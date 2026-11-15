6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Domingo, 15/11•16h45
Minuto a Minuto: Croácia X Rep. Tcheca - 15/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Adam Hložek (Rep. Tcheca).
42'
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2ºTEMPO
Gol do Croácia! Lovro Majer marca. Assistência de Luka Vuskovic.
39'
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2ºTEMPO
Gol do Rep. Tcheca! Adam Hložek marca.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Rep. Tcheca: sai Lukáš Červ, entra David Kozel.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Rep. Tcheca: sai Christopher Kabongo, entra Ryan Naderi.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Croácia: sai Martin Baturina, entra Lovro Majer.
26'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Slaven Bilić (Croácia).
26'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Stanisic (Croácia).
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Rep. Tcheca: sai David Zima, entra Filip Prebsl.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Rep. Tcheca: sai Idris Hopi, entra Lukas Ambros.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Rep. Tcheca: sai Michal Sadílek, entra Krystof Danek.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Croácia: sai M. Kovacic, entra Marco Pašalić.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Croácia: sai Dion Drena Beljo, entra Igor Matanović.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
2'
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1ºTEMPO
Gol do Croácia! Ivan Perišić marca. Assistência de Dion Drena Beljo.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Croácia x Rep. Tcheca!
S. Bilić
TECNICO
Santi
TECNICO
Luis Miguel Branco Godinho
ÁRBITRO