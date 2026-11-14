5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sábado, 14/11•16h45
Minuto a Minuto: Áustria X Irlanda - 14/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Michael Gregoritsch (Áustria).
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Áustria: sai Romano Schmid, entra David Affengruber.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Irlanda: sai James Abankwah, entra Bosun Lawal.
33'
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2ºTEMPO
Gol do Áustria! Sasa Kalajdzic marca.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Áustria: sai Christoph Baumgartner, entra Raul Florucz.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Áustria: sai Stefan Posch, entra Sascha Horvath.
29'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Konrad Laimer (Áustria).
26'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jake O'Brien (Irlanda).
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Irlanda: sai Jack Moylan, entra Harvey Vale.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Irlanda: sai Ryan Manning, entra Jake O'Brien.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Irlanda: sai Adam Idah, entra Chiedozie Ogbene.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Áustria: sai Christoph Lang, entra Sasa Kalajdzic.
4'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jack Moylan (Irlanda).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
31'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Romano Schmid (Áustria).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Áustria x Irlanda!
R. Rangnick
TECNICO
H. Hallgrímsson
TECNICO
Irfan Peljto
ÁRBITRO