5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sábado, 14/11•11h
Minuto a Minuto: Kosovo X Israel - 14/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Raz Shlomo (Israel).
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Kosovo: sai Edon Zhegrova, entra Dion Kacuri.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Israel: sai Idan Nachmias, entra Yarden Shua.
29'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Omri Gandelman (Israel).
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Israel: sai Ethane Azoulay, entra Dor Turgeman.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Kosovo: sai Vedat Muriqi, entra Fisnik Asllani.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Kosovo: sai Milot Rashica, entra Baton Zabergja.
21'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Veldin Hodza (Kosovo) é expulso.
17'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ilay Feingold (Israel).
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Israel: sai Eli Dasa, entra Ilay Feingold.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Israel: sai Idan Toklomati Jorno, entra Omri Gandelman.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
26'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Eli Dasa (Israel).
20'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Veldin Hodza (Kosovo).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Kosovo x Israel!
F. Foda
TECNICO
R. Ben Shimon
TECNICO
Ivan Kruzliak
ÁRBITRO