5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sexta-feira, 13/11•14h
Minuto a Minuto: Moldávia X Cazaquistão - 13/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Maksim Samorodov (Cazaquistão) é expulso.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Maksim Samorodov (Cazaquistão).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Petru popescu (Moldávia).
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Moldávia: sai Vladyslav Baboglo, entra Mihail Stefan.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Cazaquistão: sai Islam Chesnokov, entra Aybar Zhaksylykov.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Cazaquistão: sai Dinmukhamed Karaman, entra Aybol Abiken.
32'
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2ºTEMPO
Gol do Moldávia! Petru popescu marca. Assistência de Nikita Motpan.
28'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Iurie Iovu (Moldávia).
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Cazaquistão: sai Zhasulan Amir, entra Galymzhan Kenzhebek.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Cazaquistão: sai Ramazan Orazov, entra Islambek Kuat.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Moldávia: sai Vadim Rață, entra Victor·Bogaciuc.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Moldávia: sai Ioan-Calin Revenco, entra Danila Forov.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Moldávia: sai Nicky Clescenco, entra Alexandru Bețivu.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Moldávia: sai Vladimir Fratea, entra Nikita Motpan.
6'
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2ºTEMPO
Gol do Cazaquistão! Islam Chesnokov marca. Assistência de Ramazan Orazov.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Cazaquistão: sai Nauryzbek Zhagorov, entra Yan Vorogovskiy.
39'
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1ºTEMPO
Gol do Moldávia! Petru popescu marca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Moldávia x Cazaquistão!
L. Popescu
TECNICO
J. van 't Schip
TECNICO
Andrea Colombo
ÁRBITRO