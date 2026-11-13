5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sexta-feira, 13/11•16h45
Minuto a Minuto: Eslovênia X Suíça - 13/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Suíça: sai Dan Ndoye, entra Samuel Ballet.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Suíça: sai Michel Aebischer, entra Djibril Sow.
38'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jaka Bijol (Eslovênia).
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslovênia: sai Aljosa Matko, entra Tjas Begic.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslovênia: sai Zan Vipotnik, entra Žan Celar.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Suíça: sai Zachary Athekame, entra Isaac Schmidt.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Suíça: sai Breel Embolo, entra Zeki Amdouni.
5'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Srđan Kuzmić (Eslovênia).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Eslovênia x Suíça!
B. Cesar
TECNICO
M. Yakin
TECNICO
Jasper Vergoote
ÁRBITRO