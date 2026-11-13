5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sexta-feira, 13/11•16h45
Minuto a Minuto: Holanda X Grécia - 13/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Holanda: sai Crysencio Summerville, entra Noa Lang.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Holanda: sai Jurriën Timber, entra Ian Maatsen.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Grécia: sai Nectarios Triantis, entra Ilias Koutsoupias.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Grécia: sai Christos Tzolis, entra Georgios Vagiannidis.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Grécia: sai Konstantinos Karetsas, entra Georgios Masouras.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Grécia: sai Vangelis Pavlidis, entra Anastasios Bakasetas.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Grécia: sai Fotis Ioannidis, entra Anastasios Douvikas.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Holanda: sai Tijjani Reijnders, entra Gjivai Zechiel.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Holanda: sai Cody Gakpo, entra Ruben van Bommel.
16'
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2ºTEMPO
Gol do Holanda! Donyell Malen marca. Assistência de Denzel Dumfries.
14'
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2ºTEMPO
Gol do Holanda! Jurriën Timber marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Holanda: sai Frenkie de Jong, entra Teun Koopmeiners.
40'
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1ºTEMPO
Gol do Holanda! Jurriën Timber marca. Assistência de Donyell Malen.
33'
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1ºTEMPO
Gol do Holanda! Tijjani Reijnders marca. Assistência de Denzel Dumfries.
25'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Grécia).
18'
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1ºTEMPO
Gol do Holanda! Tijjani Reijnders marca. Assistência de Donyell Malen.
12'
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1ºTEMPO
Gol do Holanda! Tijjani Reijnders marca. Assistência de Joey Veerman.
6'
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1ºTEMPO
Gol do Holanda! Crysencio Summerville marca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Holanda x Grécia!
Xavi
TECNICO
I. Jovanović
TECNICO
Rohit Saggi
ÁRBITRO