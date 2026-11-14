5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sábado, 14/11•16h45
Minuto a Minuto: Suécia X Bósnia - 14/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Suécia: sai Yasin Ayari, entra Jesper Karlstrom.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Suécia: sai Daniel Svensson, entra Felix Beijmo.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Suécia: sai Alexander Isak, entra Elliot Stroud.
31'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gustaf Lagerbielke (Suécia).
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Bósnia: sai Ivan Bašić, entra Benjamin Tahirovic.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Bósnia: sai Stjepan Radeljić, entra Amar Memić.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Bósnia: sai Esmir Bajraktarević, entra Arjan Malić.
17'
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2ºTEMPO
Gol do Bósnia! Sead Kolašinac marca. Assistência de Kerim Alajbegovic.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Suécia: sai Sebastian Nanasi, entra Benjamin Nygren.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Suécia: sai Anthony Elanga, entra Dejan Kulusevski.
2'
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2ºTEMPO
Gol do Bósnia! Armin Gigovic marca. Assistência de Ermin Mahmić.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Suécia! V. Gyokeres converte.
39'
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1ºTEMPO
Substituição no Bósnia: sai H. Tabakovic, entra Ermin Mahmić.
24'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Suécia).
11'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Suécia! V. Gyokeres converte.
5'
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1ºTEMPO
Gol do Suécia! Daniel Svensson marca. Assistência de Anthony Elanga.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Suécia x Bósnia!
G. Potter
TECNICO
S. Barbarez
TECNICO
Simone Sozza
ÁRBITRO