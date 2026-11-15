6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Domingo, 15/11•14h
Minuto a Minuto: Bielorrússia X Albânia - 15/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mirlind Daku (Albânia).
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Albânia: sai Kristjan Asllani, entra Feta Fetai.
42'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mario Mitaj (Albânia).
40'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Trofim Melnichenko (Bielorrússia).
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bielorrússia: sai Aleksandr Selyava, entra Valery Bocherov.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Albânia: sai Rey Manaj, entra Mirlind Daku.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Albânia: sai Qazim Laci, entra Luis Hasa.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Albânia: sai Arber Hoxha, entra Myrto Uzuni.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bielorrússia: sai Artem Kontsevoy, entra Vladislav Morozov.
26'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Zakhar Volkov (Bielorrússia).
18'
•
2ºTEMPO
VAR: lance de pênalti revisado; não houve pênalti (Albânia).
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bielorrússia: sai Roman Begunov, entra Valeri Gromyko.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bielorrússia: sai Artem Shumanskiy, entra Anton Kovalev.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bielorrússia: sai German Barkovskiy, entra Trofim Melnichenko.
12'
•
2ºTEMPO
Gol do Albânia! Elseid Hysaj marca. Assistência de Rey Manaj.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
36'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para German Barkovskiy (Bielorrússia).
31'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Roman Begunov (Bielorrússia).
28'
•
1ºTEMPO
Gol do Albânia! Rey Manaj marca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Bielorrússia x Albânia!
V. Goncharenko
TECNICO
R. Maran
TECNICO
Igor Pajac
ÁRBITRO