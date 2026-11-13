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encerrado
Johan Cruijff Arena Amsterdam
Holanda Holanda
7 × 0
Grécia Grécia

5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Sexta-feira, 13/1116h45

Minuto a Minuto: Holanda X Grécia - 13/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Holanda: sai Crysencio Summerville, entra Noa Lang.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Holanda: sai Jurriën Timber, entra Ian Maatsen.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Grécia: sai Nectarios Triantis, entra Ilias Koutsoupias.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Grécia: sai Christos Tzolis, entra Georgios Vagiannidis.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Grécia: sai Konstantinos Karetsas, entra Georgios Masouras.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Grécia: sai Vangelis Pavlidis, entra Anastasios Bakasetas.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Grécia: sai Fotis Ioannidis, entra Anastasios Douvikas.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Holanda: sai Tijjani Reijnders, entra Gjivai Zechiel.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Holanda: sai Cody Gakpo, entra Ruben van Bommel.

inicio

16'

2ºTEMPO

Gol do Holanda! Donyell Malen marca. Assistência de Denzel Dumfries.

inicio

14'

2ºTEMPO

Gol do Holanda! Jurriën Timber marca.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Holanda: sai Frenkie de Jong, entra Teun Koopmeiners.

inicio

40'

1ºTEMPO

Gol do Holanda! Jurriën Timber marca. Assistência de Donyell Malen.

inicio

33'

1ºTEMPO

Gol do Holanda! Tijjani Reijnders marca. Assistência de Denzel Dumfries.

bola

25'

1ºTEMPO

VAR: gol anulado (Grécia).

inicio

18'

1ºTEMPO

Gol do Holanda! Tijjani Reijnders marca. Assistência de Donyell Malen.

inicio

12'

1ºTEMPO

Gol do Holanda! Tijjani Reijnders marca. Assistência de Joey Veerman.

inicio

6'

1ºTEMPO

Gol do Holanda! Crysencio Summerville marca.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Holanda x Grécia!

Holanda HOL

  • Xavi

    TECNICO

Grécia GRC

  • I. Jovanović

    TECNICO

  • Rohit Saggi

    ÁRBITRO

Holanda HOL
Grécia GRC

GOLS

Gol Crysencio Summerville
Gol Tijjani Reijnders
Gol Tijjani Reijnders
Gol Tijjani Reijnders
Gol Jurriën Timber
Gol Jurriën Timber
Gol Donyell Malen
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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