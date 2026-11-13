🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
encerrado
Zimbru Chisinau
Moldávia Moldávia
2 × 1
Cazaquistão Cazaquistão

5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Sexta-feira, 13/1114h

Minuto a Minuto: Moldávia X Cazaquistão - 13/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Maksim Samorodov (Cazaquistão) é expulso.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Maksim Samorodov (Cazaquistão).

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Petru popescu (Moldávia).

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Moldávia: sai Vladyslav Baboglo, entra Mihail Stefan.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Cazaquistão: sai Islam Chesnokov, entra Aybar Zhaksylykov.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Cazaquistão: sai Dinmukhamed Karaman, entra Aybol Abiken.

inicio

32'

2ºTEMPO

Gol do Moldávia! Petru popescu marca. Assistência de Nikita Motpan.

bola

28'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Iurie Iovu (Moldávia).

bola

24'

2ºTEMPO

Substituição no Cazaquistão: sai Zhasulan Amir, entra Galymzhan Kenzhebek.

bola

24'

2ºTEMPO

Substituição no Cazaquistão: sai Ramazan Orazov, entra Islambek Kuat.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Moldávia: sai Vadim Rață, entra Victor·Bogaciuc.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Moldávia: sai Ioan-Calin Revenco, entra Danila Forov.

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Moldávia: sai Nicky Clescenco, entra Alexandru Bețivu.

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Moldávia: sai Vladimir Fratea, entra Nikita Motpan.

inicio

6'

2ºTEMPO

Gol do Cazaquistão! Islam Chesnokov marca. Assistência de Ramazan Orazov.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Cazaquistão: sai Nauryzbek Zhagorov, entra Yan Vorogovskiy.

inicio

39'

1ºTEMPO

Gol do Moldávia! Petru popescu marca.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Moldávia x Cazaquistão!

Moldávia MOL

  • L. Popescu

    TECNICO

Cazaquistão KAZ

  • J. van 't Schip

    TECNICO

  • Andrea Colombo

    ÁRBITRO

Moldávia MOL
Cazaquistão KAZ

GOLS

Gol Petru popescu
Gol Petru popescu
Islam Chesnokov Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).