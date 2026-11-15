🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
encerrado
Roi Baudouin Brussels
Bélgica Bélgica
4 × 1
Itália Itália

6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Domingo, 15/1116h45

Minuto a Minuto: Bélgica X Itália - 15/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Dimarco rola da calcanhar na esquerda e Doumbia faz o gol. Bandeira marca impedimento e anula lance.

bola

45'

2ºTEMPO

Seleção da casa fica com a bola e gasta tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Dimarco é lançado na esquerda e erra cruzamento.

bola

45'

2ºTEMPO

MAIS QUATRO! Vamos até os 94 minutos neste segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

PERDEU!!! Esposito bate pênalti forte no canto direito, Lammens acerto o canto e espalma!

bola

45'

2ºTEMPO

Pio Esposito (Itália) desperdiça o pênalti!

bola

45'

2ºTEMPO

É PÊNALTI PARA A ITÁLIA! Árbitro marca toque no braço de Raskin após ver lance no vídeo.

bola

45'

2ºTEMPO

VAR EM AÇÃO! Árbitro analisa possível desvio no braço de Raskin na finalização de Cissè.

bola

45'

2ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (Itália).

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Bélgica: sai Jeremy Doku, entra Mika Godts.

bola

44'

2ºTEMPO

Cissè chuta cruzado da esquerda e manda pertinho da trave oposta de Lammens!

bola

43'

2ºTEMPO

Doku tenta tabela na esquerda e Trossard erra devolução de calcanhar.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Bélgica: sai Nathan Ngoy, entra Arthur Theate.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Bélgica: sai Kevin De Bruyne, entra Leandro Trossard.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Bélgica: sai Diego Moreira, entra Dodi Lukebakio.

bola

41'

2ºTEMPO

Seleção da casa prepara suas últimas mudanças.

bola

40'

2ºTEMPO

Palestra cruza da direita na segunda trave e Cissè cabeceia sozinho para fora!

bola

39'

2ºTEMPO

Dimarco levanta da esquerda e Ngoy tira de cabeça.

bola

38'

2ºTEMPO

Doku arrisca de fora da área e manda à direita de Donnarumma!

bola

37'

2ºTEMPO

Bélgica segue no ataque e quer mais. Itália está entregue.

bola

36'

2ºTEMPO

Primeiro gol de Diego Moreira na Nations League.

bola

36'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Gianluigi Donnarumma (Itália).

bola

35'

2ºTEMPO

GOOOOL DA BÉLGICA!!! DIEGO MOREIRA!!! Em novo contra-ataque belga, Doku dispara e serve na frente. De Bruyne abre na direita dentro da área e camisa 19 completa para o fundo das redes na saída de Donnarumma!

inicio

35'

2ºTEMPO

Gol do Bélgica! Diego Moreira marca. Assistência de Kevin De Bruyne.

bola

34'

2ºTEMPO

Esposito controla na entrada da área, se enrola com a marcação e perde a bola.

bola

33'

2ºTEMPO

De Ketelaere escapa pela direita, invade a área e tem rola mal no meio para Doku.

bola

32'

2ºTEMPO

Diego Moreira tenta nova jogada pela direita, entra na área e erra passe no meio para De Ketelaere.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Itália: sai Luca Koleosho, entra Antonio Vergara.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Bélgica: sai Romeo Lavia, entra Nicolas Raskin.

bola

30'

2ºTEMPO

Jogos da UEFA Nations League em andamento: França 1x0 Turquia, Espanha 1x3 Inglaterra e Croácia 1x0 República Tcheca.

bola

29'

2ºTEMPO

Passe forte na direita e Palestra não alcança.

bola

28'

2ºTEMPO

Diego Moreira encara a marcação pela direita, chuta cruzado de canhoto e manda para fora!

bola

27'

2ºTEMPO

Diego Moreira recebe na direita dentro da área e finaliza de canhota. Bola desvia no meio do caminho e sai por cima assustando Donnarumma!

bola

26'

2ºTEMPO

Koleosho rola na direita dentro da área, Palestra tenta passe no meio e Lammens consegue defender.

bola

25'

2ºTEMPO

Doku serve na direita, Diego Moreira vai ao fundo e perde para Cissè.

bola

24'

2ºTEMPO

OPA! Doku serve dentro da área, De Cuyper briga com Bastoni e fica reclamando de pênalti. Árbitro deixa duelo seguir.

bola

23'

2ºTEMPO

Doku busca jogada pela esquerda e é derrubado com falta.

bola

21'

2ºTEMPO

Doku dispara pelo meio, abre na esquerda e De Ketelaere acaba desarmado.

bola

20'

2ºTEMPO

Posse de bola: Bélgica 50% x 50% Itália.

bola

19'

2ºTEMPO

De Cuyper bate escanteio da direita, Mechele cabeceia e Tielemans manda de bicicleta em cima da marcação.

bola

18'

2ºTEMPO

BOA CHANCE! Doku rola na frente, De Bruyne ganha na velocidade e chuta baixo. Donnarumma faz ótima defesa!

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Itália: sai Giorgio Scalvini, entra Alphadjo Cissè.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Itália: sai Sandro Tonali, entra Marco Palestra.

bola

16'

2ºTEMPO

Castagne levanta da segunda trave da direita e Kayode tira de cabeça.

bola

15'

2ºTEMPO

Lançamento forte na esquerda para Dimarco e redonda fica com Lammens.

bola

14'

2ºTEMPO

Seleção visitante fica com a bola, mas sofre para chegar perto do gol adversário.

bola

12'

2ºTEMPO

Começa a chover fraco em Bruxelas.

bola

11'

2ºTEMPO

De Bruyne manda da direita na área, De Ketelaere ajeita de letra para Diego Moreira, mas Bastoni afasta.

bola

10'

2ºTEMPO

Jogo fica aberto: Itália pressiona no ataque e Bélgica chega perigosamente nos contra-ataques.

bola

9'

2ºTEMPO

QUASE! De Cuyper bate escanteio da direita na segunda trave, Tielemans ajeita e De Ketelaere cabeceia no travessão!

bola

8'

2ºTEMPO

Castagne corre pela direita e cruza com desvio em Calafiori.

bola

7'

2ºTEMPO

UUUUHHHH!!! Tielemans serve na entrada da área, De Bruyne domina sozinho e finaliza à esquerda de Donnarumma!

bola

6'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Giorgio Scalvini (Itália).

bola

5'

2ºTEMPO

Doku dispara em contra-ataque, invade a área, erra drible e acaba desarmado.

bola

4'

2ºTEMPO

Barella rola na direita dentro da área, Tonali ajeita e Dimarco finaliza na marcação.

bola

3'

2ºTEMPO

Kayode joga da direita no meio da área, Esposito controla mal e defesa afasta.

bola

2'

2ºTEMPO

Koleosho cruza da direita no meio da área e Doumbia manda por cima!

bola

1'

2ºTEMPO

Bélgica está com a mesma formação da etapa inicial.

bola

1'

2ºTEMPO

Italia volta com das mudanças: Pisilli e Fagioli vão embora, Dimarco e Doumbia estão em campo.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Sandro Tonali (Itália).

bola

45'

1ºTEMPO

Mais três minutos de acréscimo neste etapa inicial.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Itália: sai Nicolo Fagioli, entra Issa Doumbia.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Itália: sai Niccolò Pisilli, entra Federico Dimarco.

bola

44'

1ºTEMPO

QUASE! Barella levanta da direita na área, Pisilli cabeceia sozinho e joga à direita de Lammens!

bola

44'

1ºTEMPO

POR POUCO! Scalvini saída errada na defesa, De Bruyne aproveita, invade a área e chuta forte de canhota. Donnarumma desvia e bola explode na trave direita!

bola

43'

1ºTEMPO

De Cuyper cobra falta na área e Lavia cabeceia longe do gol.

bola

42'

1ºTEMPO

Doku encara a marcação pela esquerda e é parado com falta de Kayode.

bola

41'

1ºTEMPO

Castagne é acionado na direita, joga na área e Scalvini faz o corte.

bola

40'

1ºTEMPO

Jogos da UEFA Nations League em andamento: França 0x0 Turquia, Espanha 0x0 Inglaterra e Croácia 1x0 República Tcheca.

bola

38'

1ºTEMPO

Lavia sofre falta dura de Barella no meio-campo.

bola

37'

1ºTEMPO

Diego Moreira é lançado na direita, Calafiori antecipa e recua de cabeça para Donnarumma.

bola

36'

1ºTEMPO

Doku arrisca de fora da área e Donnarumma espalma no canto esquerdo!

bola

35'

1ºTEMPO

Mesmo em vantagem, Bélgica fica com a bola e pressiona em busca um placar maior.

bola

34'

1ºTEMPO

De Bruyne vai ao fundo pela esquerda, invade a área e chuta em cima de Donnarumma!

bola

32'

1ºTEMPO

De Bruyne faz falta de ataque em Pisilli e reclama bastante com o juiz.

bola

31'

1ºTEMPO

Doku tenta lance pela esquerda e é desarmado.

bola

30'

1ºTEMPO

Posse de bola: Bélgica 54% x 46% Itália.

bola

29'

1ºTEMPO

De Ketelaere desce pela esquerda, briga com Bastoni e faz falta de ataque. Atacante reclama bastante com o árbitro.

bola

28'

1ºTEMPO

Doku dispara em contra-ataque, fica cercado e cai pedindo falta. Árbitro não marca nada.

bola

27'

1ºTEMPO

Foi o primeiro gol de Doku na Nations League.

bola

26'

1ºTEMPO

GOOOOL DA BÉLGICA!!! JEREMY DOKU!!! Camisa 11 domina dentro da área, se livra de três italianos e finaliza no cantinho esquerdo de Donnarumma!

inicio

26'

1ºTEMPO

Gol do Bélgica! Jeremy Doku marca. Assistência de Charles De Ketelaere.

bola

25'

1ºTEMPO

Com esses resultados, a Bélgica assume a liderança do grupo A1 com 12 pontos e está avançando as quartas de final ao lado da França. Itália está indo para um playoff de rebaixamento com um vice dos grupos da Liga B.

bola

23'

1ºTEMPO

Primeiro gol de Ngoy nesta Nations League.

bola

22'

1ºTEMPO

GOOOOL DA BÉLGICA!!! NATHAN NGOY!!! De Bruyne cobra escanteio da esquerda, Mechele cabeceia sozinho e Donnarumma espalma. Camisa 15 fica com a sobra e completa para o fundo das redes!

inicio

22'

1ºTEMPO

Gol do Bélgica! Nathan Ngoy marca.

bola

20'

1ºTEMPO

Tielemans cruza da esquerda para Diego Moreira, Donnarumma sai do gol e pega antes da chegada do atacante.

bola

19'

1ºTEMPO

Ngoy reclama que bola está murcha e troca o artefato com autorização do árbitro.

bola

17'

1ºTEMPO

Doku adianta na frente sozinho, divide com Bastoni e Scalvini recua de cabeça para Donnarumma.

bola

16'

1ºTEMPO

Primeiro gol de De Cuyper na Nations League.

bola

15'

1ºTEMPO

GOOOOL DA BÉLGICA!!! MAXIM DE CUYPER!!! De Bruyne arrisca com desvio e redonda fica dentro da área. Castagne e De Ketelaere ajeitam até o camisa 5 empurrar para as redes!

inicio

15'

1ºTEMPO

Gol do Bélgica! Maxim De Cuyper marca. Assistência de Charles De Ketelaere.

bola

14'

1ºTEMPO

Por esse mesmo grupo A1, França e Turquia se enfrentam simultaneamente em Bordeaux.

bola

13'

1ºTEMPO

Lançamento na frente, Koleosho se atrapalha com o marcado e bola fica com Lammens.

bola

12'

1ºTEMPO

Esposito marca seu 5° gol nesta Nations League.

bola

11'

1ºTEMPO

GOOOOL DA ITÁLIA!!! PIO ESPOSITO!!! Kayode cruza baixo da direita na primeira trave, camisa 9 desvia com o pé e manda no cantinho direito de Lammens!

inicio

11'

1ºTEMPO

Gol do Itália! Pio Esposito marca. Assistência de Michael Kayode.

bola

10'

1ºTEMPO

QUASE! De Bruyne cobra falta fechada, De Ketelaere desvia de cabeça e Donnarumma espalma. Mechele bate com desvio na sobra e goleiro italiano segura!

bola

10'

1ºTEMPO

De Ketelaere sobe pela esquerda e é parado com falta de Scalvini.

bola

9'

1ºTEMPO

De Cuyper levanta da esquerda na área, Castagne ajeita e Diego Moreira finaliza em cima de Tielemans!

bola

8'

1ºTEMPO

Fagioli cobra escanteio da esquerda e zaga belga afasta.

bola

7'

1ºTEMPO

UUUUUHHH!!! Após boa troca de passes, Calafiori recebe na esquerda dentro da área, serve na frente, Fagioli chuta forte e Lammens espalma. Pisilli bate forte e goleiro fecha bem o ângulo evitando o primeiro gol italiano!

bola

6'

1ºTEMPO

Koleosho cruza da esquerda na área e Ngoy tira de cabeça.

bola

5'

1ºTEMPO

Duelo começa morno com os dois times se arriscando pouco.

bola

4'

1ºTEMPO

Passe forte na frente pela direita, Castagne chega atrasado e faz falta de ataque.

bola

3'

1ºTEMPO

Lançamento na área belga, Koleosho tenta aproveitar, mas perde para Castagne.

bola

2'

1ºTEMPO

Doku sobe pela esquerda e toca forte demais na frente para De Ketelaere.

bola

1'

1ºTEMPO

Time da casa joga com seu tradicional uniforme vermelho com calções e meias pretas. Já equipe visitante atua com vestimenta toda branca.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Bélgica x Itália!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quase tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atletas perfilados para a execução dos hinos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do estádio Rei Balduíno.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Arbitragem vem da Noruega. Espen Eskas é o árbitro da partida, Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland são os auxiliares. Alemão Christian Dingert comanda o VAR e terá como assistente o norueguês Kristoffer Hagenes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No banco estão Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Cisse, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Liberali, Scamacca, Vergara e Ghilardi.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Itália está escalada com Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori; Tonali, Barella e Fagioli; Pisilli, Koleosho e Esposito.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vandevoordt, Penders, Sabbe, Theate, Lukaku, Trossard, Lukébakio, Cuypers, Seys, Vanaken, Godts e Raskin são os reservas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bélgica vai a campo com Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper; Lavia, De Bruyne e Tielemans; Doku, De Ketelaere e Diego Moreira.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Azzurra divide a liderança do grupo A1 com a França, ambas com 10 pontos, enquanto a Bélgica aparece logo atrás, na terceira colocação, com nove pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O jogo será realizado no estádio Rei Balduíno em Bruxelas. O tempo está nublado na capital belga, os termômetros marcam 10°C neste momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Bélgica e Itália em partida válida pela 6ª rodada da Liga A da UEFA Nations League.

Bélgica BEL

  • M. van Bommel

    TECNICO

Itália ITA

  • R. Mancini

    TECNICO

  • Espen Eskas

    ÁRBITRO

Bélgica BEL
Itália ITA

GOLS

Gol Maxim De Cuyper
Gol Nathan Ngoy
Gol Jeremy Doku
Gol Diego Moreira
Pio Esposito Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).