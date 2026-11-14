5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sábado, 14/11•16h45
Minuto a Minuto: Portugal X Dinamarca - 14/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Gol é confirmado!
45'
•
2ºTEMPO
VAR analisa lance do gol.
45'
•
2ºTEMPO
GOOOL DE PORTUGAL!!! BERNARDO SILVA!!! Carlos Forbs manda da direita na área, João Neves completa de primeira e Hermansen espalma. Na sobra, camisa 10 só empurra para o fundo das redes!
45'
•
2ºTEMPO
Gol do Portugal! Bernardo Silva marca.
45'
•
2ºTEMPO
Alberto cruza rasteiro da direita e defesa afasta novamente.
45'
•
2ºTEMPO
Alberto arrisca de canhota da entrada da área e Hermansen agarra.
45'
•
2ºTEMPO
MAIS TRÊS! Vamos até os 93 minutos neste segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
Osula recebe no meio da área e bate em cima do defensor!
43'
•
2ºTEMPO
Sem pressa, time da casa troca passes.
42'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para João Palhinha (Portugal).
41'
•
2ºTEMPO
Froholdt levanta da esquerda na área e Jensen desvia de cabeça para fora!
40'
•
2ºTEMPO
Jogos da UEFA Nations League em andamento: Romênia 2x1 Polônia, Suécia 3x2 Bósnia e Herzegovina, Irlanda do Norte 1x0 Ucrânia e Áustria 1x0 Irlanda.
39'
•
2ºTEMPO
Bola dentro da área dinamarquês, Trincão domina e finaliza com desvio. Hermansen pega fácil.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Portugal: sai Vitinha, entra João Neves.
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no Dinamarca: sai Joachim Andersen, entra Victor Nelsson.
36'
•
2ºTEMPO
Andersen cai no gramado com dores e pede para sair.
36'
•
2ºTEMPO
Vitinha serve na frente pela esquerda, Dalot toca rasteiro na área e Bernardo Silva finaliza por cima!
35'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: Portugal 55% x 45% Dinamarca.
34'
•
2ºTEMPO
Substituição no Portugal: sai Bruno Fernandes, entra Bernardo Silva.
33'
•
2ºTEMPO
Trincão aproveita sobra na entrada da área e bate à direita de Hermansen!
32'
•
2ºTEMPO
Carlos Forbs rola da direita na entrada da área, Bruno Fernandes chuta forte e Hermansen espalma!
31'
•
2ºTEMPO
Foi o primeiro gol de Andersen na Nations League.
30'
•
2ºTEMPO
GOOOL DA DINAMARCA!!! JOACHIM ANDERSEN!!! Jensen cobra falta no meio da área, camisa 2 sobe mais que a marcação e cabeceia para o fundo das redes!
30'
•
2ºTEMPO
Gol do Dinamarca! Joachim Andersen marca. Assistência de Mathias Jensen.
29'
•
2ºTEMPO
Osula tenta lance pela direita e é parado com falta de Renato Veiga.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Dinamarca: sai Mohammed Daramy, entra Victor Froholdt.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Dinamarca: sai Rasmus Hojlund, entra William Osula.
27'
•
2ºTEMPO
Carlos Forbs é pego em impedimento pela direita.
26'
•
2ºTEMPO
Escanteio na área, Trincão desvia e zaga afasta mais uma.
25'
•
2ºTEMPO
João Palhinha chuta cruzado da direita, acerta o marcado e fica com o tiro de canto.
24'
•
2ºTEMPO
Daramy dispara pela esquerda, entra na área e acaba desarmado.
23'
•
2ºTEMPO
Bruno Fernandes bate escanteio da esquerda e Hojbjerg tira de cabeça.
22'
•
2ºTEMPO
Jensen arrisca da intermediária e carimba Renato Veiga.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Dinamarca: sai Mikkel Damsgaard, entra Mathias Jensen.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Dinamarca: sai Gustav Isaksen, entra Andreas Skov Olsen.
20'
•
2ºTEMPO
QUASE! Vitinho da lindo lançamento na área e Trincão completa sozinho por cima do gol!
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Portugal: sai Joao Felix, entra Carlos Forbs.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Portugal: sai Rúben Neves, entra João Palhinha.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Portugal: sai Pedro Neto, entra Francisco Trincão.
18'
•
2ºTEMPO
Escanteio cobrado da direita e Provstgaard cabeceia por cima.
17'
•
2ºTEMPO
Damsgaard rola no meio da área, Maehle se livra do primeiro, mas finaliza em cima de Rúben Dias.
16'
•
2ºTEMPO
Seleção da casa prepara suas primeiras trocas.
15'
•
2ºTEMPO
Pedro Neto acelera pela direita, fica cercado e é desarmado.
13'
•
2ºTEMPO
Hojlund chega ao 6° gol e assume a vice-liderança da artilharia da Nations League ao lado de Gyokeres da Suécia. Kane lidera a lista com 7 tentos.
12'
•
2ºTEMPO
GOOOL DA DINAMARCA!!! RASMUS HOJLUND!!! Atacante recebe na frente, dribla Renato Veiga dentro da área e chuta no cantinho esquerdo de Diogo Costa!
12'
•
2ºTEMPO
Hjulmand bate forte de fora da área e carimba na marcação de Renato Veiga.
12'
•
2ºTEMPO
Gol do Dinamarca! Rasmus Hojlund marca. Assistência de Pierre-Emile Højbjerg.
11'
•
2ºTEMPO
Rúben Neves arrisca de longe e Hermansen espalma. No rebote, Pedro Neto finaliza por cima e bandeira aponta impedimento do jogador do Chelsea.
10'
•
2ºTEMPO
POR POUCO! João Félix tabela pela direita dentro da área com Alberto, cruza baixo e zaga afasta antes da chegada de Gonçalo Ramos.
9'
•
2ºTEMPO
Isaksen joga da direita na área, Maehle mata errado no peito e bola fica com Diogo Costa.
7'
•
2ºTEMPO
Pedro Neto escapa pela direita, leva para o fundo e cruza forte demais. Tiro de meta para Hermansen.
6'
•
2ºTEMPO
Isaksen busca lance pela direita e é desarmado.
5'
•
2ºTEMPO
Foi o 5° gol de Hojlund nesta Nations League.
4'
•
2ºTEMPO
GOOOL DA DINAMARCA!!! RASMUS HOJLUND!!! Isaksen é lançado na direita e toca dentro da área. Damsgaard joga no meio e camisa 9 sozinho completa para o fundo das redes!
4'
•
2ºTEMPO
Gol do Dinamarca! Rasmus Hojlund marca. Assistência de Mikkel Damsgaard.
3'
•
2ºTEMPO
João Félix erra jogada pela direita e Alberto faz falta de ataque em Daramy.
2'
•
2ºTEMPO
Equipes estão com as mesmas formações da etapa inicial.
1'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Rúben Dias (Portugal).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Mais dois minutos de acréscimo neste etapa inicial.
44'
•
1ºTEMPO
Bruno Fernandes corre pela esquerda e cruza nas mãos de Hermansen.
43'
•
1ºTEMPO
GOOOL DA DINAMARCA!!! PIERRE-EMILE HOJBJERG!!! Capitão dinamarquês bate penal forte no canto direito de Diogo Costa, que quase alcança, e abre o placar!
43'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do Dinamarca! Pierre-Emile Højbjerg converte.
42'
•
1ºTEMPO
É PÊNALTI PARA A DINAMARCA! Depois de ver o lance no vídeo, árbitro marca toque no braço de Rúben Dias após cabeceada de Hojlund.
41'
•
1ºTEMPO
TEM VAR! Árbitro é chamado para rever lance anterior no vídeo. Possível pênalti em analise.
40'
•
1ºTEMPO
Isaksen cruza da direita no meio da área, Hojlund desvia de cabeça e Diogo Costa pega.
40'
•
1ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Dinamarca).
39'
•
1ºTEMPO
VAR revisa lance e confirma decisão de campo.
38'
•
1ºTEMPO
GOL DA DINAMARCA, MAS NÃO VALE! Ótima jogada pela esquerda, Hjulmand levanta na segunda trave, Hjulmand ajeita de cabeça e Hojlund completa para as redes. Bandeira aponta impedimento e anula lance.
37'
•
1ºTEMPO
QUASE! Bruno Fernandes da lindo passe na esquerda, João Félix aparece sozinho e chuta em cima de Hermansen!
35'
•
1ºTEMPO
Isaksen tabela com Damsgaard pela direita, controla dentro da área e finaliza fraco. Diogo Costa encaixa.
34'
•
1ºTEMPO
Pedro Neto levanta forte da direita, Gonçalo Ramos não alcança e redonda se perde pela linha de fundo.
33'
•
1ºTEMPO
Alberto avança pela direita, manda na área e defesa tira mais uma.
31'
•
1ºTEMPO
Dalot é acionado na frente pela esquerda, entra na área e serve no meio. Provstgaard chega primeiro que Pedro Neto e da um bico para longe.
30'
•
1ºTEMPO
Jogo da UEFA Nations League encerrado: Noruega 3x1 País de Gales.
28'
•
1ºTEMPO
Escanteio cobrado da direita, Renato Veiga desvia fraco de cabeça e Hermansen defende.
27'
•
1ºTEMPO
Pedro Neto rola na frente pela direita, Alberto Costa vai ao fundo e tem cruzamento bloqueado.
25'
•
1ºTEMPO
João Félix é acionado no meio e tem chute travado.
24'
•
1ºTEMPO
Dalot sobe pela esquerda, cruza na área e Andersen tira de cabeça.
23'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com o atacante português.
22'
•
1ºTEMPO
Gonçalo Ramos divide no alto, bate cabeça com adversário e fica caído.
21'
•
1ºTEMPO
BOA CHANCE! Bah é lançado na direita, invade a área e toca para o meio na saída de Diogo Costa. Renato Veiga desvia e goleiro da um bico para longe.
20'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Portugal 44% x 56% Dinamarca.
19'
•
1ºTEMPO
Pedro Neto arrisca de canhota de fora da área e Hermansen pega.
17'
•
1ºTEMPO
Damsgaard tenta tabela com Hojlund e devolve de graça para Diogo Costa.
16'
•
1ºTEMPO
Dinamarca está melhor na partida e pressiona em busca do gol. Time visitante briga pela segunda posição no grupo A4 com a Noruega que já jogou na rodada.
15'
•
1ºTEMPO
Bah levanta da direita na área e Rúben Dias tira de cabeça.
14'
•
1ºTEMPO
Daramy entra na área pelo meio, coloca na frente e perde a bola.
13'
•
1ºTEMPO
Hermansen faz boa jogada pela esquerda, invade a área e é bloqueado por Rúben Dias na hora da conclusão.
12'
•
1ºTEMPO
Hojlund é lançado na entrada da área, se enrola e acaba desarmado.
11'
•
1ºTEMPO
Vitinha aproveita saída errada de Hermansen, finaliza fraco e goleiro pega.
10'
•
1ºTEMPO
Damsgaard bate escanteio da esquerda, Diogo Costa corta parcialmente e Hojlund é pego em posição irregular.
9'
•
1ºTEMPO
Cruzamento da esquerda na área e Renato Veiga cede tiro de canto.
8'
•
1ºTEMPO
Escanteio cobrado da direita e Diogo Costa é parado com falta de Andersen.
7'
•
1ºTEMPO
Hojbjerg recebe na entrada da área e chuta com desvio por cima!
6'
•
1ºTEMPO
Isaksen recebe na frente pela direita, Dalot antecipa e faz o corte.
5'
•
1ºTEMPO
Duelo começa lento com as duas seleções se arriscando pouco.
4'
•
1ºTEMPO
Rúben Neves é acionado na frente em impedimento.
2'
•
1ºTEMPO
Isaksen abre na direita, Damsgaard cruza torto e cede tiro de meta.
1'
•
1ºTEMPO
Time da casa joga com seu uniforme tradicional todo vinho. Já equipe visitante está com vestimenta toda branca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Portugal x Dinamarca!
PRÉ-JOGO
Todos os jogadores da seleção portuguesa entram em campo vestindo a camisa 7, em uma homenagem especial a Cristiano Ronaldo.
PRÉ-JOGO
Nas arquibancadas, os torcedores estendem um enorme bandeirão com a mensagem: “Obrigado, Cristiano Ronaldo”.
PRÉ-JOGO
Atletas perfilados para a execução dos hinos.
PRÉ-JOGO
Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do estádio Municipal de Braga.
PRÉ-JOGO
Arbitragem vem da Eslovênia. Rade Obrenovic é o árbitro da partida, Jure Praprotnik e Grega Kordez são os auxiliares. Matej Jug comanda o VAR e terá como assistente Alen Borosak.
PRÉ-JOGO
No banco estão Jungdal, Jorgensen, Nicolaisen, Nelsson, Jensen, Osula, Skov Olsen, Froholdt, Kristensen, Bak, Lindstrom e Bidstrup.
PRÉ-JOGO
Dinamarca está escalada com Hermansen; Bah, Provstgaard, Andersen e Maehle; Hjulmand, Damsgaard e Hojbjerg; Isaksen, Daramy e Hojlund.
PRÉ-JOGO
Já a seleção nórdica ocupa a terceira posição, com seis pontos, empatada com a Noruega, que leva vantagem no confronto direto e já jogou nesta rodada.
PRÉ-JOGO
Rui Silva, Samuel Soares, António Silva, Flávio Nazinho, João Palhinha, Carlos Forbs, Bernardo Silva, Geovany Quenda, João Neves, Francisco Trincão, Fábio Silva e Rodrigo Mora são os reservas.
PRÉ-JOGO
Portugal vai a campo com Diogo Costa; Alberto Costa, Rúben Dias, Renato Veiga e Dalot; Rúben Neves e Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes e João Félix; Gonçalo Ramos.
PRÉ-JOGO
Em homenagem a Cristiano Ronaldo, Portugal mudou o desenho do número 7. O modelo antigo, sem o traço horizontal no meio, ficará eternizado como marca de CR7. A partir de agora, os jogadores usarão uma nova versão, com esse traço. Nesta partida, o novo 7 será vestido por Carlos Forbs, jogador do Club Brugge.
PRÉ-JOGO
Será o primeiro de Portugal oficialmente sem Cristiano Ronaldo, que se aposentou da equipe nacional no início do mês.
PRÉ-JOGO
Já classificada para as quartas de final, seleção Lusa lidera o grupo A4 com 12 pontos e 100% de aproveitamento.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado no estádio Municipal de Braga em Braga. O tempo está nublado no norte de Portugal, os termômetros marcam 14°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Portugal e Dinamarca em partida válida pela 5ª rodada da Liga A da UEFA Nations League.
Jorge Jesus
TECNICO
B. Riemer
TECNICO
Rade Obrenovic
ÁRBITRO