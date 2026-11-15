6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Domingo, 15/11•11h
Minuto a Minuto: Chipre X Montenegro - 15/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Chipre: sai Stavros Georgiou, entra Zannetos Savva.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Montenegro: sai Slobodan Rubezic, entra Bodin Tomašević.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Montenegro: sai Milutin Osmajić, entra Dušan Vuković.
38'
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2ºTEMPO
Gol do Montenegro! Nikola Krstović marca. Assistência de Sead Hakšabanović.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Chipre: sai Charalambos Charalambous, entra Marinos Tzionis.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Chipre: sai Marcus Edwards, entra Giannis Kosti.
29'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Milos Brnovic (Montenegro).
25'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marko Janković (Montenegro).
25'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Konstantinos Laifis (Chipre).
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Chipre: sai Kostakis Artymatas, entra Morgan Brown.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Chipre: sai Ioannis Pittas, entra Iasonas Pikis.
22'
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2ºTEMPO
Gol do Montenegro! Nikola Krstović marca. Assistência de Marko Janković.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Montenegro: sai Jonathan Dresaj, entra Milos Brnovic.
13'
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2ºTEMPO
Gol do Montenegro! Milan Vukotic marca. Assistência de Nikola Krstović.
10'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Apostolos Mantzios (Chipre).
7'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Chipre! Ioannis Pittas converte.
6'
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2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Chipre).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Montenegro: sai Stevan Jovetić, entra Sead Hakšabanović.
44'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Stavros Georgiou (Chipre).
42'
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1ºTEMPO
Substituição no Montenegro: sai Vasilije Adzic, entra Milan Vukotic.
39'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Vasilije Adzic (Montenegro).
12'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jonathan Dresaj (Montenegro).
5'
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1ºTEMPO
Gol do Montenegro! Milutin Osmajić marca. Assistência de Nikola Krstović.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Chipre x Montenegro!
A. Mantzios
TECNICO
Mirko Vucinić
TECNICO
Sander van der Eijk
ÁRBITRO