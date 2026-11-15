🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
encerrado
Illovszky Rudolf Stadion Budapest
Bielorrússia Bielorrússia
0 × 2
Albânia Albânia

6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Domingo, 15/1114h

Minuto a Minuto: Bielorrússia X Albânia - 15/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Mirlind Daku (Albânia).

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Albânia: sai Kristjan Asllani, entra Feta Fetai.

bola

42'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Mario Mitaj (Albânia).

bola

40'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Trofim Melnichenko (Bielorrússia).

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Bielorrússia: sai Aleksandr Selyava, entra Valery Bocherov.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Albânia: sai Rey Manaj, entra Mirlind Daku.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Albânia: sai Qazim Laci, entra Luis Hasa.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Albânia: sai Arber Hoxha, entra Myrto Uzuni.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Bielorrússia: sai Artem Kontsevoy, entra Vladislav Morozov.

bola

26'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Zakhar Volkov (Bielorrússia).

bola

18'

2ºTEMPO

VAR: lance de pênalti revisado; não houve pênalti (Albânia).

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Bielorrússia: sai Roman Begunov, entra Valeri Gromyko.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Bielorrússia: sai Artem Shumanskiy, entra Anton Kovalev.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Bielorrússia: sai German Barkovskiy, entra Trofim Melnichenko.

inicio

12'

2ºTEMPO

Gol do Albânia! Elseid Hysaj marca. Assistência de Rey Manaj.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

36'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para German Barkovskiy (Bielorrússia).

bola

31'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Roman Begunov (Bielorrússia).

inicio

28'

1ºTEMPO

Gol do Albânia! Rey Manaj marca.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Bielorrússia x Albânia!

Bielorrússia BLR

  • V. Goncharenko

    TECNICO

Albânia ALB

  • R. Maran

    TECNICO

  • Igor Pajac

    ÁRBITRO

Bielorrússia BLR
Albânia ALB

GOLS

Rey Manaj Gol
Elseid Hysaj Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).