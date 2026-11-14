🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
encerrado
Municipal Braga Braga, Portugal
Portugal Portugal
1 × 4
Dinamarca Dinamarca

5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Sábado, 14/1116h45

Minuto a Minuto: Portugal X Dinamarca - 14/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Gol é confirmado!

bola

45'

2ºTEMPO

VAR analisa lance do gol.

bola

45'

2ºTEMPO

GOOOL DE PORTUGAL!!! BERNARDO SILVA!!! Carlos Forbs manda da direita na área, João Neves completa de primeira e Hermansen espalma. Na sobra, camisa 10 só empurra para o fundo das redes!

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Portugal! Bernardo Silva marca.

bola

45'

2ºTEMPO

Alberto cruza rasteiro da direita e defesa afasta novamente.

bola

45'

2ºTEMPO

Alberto arrisca de canhota da entrada da área e Hermansen agarra.

bola

45'

2ºTEMPO

MAIS TRÊS! Vamos até os 93 minutos neste segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Osula recebe no meio da área e bate em cima do defensor!

bola

43'

2ºTEMPO

Sem pressa, time da casa troca passes.

bola

42'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para João Palhinha (Portugal).

bola

41'

2ºTEMPO

Froholdt levanta da esquerda na área e Jensen desvia de cabeça para fora!

bola

40'

2ºTEMPO

Jogos da UEFA Nations League em andamento: Romênia 2x1 Polônia, Suécia 3x2 Bósnia e Herzegovina, Irlanda do Norte 1x0 Ucrânia e Áustria 1x0 Irlanda.

bola

39'

2ºTEMPO

Bola dentro da área dinamarquês, Trincão domina e finaliza com desvio. Hermansen pega fácil.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Portugal: sai Vitinha, entra João Neves.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Dinamarca: sai Joachim Andersen, entra Victor Nelsson.

bola

36'

2ºTEMPO

Andersen cai no gramado com dores e pede para sair.

bola

36'

2ºTEMPO

Vitinha serve na frente pela esquerda, Dalot toca rasteiro na área e Bernardo Silva finaliza por cima!

bola

35'

2ºTEMPO

Posse de bola: Portugal 55% x 45% Dinamarca.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Portugal: sai Bruno Fernandes, entra Bernardo Silva.

bola

33'

2ºTEMPO

Trincão aproveita sobra na entrada da área e bate à direita de Hermansen!

bola

32'

2ºTEMPO

Carlos Forbs rola da direita na entrada da área, Bruno Fernandes chuta forte e Hermansen espalma!

bola

31'

2ºTEMPO

Foi o primeiro gol de Andersen na Nations League.

bola

30'

2ºTEMPO

GOOOL DA DINAMARCA!!! JOACHIM ANDERSEN!!! Jensen cobra falta no meio da área, camisa 2 sobe mais que a marcação e cabeceia para o fundo das redes!

inicio

30'

2ºTEMPO

Gol do Dinamarca! Joachim Andersen marca. Assistência de Mathias Jensen.

bola

29'

2ºTEMPO

Osula tenta lance pela direita e é parado com falta de Renato Veiga.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Dinamarca: sai Mohammed Daramy, entra Victor Froholdt.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Dinamarca: sai Rasmus Hojlund, entra William Osula.

bola

27'

2ºTEMPO

Carlos Forbs é pego em impedimento pela direita.

bola

26'

2ºTEMPO

Escanteio na área, Trincão desvia e zaga afasta mais uma.

bola

25'

2ºTEMPO

João Palhinha chuta cruzado da direita, acerta o marcado e fica com o tiro de canto.

bola

24'

2ºTEMPO

Daramy dispara pela esquerda, entra na área e acaba desarmado.

bola

23'

2ºTEMPO

Bruno Fernandes bate escanteio da esquerda e Hojbjerg tira de cabeça.

bola

22'

2ºTEMPO

Jensen arrisca da intermediária e carimba Renato Veiga.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Dinamarca: sai Mikkel Damsgaard, entra Mathias Jensen.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Dinamarca: sai Gustav Isaksen, entra Andreas Skov Olsen.

bola

20'

2ºTEMPO

QUASE! Vitinho da lindo lançamento na área e Trincão completa sozinho por cima do gol!

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Portugal: sai Joao Felix, entra Carlos Forbs.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Portugal: sai Rúben Neves, entra João Palhinha.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Portugal: sai Pedro Neto, entra Francisco Trincão.

bola

18'

2ºTEMPO

Escanteio cobrado da direita e Provstgaard cabeceia por cima.

bola

17'

2ºTEMPO

Damsgaard rola no meio da área, Maehle se livra do primeiro, mas finaliza em cima de Rúben Dias.

bola

16'

2ºTEMPO

Seleção da casa prepara suas primeiras trocas.

bola

15'

2ºTEMPO

Pedro Neto acelera pela direita, fica cercado e é desarmado.

bola

13'

2ºTEMPO

Hojlund chega ao 6° gol e assume a vice-liderança da artilharia da Nations League ao lado de Gyokeres da Suécia. Kane lidera a lista com 7 tentos.

bola

12'

2ºTEMPO

GOOOL DA DINAMARCA!!! RASMUS HOJLUND!!! Atacante recebe na frente, dribla Renato Veiga dentro da área e chuta no cantinho esquerdo de Diogo Costa!

bola

12'

2ºTEMPO

Hjulmand bate forte de fora da área e carimba na marcação de Renato Veiga.

inicio

12'

2ºTEMPO

Gol do Dinamarca! Rasmus Hojlund marca. Assistência de Pierre-Emile Højbjerg.

bola

11'

2ºTEMPO

Rúben Neves arrisca de longe e Hermansen espalma. No rebote, Pedro Neto finaliza por cima e bandeira aponta impedimento do jogador do Chelsea.

bola

10'

2ºTEMPO

POR POUCO! João Félix tabela pela direita dentro da área com Alberto, cruza baixo e zaga afasta antes da chegada de Gonçalo Ramos.

bola

9'

2ºTEMPO

Isaksen joga da direita na área, Maehle mata errado no peito e bola fica com Diogo Costa.

bola

7'

2ºTEMPO

Pedro Neto escapa pela direita, leva para o fundo e cruza forte demais. Tiro de meta para Hermansen.

bola

6'

2ºTEMPO

Isaksen busca lance pela direita e é desarmado.

bola

5'

2ºTEMPO

Foi o 5° gol de Hojlund nesta Nations League.

bola

4'

2ºTEMPO

GOOOL DA DINAMARCA!!! RASMUS HOJLUND!!! Isaksen é lançado na direita e toca dentro da área. Damsgaard joga no meio e camisa 9 sozinho completa para o fundo das redes!

inicio

4'

2ºTEMPO

Gol do Dinamarca! Rasmus Hojlund marca. Assistência de Mikkel Damsgaard.

bola

3'

2ºTEMPO

João Félix erra jogada pela direita e Alberto faz falta de ataque em Daramy.

bola

2'

2ºTEMPO

Equipes estão com as mesmas formações da etapa inicial.

bola

1'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Rúben Dias (Portugal).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Mais dois minutos de acréscimo neste etapa inicial.

bola

44'

1ºTEMPO

Bruno Fernandes corre pela esquerda e cruza nas mãos de Hermansen.

bola

43'

1ºTEMPO

GOOOL DA DINAMARCA!!! PIERRE-EMILE HOJBJERG!!! Capitão dinamarquês bate penal forte no canto direito de Diogo Costa, que quase alcança, e abre o placar!

bola

43'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Dinamarca! Pierre-Emile Højbjerg converte.

bola

42'

1ºTEMPO

É PÊNALTI PARA A DINAMARCA! Depois de ver o lance no vídeo, árbitro marca toque no braço de Rúben Dias após cabeceada de Hojlund.

bola

41'

1ºTEMPO

TEM VAR! Árbitro é chamado para rever lance anterior no vídeo. Possível pênalti em analise.

bola

40'

1ºTEMPO

Isaksen cruza da direita no meio da área, Hojlund desvia de cabeça e Diogo Costa pega.

bola

40'

1ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (Dinamarca).

bola

39'

1ºTEMPO

VAR revisa lance e confirma decisão de campo.

bola

38'

1ºTEMPO

GOL DA DINAMARCA, MAS NÃO VALE! Ótima jogada pela esquerda, Hjulmand levanta na segunda trave, Hjulmand ajeita de cabeça e Hojlund completa para as redes. Bandeira aponta impedimento e anula lance.

bola

37'

1ºTEMPO

QUASE! Bruno Fernandes da lindo passe na esquerda, João Félix aparece sozinho e chuta em cima de Hermansen!

bola

35'

1ºTEMPO

Isaksen tabela com Damsgaard pela direita, controla dentro da área e finaliza fraco. Diogo Costa encaixa.

bola

34'

1ºTEMPO

Pedro Neto levanta forte da direita, Gonçalo Ramos não alcança e redonda se perde pela linha de fundo.

bola

33'

1ºTEMPO

Alberto avança pela direita, manda na área e defesa tira mais uma.

bola

31'

1ºTEMPO

Dalot é acionado na frente pela esquerda, entra na área e serve no meio. Provstgaard chega primeiro que Pedro Neto e da um bico para longe.

bola

30'

1ºTEMPO

Jogo da UEFA Nations League encerrado: Noruega 3x1 País de Gales.

bola

28'

1ºTEMPO

Escanteio cobrado da direita, Renato Veiga desvia fraco de cabeça e Hermansen defende.

bola

27'

1ºTEMPO

Pedro Neto rola na frente pela direita, Alberto Costa vai ao fundo e tem cruzamento bloqueado.

bola

25'

1ºTEMPO

João Félix é acionado no meio e tem chute travado.

bola

24'

1ºTEMPO

Dalot sobe pela esquerda, cruza na área e Andersen tira de cabeça.

bola

23'

1ºTEMPO

Tudo certo com o atacante português.

bola

22'

1ºTEMPO

Gonçalo Ramos divide no alto, bate cabeça com adversário e fica caído.

bola

21'

1ºTEMPO

BOA CHANCE! Bah é lançado na direita, invade a área e toca para o meio na saída de Diogo Costa. Renato Veiga desvia e goleiro da um bico para longe.

bola

20'

1ºTEMPO

Posse de bola: Portugal 44% x 56% Dinamarca.

bola

19'

1ºTEMPO

Pedro Neto arrisca de canhota de fora da área e Hermansen pega.

bola

17'

1ºTEMPO

Damsgaard tenta tabela com Hojlund e devolve de graça para Diogo Costa.

bola

16'

1ºTEMPO

Dinamarca está melhor na partida e pressiona em busca do gol. Time visitante briga pela segunda posição no grupo A4 com a Noruega que já jogou na rodada.

bola

15'

1ºTEMPO

Bah levanta da direita na área e Rúben Dias tira de cabeça.

bola

14'

1ºTEMPO

Daramy entra na área pelo meio, coloca na frente e perde a bola.

bola

13'

1ºTEMPO

Hermansen faz boa jogada pela esquerda, invade a área e é bloqueado por Rúben Dias na hora da conclusão.

bola

12'

1ºTEMPO

Hojlund é lançado na entrada da área, se enrola e acaba desarmado.

bola

11'

1ºTEMPO

Vitinha aproveita saída errada de Hermansen, finaliza fraco e goleiro pega.

bola

10'

1ºTEMPO

Damsgaard bate escanteio da esquerda, Diogo Costa corta parcialmente e Hojlund é pego em posição irregular.

bola

9'

1ºTEMPO

Cruzamento da esquerda na área e Renato Veiga cede tiro de canto.

bola

8'

1ºTEMPO

Escanteio cobrado da direita e Diogo Costa é parado com falta de Andersen.

bola

7'

1ºTEMPO

Hojbjerg recebe na entrada da área e chuta com desvio por cima!

bola

6'

1ºTEMPO

Isaksen recebe na frente pela direita, Dalot antecipa e faz o corte.

bola

5'

1ºTEMPO

Duelo começa lento com as duas seleções se arriscando pouco.

bola

4'

1ºTEMPO

Rúben Neves é acionado na frente em impedimento.

bola

2'

1ºTEMPO

Isaksen abre na direita, Damsgaard cruza torto e cede tiro de meta.

bola

1'

1ºTEMPO

Time da casa joga com seu uniforme tradicional todo vinho. Já equipe visitante está com vestimenta toda branca.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Portugal x Dinamarca!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Todos os jogadores da seleção portuguesa entram em campo vestindo a camisa 7, em uma homenagem especial a Cristiano Ronaldo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas arquibancadas, os torcedores estendem um enorme bandeirão com a mensagem: “Obrigado, Cristiano Ronaldo”.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atletas perfilados para a execução dos hinos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do estádio Municipal de Braga.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Arbitragem vem da Eslovênia. Rade Obrenovic é o árbitro da partida, Jure Praprotnik e Grega Kordez são os auxiliares. Matej Jug comanda o VAR e terá como assistente Alen Borosak.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No banco estão Jungdal, Jorgensen, Nicolaisen, Nelsson, Jensen, Osula, Skov Olsen, Froholdt, Kristensen, Bak, Lindstrom e Bidstrup.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Dinamarca está escalada com Hermansen; Bah, Provstgaard, Andersen e Maehle; Hjulmand, Damsgaard e Hojbjerg; Isaksen, Daramy e Hojlund.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já a seleção nórdica ocupa a terceira posição, com seis pontos, empatada com a Noruega, que leva vantagem no confronto direto e já jogou nesta rodada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Rui Silva, Samuel Soares, António Silva, Flávio Nazinho, João Palhinha, Carlos Forbs, Bernardo Silva, Geovany Quenda, João Neves, Francisco Trincão, Fábio Silva e Rodrigo Mora são os reservas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Portugal vai a campo com Diogo Costa; Alberto Costa, Rúben Dias, Renato Veiga e Dalot; Rúben Neves e Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes e João Félix; Gonçalo Ramos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Em homenagem a Cristiano Ronaldo, Portugal mudou o desenho do número 7. O modelo antigo, sem o traço horizontal no meio, ficará eternizado como marca de CR7. A partir de agora, os jogadores usarão uma nova versão, com esse traço. Nesta partida, o novo 7 será vestido por Carlos Forbs, jogador do Club Brugge.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Será o primeiro de Portugal oficialmente sem Cristiano Ronaldo, que se aposentou da equipe nacional no início do mês.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já classificada para as quartas de final, seleção Lusa lidera o grupo A4 com 12 pontos e 100% de aproveitamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O jogo será realizado no estádio Municipal de Braga em Braga. O tempo está nublado no norte de Portugal, os termômetros marcam 14°C neste momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Portugal e Dinamarca em partida válida pela 5ª rodada da Liga A da UEFA Nations League.

Portugal PTG

  • Jorge Jesus

    TECNICO

Dinamarca DIN

  • B. Riemer

    TECNICO

  • Rade Obrenovic

    ÁRBITRO

Portugal PTG
Dinamarca DIN

GOLS

Gol Bernardo Silva
Pierre-Emile Højbjerg Gol
Rasmus Hojlund Gol
Rasmus Hojlund Gol
Joachim Andersen Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).