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encerrado
Ullevaal Stadion Oslo
Noruega Noruega
3 × 1
País de Gales País de Gales

5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Sábado, 14/1114h

Minuto a Minuto: Noruega X País de Gales - 14/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Noruega: sai David Møller Wolfe, entra Leo Østigård.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Noruega: sai M. Odegaard, entra Felix Horn Myhre.

bola

43'

2ºTEMPO

Gol de pênalti do Noruega! Erling Haaland converte.

bola

42'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Harry Wilson (País de Gales).

bola

40'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Connor Roberts (País de Gales).

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Noruega: sai Julian Ryerson, entra Marcus Pedersen.

inicio

34'

2ºTEMPO

Gol do País de Gales! David Brooks marca. Assistência de Harry Wilson.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no País de Gales: sai Neco Williams, entra Connor Roberts.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no País de Gales: sai Daniel James, entra David Brooks.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no País de Gales: sai Liam Cullen, entra Rubin Colwill.

inicio

23'

2ºTEMPO

Gol do Noruega! Andreas Schjelderup marca. Assistência de Erling Haaland.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Noruega: sai Thelo Aasgaard, entra Patrick Berg.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Noruega: sai Oscar Bobb, entra Andreas Schjelderup.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no País de Gales: sai Lewis Koumas, entra Mark Harris.

inicio

14'

2ºTEMPO

Gol do Noruega! Antonio Nusa marca.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

16'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Ethan Ampadu (País de Gales).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Noruega x País de Gales!

Noruega NOR

  • S. Solbakken

    TECNICO

País de Gales PDG

  • Craig Bellamy

    TECNICO

  • Oleksiy Derevinskiy

    ÁRBITRO

Noruega NOR
País de Gales PDG

GOLS

Gol Antonio Nusa
Gol Andreas Schjelderup
Gol Erling Haaland
David Brooks Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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