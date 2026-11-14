5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sábado, 14/11•14h
Minuto a Minuto: Geórgia X Hungria - 14/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Geórgia: sai Giorgi Kvernadze, entra Giorgi Guliashvili.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Hungria: sai Roland Sallai, entra Milan Pető.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Hungria: sai Barnabás Varga, entra Ákos Szendrei.
40'
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2ºTEMPO
Gol do Hungria! Barnabás Varga marca. Assistência de Dominik Szoboszlai.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Geórgia: sai Nika Gagnidze, entra Irakli Yegoian.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Geórgia: sai Lasha Dvali, entra Irakli Azarov.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Geórgia: sai Giorgi Chakvetadze, entra Budu Zivzivadze.
28'
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2ºTEMPO
Gol contra! Lasha Dvali (Geórgia) marca contra.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Hungria: sai Milan Vitális, entra Rajmund Tóth.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Hungria: sai Attila Osváth, entra Bendeguz Bolla.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Geórgia: sai Georgiy Tsitaishvili, entra Zuriko Davitashvili.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Hungria: sai Zsolt Nagy, entra Áron Csongvai.
15'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Georgiy Tsitaishvili (Geórgia).
6'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Milan Vitális (Hungria).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
18'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Willi Orbán (Hungria).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Geórgia x Hungria!
R. Svanadze
TECNICO
M. Rossi
TECNICO
Ondrej Berka
ÁRBITRO