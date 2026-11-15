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encerrado
Rio Parapití Juan Caballero, Paraguai
Croácia Croácia
2 × 1
Rep. Tcheca Rep. Tcheca

6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Domingo, 15/1116h45

Minuto a Minuto: Croácia X Rep. Tcheca - 15/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Adam Hložek (Rep. Tcheca).

inicio

42'

2ºTEMPO

Gol do Croácia! Lovro Majer marca. Assistência de Luka Vuskovic.

inicio

39'

2ºTEMPO

Gol do Rep. Tcheca! Adam Hložek marca.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Rep. Tcheca: sai Lukáš Červ, entra David Kozel.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Rep. Tcheca: sai Christopher Kabongo, entra Ryan Naderi.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Croácia: sai Martin Baturina, entra Lovro Majer.

bola

26'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Slaven Bilić (Croácia).

bola

26'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para J. Stanisic (Croácia).

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Rep. Tcheca: sai David Zima, entra Filip Prebsl.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Rep. Tcheca: sai Idris Hopi, entra Lukas Ambros.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Rep. Tcheca: sai Michal Sadílek, entra Krystof Danek.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Croácia: sai M. Kovacic, entra Marco Pašalić.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Croácia: sai Dion Drena Beljo, entra Igor Matanović.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

inicio

2'

1ºTEMPO

Gol do Croácia! Ivan Perišić marca. Assistência de Dion Drena Beljo.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Croácia x Rep. Tcheca!

Croácia CRO

  • S. Bilić

    TECNICO

Rep. Tcheca CZE

  • Santi

    TECNICO

  • Luis Miguel Branco Godinho

    ÁRBITRO

Croácia CRO
Rep. Tcheca CZE

GOLS

Gol Ivan Perišić
Gol Lovro Majer
Adam Hložek Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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