5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sábado, 14/11•14h
Minuto a Minuto: Noruega X País de Gales - 14/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Noruega: sai David Møller Wolfe, entra Leo Østigård.
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Noruega: sai M. Odegaard, entra Felix Horn Myhre.
43'
•
2ºTEMPO
Gol de pênalti do Noruega! Erling Haaland converte.
42'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Harry Wilson (País de Gales).
40'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Connor Roberts (País de Gales).
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Noruega: sai Julian Ryerson, entra Marcus Pedersen.
34'
•
2ºTEMPO
Gol do País de Gales! David Brooks marca. Assistência de Harry Wilson.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no País de Gales: sai Neco Williams, entra Connor Roberts.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no País de Gales: sai Daniel James, entra David Brooks.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no País de Gales: sai Liam Cullen, entra Rubin Colwill.
23'
•
2ºTEMPO
Gol do Noruega! Andreas Schjelderup marca. Assistência de Erling Haaland.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Noruega: sai Thelo Aasgaard, entra Patrick Berg.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Noruega: sai Oscar Bobb, entra Andreas Schjelderup.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no País de Gales: sai Lewis Koumas, entra Mark Harris.
14'
•
2ºTEMPO
Gol do Noruega! Antonio Nusa marca.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
16'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ethan Ampadu (País de Gales).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Noruega x País de Gales!
S. Solbakken
TECNICO
Craig Bellamy
TECNICO
Oleksiy Derevinskiy
ÁRBITRO