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encerrado
Arena Națională Bucharest
Romênia Romênia
2 × 1
Polônia Polônia

5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Sábado, 14/1116h45

Minuto a Minuto: Romênia X Polônia - 14/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Lisav Naif Eissat (Romênia).

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Polônia: sai Marcel Regula, entra Michał Skóraś.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Polônia: sai Wiktor Nowak, entra Mateusz Zukowski.

inicio

37'

2ºTEMPO

Gol do Polônia! Marcel Regula marca.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Romênia: sai Andrei Rațiu, entra Olimpiu Moruțan.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Romênia: sai Alexandru Cicâldău, entra Matei Cristian Ilie.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Polônia: sai Matty Cash, entra Arkadiusz Pyrka.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Romênia: sai Dennis Man, entra Ianis Stoica.

inicio

27'

2ºTEMPO

Gol do Romênia! Dennis Man marca. Assistência de Daniel Birligea.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Polônia: sai Robert Lewandowski, entra Adrian Benedyczak.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Polônia: sai Karol Świderski, entra Bartosz Mazurek.

inicio

23'

2ºTEMPO

Gol do Romênia! Alexandru Cicâldău marca.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Romênia: sai Florinel Coman, entra Daniel Birligea.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Romênia: sai Ianis Hagi, entra marius corbu.

bola

16'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Andrei Rațiu (Romênia).

bola

15'

2ºTEMPO

VAR: gol anulado (Romênia).

bola

12'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Ianis Hagi (Romênia).

bola

6'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Jakub Kiwior (Polônia).

bola

4'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Tudor Băluță (Romênia).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

34'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Marcel Regula (Polônia).

bola

2'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Radu Drăguşin (Romênia).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Romênia x Polônia!

Romênia RMN

  • G. Hagi

    TECNICO

Polônia POL

  • J. Urban

    TECNICO

  • Sebastian Gishamer

    ÁRBITRO

Romênia RMN
Polônia POL

GOLS

Gol Alexandru Cicâldău
Gol Dennis Man
Marcel Regula Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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