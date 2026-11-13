5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sexta-feira, 13/11•16h45
Minuto a Minuto: Liechtenstein X Azerbaijão - 13/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Azerbaijão: sai Rufat Abbasov, entra Tellur Mutallimov.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Emil Balayev (Azerbaijão).
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Azerbaijão: sai Tural Bayramov, entra K. Aliyev.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Liechtenstein: sai S. Schlegel, entra Andreas Malin.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Liechtenstein: sai Marcel Büchel, entra Andrin·Netzer.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Liechtenstein: sai Alessio Hasler, entra F. Saglam.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Liechtenstein: sai Alessandro Lo Russo, entra Liam Kranz.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Azerbaijão: sai Oruc Məmmədov, entra Rufat Abdullazada.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Liechtenstein: sai Fabio Luque Notaro, entra Bruno Poitner.
2'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marcel Büchel (Liechtenstein).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Emanuel Zünd (Liechtenstein).
26'
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1ºTEMPO
Gol do Azerbaijão! Mahir Emreli marca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Liechtenstein x Azerbaijão!
K. Fünfstück
TECNICO
Aykhan Abbasov
TECNICO
Kristo Tohver
ÁRBITRO