6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Domingo, 15/11•16h45
Minuto a Minuto: Bélgica X Itália - 15/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Dimarco rola da calcanhar na esquerda e Doumbia faz o gol. Bandeira marca impedimento e anula lance.
45'
•
2ºTEMPO
Seleção da casa fica com a bola e gasta tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Dimarco é lançado na esquerda e erra cruzamento.
45'
•
2ºTEMPO
MAIS QUATRO! Vamos até os 94 minutos neste segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
PERDEU!!! Esposito bate pênalti forte no canto direito, Lammens acerto o canto e espalma!
45'
•
2ºTEMPO
Pio Esposito (Itália) desperdiça o pênalti!
45'
•
2ºTEMPO
É PÊNALTI PARA A ITÁLIA! Árbitro marca toque no braço de Raskin após ver lance no vídeo.
45'
•
2ºTEMPO
VAR EM AÇÃO! Árbitro analisa possível desvio no braço de Raskin na finalização de Cissè.
45'
•
2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Itália).
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bélgica: sai Jeremy Doku, entra Mika Godts.
44'
•
2ºTEMPO
Cissè chuta cruzado da esquerda e manda pertinho da trave oposta de Lammens!
43'
•
2ºTEMPO
Doku tenta tabela na esquerda e Trossard erra devolução de calcanhar.
42'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bélgica: sai Nathan Ngoy, entra Arthur Theate.
42'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bélgica: sai Kevin De Bruyne, entra Leandro Trossard.
42'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bélgica: sai Diego Moreira, entra Dodi Lukebakio.
41'
•
2ºTEMPO
Seleção da casa prepara suas últimas mudanças.
40'
•
2ºTEMPO
Palestra cruza da direita na segunda trave e Cissè cabeceia sozinho para fora!
39'
•
2ºTEMPO
Dimarco levanta da esquerda e Ngoy tira de cabeça.
38'
•
2ºTEMPO
Doku arrisca de fora da área e manda à direita de Donnarumma!
37'
•
2ºTEMPO
Bélgica segue no ataque e quer mais. Itália está entregue.
36'
•
2ºTEMPO
Primeiro gol de Diego Moreira na Nations League.
36'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gianluigi Donnarumma (Itália).
35'
•
2ºTEMPO
GOOOOL DA BÉLGICA!!! DIEGO MOREIRA!!! Em novo contra-ataque belga, Doku dispara e serve na frente. De Bruyne abre na direita dentro da área e camisa 19 completa para o fundo das redes na saída de Donnarumma!
35'
•
2ºTEMPO
Gol do Bélgica! Diego Moreira marca. Assistência de Kevin De Bruyne.
34'
•
2ºTEMPO
Esposito controla na entrada da área, se enrola com a marcação e perde a bola.
33'
•
2ºTEMPO
De Ketelaere escapa pela direita, invade a área e tem rola mal no meio para Doku.
32'
•
2ºTEMPO
Diego Moreira tenta nova jogada pela direita, entra na área e erra passe no meio para De Ketelaere.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Itália: sai Luca Koleosho, entra Antonio Vergara.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bélgica: sai Romeo Lavia, entra Nicolas Raskin.
30'
•
2ºTEMPO
Jogos da UEFA Nations League em andamento: França 1x0 Turquia, Espanha 1x3 Inglaterra e Croácia 1x0 República Tcheca.
29'
•
2ºTEMPO
Passe forte na direita e Palestra não alcança.
28'
•
2ºTEMPO
Diego Moreira encara a marcação pela direita, chuta cruzado de canhoto e manda para fora!
27'
•
2ºTEMPO
Diego Moreira recebe na direita dentro da área e finaliza de canhota. Bola desvia no meio do caminho e sai por cima assustando Donnarumma!
26'
•
2ºTEMPO
Koleosho rola na direita dentro da área, Palestra tenta passe no meio e Lammens consegue defender.
25'
•
2ºTEMPO
Doku serve na direita, Diego Moreira vai ao fundo e perde para Cissè.
24'
•
2ºTEMPO
OPA! Doku serve dentro da área, De Cuyper briga com Bastoni e fica reclamando de pênalti. Árbitro deixa duelo seguir.
23'
•
2ºTEMPO
Doku busca jogada pela esquerda e é derrubado com falta.
21'
•
2ºTEMPO
Doku dispara pelo meio, abre na esquerda e De Ketelaere acaba desarmado.
20'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: Bélgica 50% x 50% Itália.
19'
•
2ºTEMPO
De Cuyper bate escanteio da direita, Mechele cabeceia e Tielemans manda de bicicleta em cima da marcação.
18'
•
2ºTEMPO
BOA CHANCE! Doku rola na frente, De Bruyne ganha na velocidade e chuta baixo. Donnarumma faz ótima defesa!
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Itália: sai Giorgio Scalvini, entra Alphadjo Cissè.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Itália: sai Sandro Tonali, entra Marco Palestra.
16'
•
2ºTEMPO
Castagne levanta da segunda trave da direita e Kayode tira de cabeça.
15'
•
2ºTEMPO
Lançamento forte na esquerda para Dimarco e redonda fica com Lammens.
14'
•
2ºTEMPO
Seleção visitante fica com a bola, mas sofre para chegar perto do gol adversário.
12'
•
2ºTEMPO
Começa a chover fraco em Bruxelas.
11'
•
2ºTEMPO
De Bruyne manda da direita na área, De Ketelaere ajeita de letra para Diego Moreira, mas Bastoni afasta.
10'
•
2ºTEMPO
Jogo fica aberto: Itália pressiona no ataque e Bélgica chega perigosamente nos contra-ataques.
9'
•
2ºTEMPO
QUASE! De Cuyper bate escanteio da direita na segunda trave, Tielemans ajeita e De Ketelaere cabeceia no travessão!
8'
•
2ºTEMPO
Castagne corre pela direita e cruza com desvio em Calafiori.
7'
•
2ºTEMPO
UUUUHHHH!!! Tielemans serve na entrada da área, De Bruyne domina sozinho e finaliza à esquerda de Donnarumma!
6'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Giorgio Scalvini (Itália).
5'
•
2ºTEMPO
Doku dispara em contra-ataque, invade a área, erra drible e acaba desarmado.
4'
•
2ºTEMPO
Barella rola na direita dentro da área, Tonali ajeita e Dimarco finaliza na marcação.
3'
•
2ºTEMPO
Kayode joga da direita no meio da área, Esposito controla mal e defesa afasta.
2'
•
2ºTEMPO
Koleosho cruza da direita no meio da área e Doumbia manda por cima!
1'
•
2ºTEMPO
Bélgica está com a mesma formação da etapa inicial.
1'
•
2ºTEMPO
Italia volta com das mudanças: Pisilli e Fagioli vão embora, Dimarco e Doumbia estão em campo.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Sandro Tonali (Itália).
45'
•
1ºTEMPO
Mais três minutos de acréscimo neste etapa inicial.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Itália: sai Nicolo Fagioli, entra Issa Doumbia.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Itália: sai Niccolò Pisilli, entra Federico Dimarco.
44'
•
1ºTEMPO
QUASE! Barella levanta da direita na área, Pisilli cabeceia sozinho e joga à direita de Lammens!
44'
•
1ºTEMPO
POR POUCO! Scalvini saída errada na defesa, De Bruyne aproveita, invade a área e chuta forte de canhota. Donnarumma desvia e bola explode na trave direita!
43'
•
1ºTEMPO
De Cuyper cobra falta na área e Lavia cabeceia longe do gol.
42'
•
1ºTEMPO
Doku encara a marcação pela esquerda e é parado com falta de Kayode.
41'
•
1ºTEMPO
Castagne é acionado na direita, joga na área e Scalvini faz o corte.
40'
•
1ºTEMPO
Jogos da UEFA Nations League em andamento: França 0x0 Turquia, Espanha 0x0 Inglaterra e Croácia 1x0 República Tcheca.
38'
•
1ºTEMPO
Lavia sofre falta dura de Barella no meio-campo.
37'
•
1ºTEMPO
Diego Moreira é lançado na direita, Calafiori antecipa e recua de cabeça para Donnarumma.
36'
•
1ºTEMPO
Doku arrisca de fora da área e Donnarumma espalma no canto esquerdo!
35'
•
1ºTEMPO
Mesmo em vantagem, Bélgica fica com a bola e pressiona em busca um placar maior.
34'
•
1ºTEMPO
De Bruyne vai ao fundo pela esquerda, invade a área e chuta em cima de Donnarumma!
32'
•
1ºTEMPO
De Bruyne faz falta de ataque em Pisilli e reclama bastante com o juiz.
31'
•
1ºTEMPO
Doku tenta lance pela esquerda e é desarmado.
30'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Bélgica 54% x 46% Itália.
29'
•
1ºTEMPO
De Ketelaere desce pela esquerda, briga com Bastoni e faz falta de ataque. Atacante reclama bastante com o árbitro.
28'
•
1ºTEMPO
Doku dispara em contra-ataque, fica cercado e cai pedindo falta. Árbitro não marca nada.
27'
•
1ºTEMPO
Foi o primeiro gol de Doku na Nations League.
26'
•
1ºTEMPO
GOOOOL DA BÉLGICA!!! JEREMY DOKU!!! Camisa 11 domina dentro da área, se livra de três italianos e finaliza no cantinho esquerdo de Donnarumma!
26'
•
1ºTEMPO
Gol do Bélgica! Jeremy Doku marca. Assistência de Charles De Ketelaere.
25'
•
1ºTEMPO
Com esses resultados, a Bélgica assume a liderança do grupo A1 com 12 pontos e está avançando as quartas de final ao lado da França. Itália está indo para um playoff de rebaixamento com um vice dos grupos da Liga B.
23'
•
1ºTEMPO
Primeiro gol de Ngoy nesta Nations League.
22'
•
1ºTEMPO
GOOOOL DA BÉLGICA!!! NATHAN NGOY!!! De Bruyne cobra escanteio da esquerda, Mechele cabeceia sozinho e Donnarumma espalma. Camisa 15 fica com a sobra e completa para o fundo das redes!
22'
•
1ºTEMPO
Gol do Bélgica! Nathan Ngoy marca.
20'
•
1ºTEMPO
Tielemans cruza da esquerda para Diego Moreira, Donnarumma sai do gol e pega antes da chegada do atacante.
19'
•
1ºTEMPO
Ngoy reclama que bola está murcha e troca o artefato com autorização do árbitro.
17'
•
1ºTEMPO
Doku adianta na frente sozinho, divide com Bastoni e Scalvini recua de cabeça para Donnarumma.
16'
•
1ºTEMPO
Primeiro gol de De Cuyper na Nations League.
15'
•
1ºTEMPO
GOOOOL DA BÉLGICA!!! MAXIM DE CUYPER!!! De Bruyne arrisca com desvio e redonda fica dentro da área. Castagne e De Ketelaere ajeitam até o camisa 5 empurrar para as redes!
15'
•
1ºTEMPO
Gol do Bélgica! Maxim De Cuyper marca. Assistência de Charles De Ketelaere.
14'
•
1ºTEMPO
Por esse mesmo grupo A1, França e Turquia se enfrentam simultaneamente em Bordeaux.
13'
•
1ºTEMPO
Lançamento na frente, Koleosho se atrapalha com o marcado e bola fica com Lammens.
12'
•
1ºTEMPO
Esposito marca seu 5° gol nesta Nations League.
11'
•
1ºTEMPO
GOOOOL DA ITÁLIA!!! PIO ESPOSITO!!! Kayode cruza baixo da direita na primeira trave, camisa 9 desvia com o pé e manda no cantinho direito de Lammens!
11'
•
1ºTEMPO
Gol do Itália! Pio Esposito marca. Assistência de Michael Kayode.
10'
•
1ºTEMPO
QUASE! De Bruyne cobra falta fechada, De Ketelaere desvia de cabeça e Donnarumma espalma. Mechele bate com desvio na sobra e goleiro italiano segura!
10'
•
1ºTEMPO
De Ketelaere sobe pela esquerda e é parado com falta de Scalvini.
9'
•
1ºTEMPO
De Cuyper levanta da esquerda na área, Castagne ajeita e Diego Moreira finaliza em cima de Tielemans!
8'
•
1ºTEMPO
Fagioli cobra escanteio da esquerda e zaga belga afasta.
7'
•
1ºTEMPO
UUUUUHHH!!! Após boa troca de passes, Calafiori recebe na esquerda dentro da área, serve na frente, Fagioli chuta forte e Lammens espalma. Pisilli bate forte e goleiro fecha bem o ângulo evitando o primeiro gol italiano!
6'
•
1ºTEMPO
Koleosho cruza da esquerda na área e Ngoy tira de cabeça.
5'
•
1ºTEMPO
Duelo começa morno com os dois times se arriscando pouco.
4'
•
1ºTEMPO
Passe forte na frente pela direita, Castagne chega atrasado e faz falta de ataque.
3'
•
1ºTEMPO
Lançamento na área belga, Koleosho tenta aproveitar, mas perde para Castagne.
2'
•
1ºTEMPO
Doku sobe pela esquerda e toca forte demais na frente para De Ketelaere.
1'
•
1ºTEMPO
Time da casa joga com seu tradicional uniforme vermelho com calções e meias pretas. Já equipe visitante atua com vestimenta toda branca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Bélgica x Itália!
PRÉ-JOGO
Quase tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Atletas perfilados para a execução dos hinos.
PRÉ-JOGO
Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do estádio Rei Balduíno.
PRÉ-JOGO
Arbitragem vem da Noruega. Espen Eskas é o árbitro da partida, Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland são os auxiliares. Alemão Christian Dingert comanda o VAR e terá como assistente o norueguês Kristoffer Hagenes.
PRÉ-JOGO
No banco estão Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Cisse, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Liberali, Scamacca, Vergara e Ghilardi.
PRÉ-JOGO
Itália está escalada com Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori; Tonali, Barella e Fagioli; Pisilli, Koleosho e Esposito.
PRÉ-JOGO
Vandevoordt, Penders, Sabbe, Theate, Lukaku, Trossard, Lukébakio, Cuypers, Seys, Vanaken, Godts e Raskin são os reservas.
PRÉ-JOGO
Bélgica vai a campo com Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper; Lavia, De Bruyne e Tielemans; Doku, De Ketelaere e Diego Moreira.
PRÉ-JOGO
A Azzurra divide a liderança do grupo A1 com a França, ambas com 10 pontos, enquanto a Bélgica aparece logo atrás, na terceira colocação, com nove pontos.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado no estádio Rei Balduíno em Bruxelas. O tempo está nublado na capital belga, os termômetros marcam 10°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Bélgica e Itália em partida válida pela 6ª rodada da Liga A da UEFA Nations League.
M. van Bommel
TECNICO
R. Mancini
TECNICO
Espen Eskas
ÁRBITRO