamente os adversários de hoje. Vencer fora de casa, quebrar o série invicta dos rivais, ficando com a liderança do grupo e, de quebra, vingar a derrota por 3x2 na partida disputada em Londres, são os fatores motivacionais para o confronto.
PRÉ-JOGO
A Fúria faz uma campanha impecável na competição, com 100% de aproveitamento. São cinco vitórias em cinco jogos e o foco é manter o ritmo. Outra enorme motivação é sustentar a sequência sensacional de jogos oficiais invicta. A última derrota no tempo normal ocorreu em 28/03/2023, diante da Escócia, por 2x0, pela fase de qualificação da Eurocopa.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das seleções na competição, os espanhóis foram até a República Tcheca e venceram por 2x0, enquanto os ingleses receberam a Croácia e levaram a melhor, vencendo por 2x1.
PRÉ-JOGO
As duas seleções fazem parte do Grupo 3, ao lado de Croácia, 3ª colocada, com 3 pontos, e República Tcheca, 4ª colocada, sem pontos somados. A Espanha está na 1ª posição, com 15 pontos, e a Inglaterra é a 2ª, com 12 pontos conquistados. O jogo definirá somente quem ficará com a primeira colocação no grupo, tendo em vista que ambos os selecionados já estão classificados para as quartas de final.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 29 partidas entre as duas seleções. A Espanha venceu 12, a Inglaterra levou a melhor em 13 oportunidades, além de 4 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Espanha e Inglaterra, jogo válido pela 6ª rodada da Liga A da UEFA Nations League 26/27. A bola começa a rolar às 16h45min.
Luis de la Fuente
TECNICO
T. Tuchel
TECNICO
Clement Turpin
ÁRBITRO