5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sábado, 14/11•16h45
Minuto a Minuto: Irlanda do Norte X Ucrânia - 14/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Ucrânia: sai Oleksii Kashchuk, entra Artem Dovbyk.
42'
•
2ºTEMPO
Substituição no Irlanda do Norte: sai Jamie Donley, entra Josh Magennis.
42'
•
2ºTEMPO
Substituição no Irlanda do Norte: sai Justin Devenny, entra Brodie Spencer.
37'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Michael Andrew Martin O'Neill (Irlanda do Norte).
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Ucrânia: sai Oleg Ocheretko, entra Egor Nazaryna.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Irlanda do Norte: sai Terry Devlin, entra Patrick Kelly.
30'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jamie Donley (Irlanda do Norte).
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Ucrânia: sai Roman Yaremchuk, entra Igor Krasnopir.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Ucrânia: sai Heorhii Sudakov, entra Gennadiy Synchuk.
23'
•
2ºTEMPO
Gol do Irlanda do Norte! Terry Devlin marca. Assistência de Ethan Galbraith.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
23'
•
1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Irlanda do Norte).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Irlanda do Norte x Ucrânia!
M. O'Neill
TECNICO
Andrea Maldera
TECNICO
Francois Letexier
ÁRBITRO