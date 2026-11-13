5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sexta-feira, 13/11•16h45
Minuto a Minuto: Luxemburgo X Estônia - 13/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
35'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para jayson videira (Luxemburgo).
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Luxemburgo: sai Florian Bohnert, entra Patrick Macedo Batista.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Luxemburgo: sai Vincent Thill, entra jayson videira.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Estônia: sai Rocco Robert Shein, entra karel mustmaa.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Estônia: sai Mattias Männilaan, entra M Paalberg.
16'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Omar Natami (Luxemburgo).
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Luxemburgo: sai Tim Hall, entra Enes Mahmutovic.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Luxemburgo: sai Aiman Dardari, entra Omar Natami.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Luxemburgo: sai Sebastien Thill, entra Enzo dos Santos.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
42'
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1ºTEMPO
Gol do Estônia! Maksim Paskotsi marca. Assistência de Rocco Robert Shein.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Luxemburgo x Estônia!
J. Strasser
TECNICO
J. Henn
TECNICO
Ishmael Barbara
ÁRBITRO