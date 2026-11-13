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encerrado
Rajko Mitić Stadion Belgrade
Sérvia Sérvia
1 × 3
Alemanha Alemanha

5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Sexta-feira, 13/1116h45

Minuto a Minuto: Sérvia X Alemanha - 13/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

ACABA O JOGO! Em ritmo de treino, Alemanha vence a Sérvia por 3x1 em Belgrado.

bola

45'

2ºTEMPO

UHHH! Kimmich bate colocadinha de fora da área. Bola passa perto da trave esquerda de Vanja.

bola

45'

2ºTEMPO

A Sérvia jogará fora de casa contra a Grécia, precisando urgentemente da vitória pra ainda sonhar em não ser rebaixada de forma direta para a Liga B.

bola

45'

2ºTEMPO

Com a vitória confirmada, Alemanha jogará contra a Holanda em casa, na última rodada, pra garantir sua classificação para as quartas de final.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

45'

2ºTEMPO

VERMELHO! Živković é expulso de campo por reclamação. Ele recebe o amarelo e, ao continuar reclamando, ganha o vermelho. Sérvia com nove em campo.

bola

44'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Andrija Živković (Sérvia) é expulso.

bola

44'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Andrija Živković (Sérvia).

bola

43'

2ºTEMPO

Sem se desgastar e sem forçar mais, Alemanha somente deixa o relógio passar rodando a bola pelo meio de campo.

bola

42'

2ºTEMPO

Sukacev dá um pisão e derruba Scherhant no meio de campo. Falta.

bola

42'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Petar Sukacev (Sérvia).

bola

41'

2ºTEMPO

Últimas trocas feitas na Alemanha e na Sérvia.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Sérvia: sai Sergej Milinković-Savić, entra Vasilije Kostov.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Alemanha: sai Brajan Gruda, entra Said El Mala.

bola

40'

2ºTEMPO

Nitidamente abatida em campo, com um a menos e com o cansaço batendo, Sérvia não consegue mais agredir os adversários.

bola

39'

2ºTEMPO

Mittelstädt cruza pela direita de ataque, após rebote de escanteio cobrado por ele mesmo. Thiaw finaliza mal e joga pra fora.

bola

38'

2ºTEMPO

Jogada de ataque pela direita de Gruda, que descola um escanteio para a Alemanha.

bola

37'

2ºTEMPO

Gasta o tempo e roda a bola pelo meio de campo a seleção alemã.

bola

36'

2ºTEMPO

Wirtz vai descansar e entra Nmecha no seu lugar, reforçando a marcação pelo meio de campo.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Alemanha: sai Florian Wirtz, entra Felix Nmecha.

bola

35'

2ºTEMPO

Gruda chega ao fundo pela direita de ataque e erra passe para o meio.

bola

34'

2ºTEMPO

Nedeljković empurra Scherhant no meio de campo. Falta assinalada.

bola

33'

2ºTEMPO

Situação da Sérvia se complica ainda mais na partida. Perdendo e com um homem a menos a partir de agora.

bola

32'

2ºTEMPO

EXPULSO DE CAMPO! Após checagem, juiz troca o cartão amarelo pelo vermelho e expulsa Dragojević de campo pela entrada dura em Kimmich.

bola

31'

2ºTEMPO

VAR! Juiz é chamado ao monitor pra analisar a entrada de Dragojević em Kimmich. Possível cartão vermelho.

bola

31'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Vanja Dragojević (Sérvia) é expulso.

bola

30'

2ºTEMPO

Dragojević disputa com Kimmich no meio de campo, dá pisão no alemão e recebe o amarelinho.

bola

30'

2ºTEMPO

Troca tripla na Alemanha renova o gás da seleção em campo.

bola

30'

2ºTEMPO

VAR: cartão alterado (Sérvia).

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Alemanha: sai A. Pavlovic, entra Tom Bischof.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Alemanha: sai Kai Havertz, entra Niclas Füllkrug.

bola

28'

2ºTEMPO

BOA CHEGADA! Na primeira dele, depois de bola alçada da direita, Mitrović manda de cabeça com estilo. Ter Stegen cai no canto e agarra.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Alemanha: sai Philipp Treu, entra Ridle Baku.

bola

27'

2ºTEMPO

Sérvia coloca em campo o seu grande atacante Mitrović.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Sérvia: sai Mihajlo Cvetkovic, entra Aleksandar Mitrović.

bola

25'

2ºTEMPO

NA TRAVE! Scherhant recebe na esquerda de ataque, corta para o meio e chapa bonito. Bola carimba o poste esquerdo de Vanja.

bola

24'

2ºTEMPO

Wirtz chuta de fora da área. Vanja Milinković-Savić agarra firme no meio do gol.

bola

23'

2ºTEMPO

Gruda prende demais a bola na área da Sérvia e acaba desarmado.

bola

22'

2ºTEMPO

Scherhant chega ao fundo pela esquerda de ataque e é desarmado por Nedeljković antes de cruzar.

bola

21'

2ºTEMPO

Com sua terceira mudança feita na partida, Sérvia coloca sangue novo no ataque.

bola

20'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Kimmich recebe de Wirtz e chuta de fora da área. Bola entra no canto esquerdo de Vanja, mas é marcada a posição de impedimento de Havertz, que estava na frente da bola.

bola

19'

2ºTEMPO

Falta do ataque alemão de Thiaw, dentro da área adversária.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Sérvia: sai Dušan Tadić, entra Vladimir Lucic.

bola

18'

2ºTEMPO

Babić divide com Gruda pela direita do ataque alemão, acerta o braço no rosto do adversário e recebe o cartão amarelo.

bola

17'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Srdjan Babic (Sérvia).

bola

16'

2ºTEMPO

Gruda entra na área mandante pela direita, tenta drible e é desarmado por Sukacev.

bola

15'

2ºTEMPO

Sentindo a animação dos donos da casa, Alemanha prende a bola no meio de campo e acalma o jogo.

bola

14'

2ºTEMPO

Cvetkovic é acionado na área alemã e tenta finalizar, mas não consegue pegar em cheio. Ter Stegen fica com ela.

bola

13'

2ºTEMPO

Torcida da casa, que toma chuva e passa frio, canta feliz da vida com o gol marcado por sua seleção.

bola

12'

2ºTEMPO

Babić, que havia feito um gol contra, agora faz um a favor e dá novo ânimo aos sérvios.

bola

11'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA SÉRVIA!!! BABIC! Cobrança de falta de Tadić pela direita. Gudelj finaliza de cabeça, Ter Stegen faz grande defesa, mas bola sobra com Babić, que só empurra pra rede. Diminui a Sérvia.

inicio

11'

2ºTEMPO

Gol do Sérvia! Srdjan Babic marca.

bola

10'

2ºTEMPO

Cvetkovic prende a bola pela direita de ataque e é puxado por Tah. Falta apontada.

bola

9'

2ºTEMPO

Mesmo em ritmo de treino, Alemanha não deixa de pressionar. Marcação da Sérvia é muito frágil.

bola

8'

2ºTEMPO

Superioridade alemã é enorme. Processo de reconstrução da seleção da Sérvia será trabalhoso demais. Quinta derrota em cinco jogos na Nations League até o momento.

bola

7'

2ºTEMPO

Se existia alguma esperança pelo lado sérvio, terceiro gol alemão acaba com ela.

bola

6'

2ºTEMPO

Sérvia tenta apertar a marcação, mas qualidade dos alemães impera e, com calma, o placar é construído naturalmente.

bola

5'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA ALEMANHA!!! GRUDA! Batida firme de fora da área, no canto esquerdo de Vanja. Mais um gol alemão e uma ducha de água fria nos mandantes.

inicio

5'

2ºTEMPO

Gol do Alemanha! Brajan Gruda marca. Assistência de Joshua Kimmich.

bola

4'

2ºTEMPO

Esfria o jogo o selecionado alemão, trocando passes pela faixa central de campo.

bola

3'

2ºTEMPO

Alemanha segura a empolgação dos adversários com uma boa marcação.

bola

2'

2ºTEMPO

Mandantes começam a etapa complementar buscando o ataque.

bola

1'

2ºTEMPO

A seleção da Sérvia volta com mudanças, tentando mudar de postura nessa segunda etapa. A Alemanha não mexe.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Acaba o primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Havertz ajeita pra Treu na área mandante pela direita. O lateral chega batendo e bola carimba a marcação.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos dois minutos de acréscimos.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Sérvia: sai Stefan Džodić, entra Vanja Dragojević.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Sérvia: sai Lazar Samardzic, entra Andrija Živković.

bola

44'

1ºTEMPO

Kimmich recebe de Wirtz na entrada da área da Sérvia e bate. Bola desvia no meio do caminho em Džodić e sai em escanteio.

bola

43'

1ºTEMPO

Havertz domina na direita de ataque e volta a jogada, sem nenhuma pressa.

bola

42'

1ºTEMPO

Disputa de bola entre Gruda e Babić no meio de campo. O alemão acerta o braço no rosto do adversário. Falta e amarelo pra ele.

bola

41'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Brajan Gruda (Alemanha).

bola

40'

1ºTEMPO

Gruda recebe na direita de ataque, dentro da área da casa. Ele corta pra canhota e chuta pra fora.

bola

39'

1ºTEMPO

Sérvia rifa a bola mais uma vez e Alemanha vem pra cima.

bola

38'

1ºTEMPO

QUASE! Kimmich cobra falta do meio de campo, lançando para o meio da área mandante. Tah sobe completamente sozinho e cabeceia pra fora.

bola

37'

1ºTEMPO

Pavlovic sofre falta de Džodić no meio de campo.

bola

36'

1ºTEMPO

Cvetkovic lança do meio de campo em direção ao ataque. Ter Stegen domina sozinho e fica com ela.

bola

35'

1ºTEMPO

Volta a trabalhar a bola pelo meio de campo a seleção alemã.

bola

34'

1ºTEMPO

Wirtz bate a falta e bola explode na barreira.

bola

33'

1ºTEMPO

Kimmich e Wirtz na bola prontos para a cobrança. Havertz também chega.

bola

32'

1ºTEMPO

Babić empurra e dá uma rasteira em Treu na entrada da área da Sérvia. Falta perigosa para a Alemanha cobrar.

bola

31'

1ºTEMPO

Mesmo inteira na defesa, Sérvia se atrapalha demais na marcação e cede muitos espaços.

bola

30'

1ºTEMPO

Ter Stegen assiste ao jogo de camarote dentro de campo.

bola

29'

1ºTEMPO

Sérvia nem sequer consegue chegar ao campo de ataque com a bola dominada.

bola

28'

1ºTEMPO

Partida nada mais é do que um treinamento de luxo para a seleção da Alemanha.

bola

27'

1ºTEMPO

Kimmich força e tenta lançamento para o meio da área adversária. Vanja sai e agarra.

bola

26'

1ºTEMPO

Gruda tenta finta pela direita de ataque, escorrega e é obrigado a voltar a jogada.

bola

25'

1ºTEMPO

Sérvios somente cercam e não conseguem retomar a posse de bola.

bola

24'

1ºTEMPO

Roda a bola no meio de campo a seleção visitante.

bola

23'

1ºTEMPO

Sérvia não consegue sair jogando com a bola dominada. Alemães marcam alto e de perto.

bola

22'

1ºTEMPO

Balãozinho de Kimmich para o meio da área mandante. Bola sobra com Vanja.

bola

21'

1ºTEMPO

Mesmo sem pressa, Alemanha não deixa de buscar o ataque, querendo ampliar ainda mais o marcador.

bola

20'

1ºTEMPO

Havertz deixa com Scherhant, que tenta o chute de fora da área. Bola carimba a marcação.

bola

19'

1ºTEMPO

Scherhant é derrubado por Milenković no meio de campo. Falta marcada.

bola

18'

1ºTEMPO

Com toda a calma do mundo, Alemanha troca passes pela faixa central de campo.

bola

17'

1ºTEMPO

Milenković manda um chutão do seu campo de defesa. Direto para a linha lateral.

bola

16'

1ºTEMPO

Cvetković é lançado na esquerda de ataque, mas é facilmente desarmado.

bola

15'

1ºTEMPO

Em ritmo de treino, Alemanha vai garantindo os três pontos.

bola

14'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA ALEMANHA!!! WIRTZ! Pavlovic descola lindo passe pra Havertz na área da Sérvia. Ele chapa de canhota e Vanja defende mas, no rebote, Wirtz manda pra rede e amplia.

inicio

14'

1ºTEMPO

Gol do Alemanha! Florian Wirtz marca.

bola

13'

1ºTEMPO

Na tentativa de entrar na partida, Sérvia sobe suas linhas e aperta a marcação.

bola

12'

1ºTEMPO

Somente a Alemanha joga nesses minutos iniciais.

bola

11'

1ºTEMPO

Pavlovic tenta passe da entrada da área mandante, mas força demais. Vanja Milinković-Savić fica com ela.

bola

10'

1ºTEMPO

Seleção da Sérvia inteira no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

9'

1ºTEMPO

Mandantes sentiram o gol logo no início e se fecham na defesa.

bola

8'

1ºTEMPO

Alemanha retoma rapidamente a posse e se lança mais uma vez ao ataque.

bola

7'

1ºTEMPO

Scherhant prende demais a bola pela esquerda de ataque e perde pra Samardžić.

bola

6'

1ºTEMPO

Com tranquilidade, Alemanha segue com a posse de bola

bola

5'

1ºTEMPO

Sérvia precisa correr atrás do prejuízo, mas alemães acalmam o jogo e rodam a bola no meio de campo.

bola

4'

1ºTEMPO

Sukacev avança pela esquerda de ataque e cruza. Tah afasta o perigo.

bola

3'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA ALEMANHA!!! CONTRA DE BABIC! Cobrança de escanteio da esquerda de Mittelstadt. Havertz desvia de cabeça e Babic manda contra o próprio patrimônio ao tentar cortar. Alemanha na frente.

bola

3'

1ºTEMPO

Gol contra! Srdjan Babic (Sérvia) marca contra.

bola

2'

1ºTEMPO

Muita chuva e frio em Belgrado.

bola

1'

1ºTEMPO

A Sérvia joga toda de branco e a Alemanha vem a campo toda de preto.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Sérvia x Alemanha!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hinos nacionais sendo executados nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Seleções no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Javier Alberola Rojas (ESP), auxiliado por Alfredo Rodríguez Moreno (ESP) e Carlos Álvarez Fernández (ESP).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Alemanha definida por Jürgen Klopp: Ter Stegen; Treu, Thiaw, Tah e Mittelstadt; Kimmich e Pavlovic; Gruda, Wirtz e Scherhant; Havertz.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Sérvia escalada por Veljko Paunovic: Vanja Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic e Babic; Samardzic, Dzodic, Milinkovic-Savic e Sukacev; Tadic e Cvetkovic.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Avdic, Ilic, Pavlovic e Stankovic, lesionados. Lukic e Maksimovic, suspensos, também ficarão de fora. Os visitantes não contarão com Anton, Gnabry, Musiala, Ouedraogo e Stiller, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado Die Mannschaft, só a vitória interessa pra que o sonho de avançar para as quartas se mantenha vivo. Triunfar fará com que a seleção dependa só de si na última rodada pra se classificar.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As Águias Brancas fazem uma campanha pífia, tendo perdido as 4 partidas disputadas até o momento. Sem chances de avançar na competição, o foco é vencer pra continuar na disputa pela permanência na Liga A.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas dos selecionados na competição, os sérvios foram até a Holanda e perderam por 2x1, enquanto os alemães viajaram para a Grécia e ficaram no empate de 0x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas seleções fazem parte do Grupo 2, ao lado de Holanda, 1ª colocada, com 8 pontos, e Grécia, 2ª colocada, também com 8 pontos. A Alemanha está na 3ª posição, com 5 pontos, e a Sérvia é a 4ª e última, sem pontos conquistados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 4 partidas entre as duas seleções. A Sérvia venceu 1, a Alemanha levou a melhor em 2 oportunidades, além de 1 empate.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Stadion Rajko Mitić, em Belgrado, na Sérvia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Sérvia e Alemanha, jogo válido pela 5ª rodada da Liga A da UEFA Nations League 26/27. A bola começa a rolar às 16h45min.

Sérvia SRB

  • V. Paunovic

    TECNICO

Alemanha ALE

  • J. Klopp

    TECNICO

  • Javier Alberola Rojas

    ÁRBITRO

Sérvia SRB
Alemanha ALE

GOLS

Gol Contra Srdjan Babic
Gol Srdjan Babic
Florian Wirtz Gol
Brajan Gruda Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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