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encerrado
Alphamega Stadium Limassol
Chipre Chipre
1 × 4
Montenegro Montenegro

6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Domingo, 15/1111h

Minuto a Minuto: Chipre X Montenegro - 15/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

43'

2ºTEMPO

Substituição no Chipre: sai Stavros Georgiou, entra Zannetos Savva.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Montenegro: sai Slobodan Rubezic, entra Bodin Tomašević.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Montenegro: sai Milutin Osmajić, entra Dušan Vuković.

inicio

38'

2ºTEMPO

Gol do Montenegro! Nikola Krstović marca. Assistência de Sead Hakšabanović.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Chipre: sai Charalambos Charalambous, entra Marinos Tzionis.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Chipre: sai Marcus Edwards, entra Giannis Kosti.

bola

29'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Milos Brnovic (Montenegro).

bola

25'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Marko Janković (Montenegro).

bola

25'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Konstantinos Laifis (Chipre).

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Chipre: sai Kostakis Artymatas, entra Morgan Brown.

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Chipre: sai Ioannis Pittas, entra Iasonas Pikis.

inicio

22'

2ºTEMPO

Gol do Montenegro! Nikola Krstović marca. Assistência de Marko Janković.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Montenegro: sai Jonathan Dresaj, entra Milos Brnovic.

inicio

13'

2ºTEMPO

Gol do Montenegro! Milan Vukotic marca. Assistência de Nikola Krstović.

bola

10'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Apostolos Mantzios (Chipre).

bola

7'

2ºTEMPO

Gol de pênalti do Chipre! Ioannis Pittas converte.

bola

6'

2ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (Chipre).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Montenegro: sai Stevan Jovetić, entra Sead Hakšabanović.

bola

44'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Stavros Georgiou (Chipre).

bola

42'

1ºTEMPO

Substituição no Montenegro: sai Vasilije Adzic, entra Milan Vukotic.

bola

39'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Vasilije Adzic (Montenegro).

bola

12'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Jonathan Dresaj (Montenegro).

inicio

5'

1ºTEMPO

Gol do Montenegro! Milutin Osmajić marca. Assistência de Nikola Krstović.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Chipre x Montenegro!

Chipre CYP

  • A. Mantzios

    TECNICO

Montenegro MNE

  • Mirko Vucinić

    TECNICO

  • Sander van der Eijk

    ÁRBITRO

Chipre CYP
Montenegro MNE

GOLS

Gol Ioannis Pittas
Milutin Osmajić Gol
Milan Vukotic Gol
Nikola Krstović Gol
Nikola Krstović Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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