5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sábado, 14/11•16h45
Minuto a Minuto: Romênia X Polônia - 14/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Lisav Naif Eissat (Romênia).
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Polônia: sai Marcel Regula, entra Michał Skóraś.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Polônia: sai Wiktor Nowak, entra Mateusz Zukowski.
37'
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2ºTEMPO
Gol do Polônia! Marcel Regula marca.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Romênia: sai Andrei Rațiu, entra Olimpiu Moruțan.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Romênia: sai Alexandru Cicâldău, entra Matei Cristian Ilie.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Polônia: sai Matty Cash, entra Arkadiusz Pyrka.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Romênia: sai Dennis Man, entra Ianis Stoica.
27'
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2ºTEMPO
Gol do Romênia! Dennis Man marca. Assistência de Daniel Birligea.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Polônia: sai Robert Lewandowski, entra Adrian Benedyczak.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Polônia: sai Karol Świderski, entra Bartosz Mazurek.
23'
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2ºTEMPO
Gol do Romênia! Alexandru Cicâldău marca.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Romênia: sai Florinel Coman, entra Daniel Birligea.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Romênia: sai Ianis Hagi, entra marius corbu.
16'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Andrei Rațiu (Romênia).
15'
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2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Romênia).
12'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ianis Hagi (Romênia).
6'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jakub Kiwior (Polônia).
4'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Tudor Băluță (Romênia).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
34'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Marcel Regula (Polônia).
2'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Radu Drăguşin (Romênia).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Romênia x Polônia!
G. Hagi
TECNICO
J. Urban
TECNICO
Sebastian Gishamer
ÁRBITRO