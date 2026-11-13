5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sexta-feira, 13/11•16h45
Minuto a Minuto: Sérvia X Alemanha - 13/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
ACABA O JOGO! Em ritmo de treino, Alemanha vence a Sérvia por 3x1 em Belgrado.
45'
•
2ºTEMPO
UHHH! Kimmich bate colocadinha de fora da área. Bola passa perto da trave esquerda de Vanja.
45'
•
2ºTEMPO
A Sérvia jogará fora de casa contra a Grécia, precisando urgentemente da vitória pra ainda sonhar em não ser rebaixada de forma direta para a Liga B.
45'
•
2ºTEMPO
Com a vitória confirmada, Alemanha jogará contra a Holanda em casa, na última rodada, pra garantir sua classificação para as quartas de final.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
45'
•
2ºTEMPO
VERMELHO! Živković é expulso de campo por reclamação. Ele recebe o amarelo e, ao continuar reclamando, ganha o vermelho. Sérvia com nove em campo.
44'
•
2ºTEMPO
Cartão vermelho! Andrija Živković (Sérvia) é expulso.
44'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Andrija Živković (Sérvia).
43'
•
2ºTEMPO
Sem se desgastar e sem forçar mais, Alemanha somente deixa o relógio passar rodando a bola pelo meio de campo.
42'
•
2ºTEMPO
Sukacev dá um pisão e derruba Scherhant no meio de campo. Falta.
42'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Petar Sukacev (Sérvia).
41'
•
2ºTEMPO
Últimas trocas feitas na Alemanha e na Sérvia.
41'
•
2ºTEMPO
Substituição no Sérvia: sai Sergej Milinković-Savić, entra Vasilije Kostov.
41'
•
2ºTEMPO
Substituição no Alemanha: sai Brajan Gruda, entra Said El Mala.
40'
•
2ºTEMPO
Nitidamente abatida em campo, com um a menos e com o cansaço batendo, Sérvia não consegue mais agredir os adversários.
39'
•
2ºTEMPO
Mittelstädt cruza pela direita de ataque, após rebote de escanteio cobrado por ele mesmo. Thiaw finaliza mal e joga pra fora.
38'
•
2ºTEMPO
Jogada de ataque pela direita de Gruda, que descola um escanteio para a Alemanha.
37'
•
2ºTEMPO
Gasta o tempo e roda a bola pelo meio de campo a seleção alemã.
36'
•
2ºTEMPO
Wirtz vai descansar e entra Nmecha no seu lugar, reforçando a marcação pelo meio de campo.
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Alemanha: sai Florian Wirtz, entra Felix Nmecha.
35'
•
2ºTEMPO
Gruda chega ao fundo pela direita de ataque e erra passe para o meio.
34'
•
2ºTEMPO
Nedeljković empurra Scherhant no meio de campo. Falta assinalada.
33'
•
2ºTEMPO
Situação da Sérvia se complica ainda mais na partida. Perdendo e com um homem a menos a partir de agora.
32'
•
2ºTEMPO
EXPULSO DE CAMPO! Após checagem, juiz troca o cartão amarelo pelo vermelho e expulsa Dragojević de campo pela entrada dura em Kimmich.
31'
•
2ºTEMPO
VAR! Juiz é chamado ao monitor pra analisar a entrada de Dragojević em Kimmich. Possível cartão vermelho.
31'
•
2ºTEMPO
Cartão vermelho! Vanja Dragojević (Sérvia) é expulso.
30'
•
2ºTEMPO
Dragojević disputa com Kimmich no meio de campo, dá pisão no alemão e recebe o amarelinho.
30'
•
2ºTEMPO
Troca tripla na Alemanha renova o gás da seleção em campo.
30'
•
2ºTEMPO
VAR: cartão alterado (Sérvia).
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Alemanha: sai A. Pavlovic, entra Tom Bischof.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Alemanha: sai Kai Havertz, entra Niclas Füllkrug.
28'
•
2ºTEMPO
BOA CHEGADA! Na primeira dele, depois de bola alçada da direita, Mitrović manda de cabeça com estilo. Ter Stegen cai no canto e agarra.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Alemanha: sai Philipp Treu, entra Ridle Baku.
27'
•
2ºTEMPO
Sérvia coloca em campo o seu grande atacante Mitrović.
26'
•
2ºTEMPO
Substituição no Sérvia: sai Mihajlo Cvetkovic, entra Aleksandar Mitrović.
25'
•
2ºTEMPO
NA TRAVE! Scherhant recebe na esquerda de ataque, corta para o meio e chapa bonito. Bola carimba o poste esquerdo de Vanja.
24'
•
2ºTEMPO
Wirtz chuta de fora da área. Vanja Milinković-Savić agarra firme no meio do gol.
23'
•
2ºTEMPO
Gruda prende demais a bola na área da Sérvia e acaba desarmado.
22'
•
2ºTEMPO
Scherhant chega ao fundo pela esquerda de ataque e é desarmado por Nedeljković antes de cruzar.
21'
•
2ºTEMPO
Com sua terceira mudança feita na partida, Sérvia coloca sangue novo no ataque.
20'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Kimmich recebe de Wirtz e chuta de fora da área. Bola entra no canto esquerdo de Vanja, mas é marcada a posição de impedimento de Havertz, que estava na frente da bola.
19'
•
2ºTEMPO
Falta do ataque alemão de Thiaw, dentro da área adversária.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Sérvia: sai Dušan Tadić, entra Vladimir Lucic.
18'
•
2ºTEMPO
Babić divide com Gruda pela direita do ataque alemão, acerta o braço no rosto do adversário e recebe o cartão amarelo.
17'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Srdjan Babic (Sérvia).
16'
•
2ºTEMPO
Gruda entra na área mandante pela direita, tenta drible e é desarmado por Sukacev.
15'
•
2ºTEMPO
Sentindo a animação dos donos da casa, Alemanha prende a bola no meio de campo e acalma o jogo.
14'
•
2ºTEMPO
Cvetkovic é acionado na área alemã e tenta finalizar, mas não consegue pegar em cheio. Ter Stegen fica com ela.
13'
•
2ºTEMPO
Torcida da casa, que toma chuva e passa frio, canta feliz da vida com o gol marcado por sua seleção.
12'
•
2ºTEMPO
Babić, que havia feito um gol contra, agora faz um a favor e dá novo ânimo aos sérvios.
11'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA SÉRVIA!!! BABIC! Cobrança de falta de Tadić pela direita. Gudelj finaliza de cabeça, Ter Stegen faz grande defesa, mas bola sobra com Babić, que só empurra pra rede. Diminui a Sérvia.
11'
•
2ºTEMPO
Gol do Sérvia! Srdjan Babic marca.
10'
•
2ºTEMPO
Cvetkovic prende a bola pela direita de ataque e é puxado por Tah. Falta apontada.
9'
•
2ºTEMPO
Mesmo em ritmo de treino, Alemanha não deixa de pressionar. Marcação da Sérvia é muito frágil.
8'
•
2ºTEMPO
Superioridade alemã é enorme. Processo de reconstrução da seleção da Sérvia será trabalhoso demais. Quinta derrota em cinco jogos na Nations League até o momento.
7'
•
2ºTEMPO
Se existia alguma esperança pelo lado sérvio, terceiro gol alemão acaba com ela.
6'
•
2ºTEMPO
Sérvia tenta apertar a marcação, mas qualidade dos alemães impera e, com calma, o placar é construído naturalmente.
5'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA ALEMANHA!!! GRUDA! Batida firme de fora da área, no canto esquerdo de Vanja. Mais um gol alemão e uma ducha de água fria nos mandantes.
5'
•
2ºTEMPO
Gol do Alemanha! Brajan Gruda marca. Assistência de Joshua Kimmich.
4'
•
2ºTEMPO
Esfria o jogo o selecionado alemão, trocando passes pela faixa central de campo.
3'
•
2ºTEMPO
Alemanha segura a empolgação dos adversários com uma boa marcação.
2'
•
2ºTEMPO
Mandantes começam a etapa complementar buscando o ataque.
1'
•
2ºTEMPO
A seleção da Sérvia volta com mudanças, tentando mudar de postura nessa segunda etapa. A Alemanha não mexe.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Acaba o primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Havertz ajeita pra Treu na área mandante pela direita. O lateral chega batendo e bola carimba a marcação.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos dois minutos de acréscimos.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Sérvia: sai Stefan Džodić, entra Vanja Dragojević.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Sérvia: sai Lazar Samardzic, entra Andrija Živković.
44'
•
1ºTEMPO
Kimmich recebe de Wirtz na entrada da área da Sérvia e bate. Bola desvia no meio do caminho em Džodić e sai em escanteio.
43'
•
1ºTEMPO
Havertz domina na direita de ataque e volta a jogada, sem nenhuma pressa.
42'
•
1ºTEMPO
Disputa de bola entre Gruda e Babić no meio de campo. O alemão acerta o braço no rosto do adversário. Falta e amarelo pra ele.
41'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Brajan Gruda (Alemanha).
40'
•
1ºTEMPO
Gruda recebe na direita de ataque, dentro da área da casa. Ele corta pra canhota e chuta pra fora.
39'
•
1ºTEMPO
Sérvia rifa a bola mais uma vez e Alemanha vem pra cima.
38'
•
1ºTEMPO
QUASE! Kimmich cobra falta do meio de campo, lançando para o meio da área mandante. Tah sobe completamente sozinho e cabeceia pra fora.
37'
•
1ºTEMPO
Pavlovic sofre falta de Džodić no meio de campo.
36'
•
1ºTEMPO
Cvetkovic lança do meio de campo em direção ao ataque. Ter Stegen domina sozinho e fica com ela.
35'
•
1ºTEMPO
Volta a trabalhar a bola pelo meio de campo a seleção alemã.
34'
•
1ºTEMPO
Wirtz bate a falta e bola explode na barreira.
33'
•
1ºTEMPO
Kimmich e Wirtz na bola prontos para a cobrança. Havertz também chega.
32'
•
1ºTEMPO
Babić empurra e dá uma rasteira em Treu na entrada da área da Sérvia. Falta perigosa para a Alemanha cobrar.
31'
•
1ºTEMPO
Mesmo inteira na defesa, Sérvia se atrapalha demais na marcação e cede muitos espaços.
30'
•
1ºTEMPO
Ter Stegen assiste ao jogo de camarote dentro de campo.
29'
•
1ºTEMPO
Sérvia nem sequer consegue chegar ao campo de ataque com a bola dominada.
28'
•
1ºTEMPO
Partida nada mais é do que um treinamento de luxo para a seleção da Alemanha.
27'
•
1ºTEMPO
Kimmich força e tenta lançamento para o meio da área adversária. Vanja sai e agarra.
26'
•
1ºTEMPO
Gruda tenta finta pela direita de ataque, escorrega e é obrigado a voltar a jogada.
25'
•
1ºTEMPO
Sérvios somente cercam e não conseguem retomar a posse de bola.
24'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no meio de campo a seleção visitante.
23'
•
1ºTEMPO
Sérvia não consegue sair jogando com a bola dominada. Alemães marcam alto e de perto.
22'
•
1ºTEMPO
Balãozinho de Kimmich para o meio da área mandante. Bola sobra com Vanja.
21'
•
1ºTEMPO
Mesmo sem pressa, Alemanha não deixa de buscar o ataque, querendo ampliar ainda mais o marcador.
20'
•
1ºTEMPO
Havertz deixa com Scherhant, que tenta o chute de fora da área. Bola carimba a marcação.
19'
•
1ºTEMPO
Scherhant é derrubado por Milenković no meio de campo. Falta marcada.
18'
•
1ºTEMPO
Com toda a calma do mundo, Alemanha troca passes pela faixa central de campo.
17'
•
1ºTEMPO
Milenković manda um chutão do seu campo de defesa. Direto para a linha lateral.
16'
•
1ºTEMPO
Cvetković é lançado na esquerda de ataque, mas é facilmente desarmado.
15'
•
1ºTEMPO
Em ritmo de treino, Alemanha vai garantindo os três pontos.
14'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA ALEMANHA!!! WIRTZ! Pavlovic descola lindo passe pra Havertz na área da Sérvia. Ele chapa de canhota e Vanja defende mas, no rebote, Wirtz manda pra rede e amplia.
14'
•
1ºTEMPO
Gol do Alemanha! Florian Wirtz marca.
13'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de entrar na partida, Sérvia sobe suas linhas e aperta a marcação.
12'
•
1ºTEMPO
Somente a Alemanha joga nesses minutos iniciais.
11'
•
1ºTEMPO
Pavlovic tenta passe da entrada da área mandante, mas força demais. Vanja Milinković-Savić fica com ela.
10'
•
1ºTEMPO
Seleção da Sérvia inteira no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.
9'
•
1ºTEMPO
Mandantes sentiram o gol logo no início e se fecham na defesa.
8'
•
1ºTEMPO
Alemanha retoma rapidamente a posse e se lança mais uma vez ao ataque.
7'
•
1ºTEMPO
Scherhant prende demais a bola pela esquerda de ataque e perde pra Samardžić.
6'
•
1ºTEMPO
Com tranquilidade, Alemanha segue com a posse de bola
5'
•
1ºTEMPO
Sérvia precisa correr atrás do prejuízo, mas alemães acalmam o jogo e rodam a bola no meio de campo.
4'
•
1ºTEMPO
Sukacev avança pela esquerda de ataque e cruza. Tah afasta o perigo.
3'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA ALEMANHA!!! CONTRA DE BABIC! Cobrança de escanteio da esquerda de Mittelstadt. Havertz desvia de cabeça e Babic manda contra o próprio patrimônio ao tentar cortar. Alemanha na frente.
3'
•
1ºTEMPO
Gol contra! Srdjan Babic (Sérvia) marca contra.
2'
•
1ºTEMPO
Muita chuva e frio em Belgrado.
1'
•
1ºTEMPO
A Sérvia joga toda de branco e a Alemanha vem a campo toda de preto.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Sérvia x Alemanha!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hinos nacionais sendo executados nesse momento.
PRÉ-JOGO
Seleções no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Javier Alberola Rojas (ESP), auxiliado por Alfredo Rodríguez Moreno (ESP) e Carlos Álvarez Fernández (ESP).
PRÉ-JOGO
Alemanha definida por Jürgen Klopp: Ter Stegen; Treu, Thiaw, Tah e Mittelstadt; Kimmich e Pavlovic; Gruda, Wirtz e Scherhant; Havertz.
PRÉ-JOGO
Sérvia escalada por Veljko Paunovic: Vanja Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic e Babic; Samardzic, Dzodic, Milinkovic-Savic e Sukacev; Tadic e Cvetkovic.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Avdic, Ilic, Pavlovic e Stankovic, lesionados. Lukic e Maksimovic, suspensos, também ficarão de fora. Os visitantes não contarão com Anton, Gnabry, Musiala, Ouedraogo e Stiller, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado Die Mannschaft, só a vitória interessa pra que o sonho de avançar para as quartas se mantenha vivo. Triunfar fará com que a seleção dependa só de si na última rodada pra se classificar.
PRÉ-JOGO
As Águias Brancas fazem uma campanha pífia, tendo perdido as 4 partidas disputadas até o momento. Sem chances de avançar na competição, o foco é vencer pra continuar na disputa pela permanência na Liga A.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas dos selecionados na competição, os sérvios foram até a Holanda e perderam por 2x1, enquanto os alemães viajaram para a Grécia e ficaram no empate de 0x0.
PRÉ-JOGO
As duas seleções fazem parte do Grupo 2, ao lado de Holanda, 1ª colocada, com 8 pontos, e Grécia, 2ª colocada, também com 8 pontos. A Alemanha está na 3ª posição, com 5 pontos, e a Sérvia é a 4ª e última, sem pontos conquistados.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 4 partidas entre as duas seleções. A Sérvia venceu 1, a Alemanha levou a melhor em 2 oportunidades, além de 1 empate.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Stadion Rajko Mitić, em Belgrado, na Sérvia.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Sérvia e Alemanha, jogo válido pela 5ª rodada da Liga A da UEFA Nations League 26/27. A bola começa a rolar às 16h45min.
V. Paunovic
TECNICO
J. Klopp
TECNICO
Javier Alberola Rojas
ÁRBITRO