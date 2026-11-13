🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
encerrado
Kosicka futbalova arena Kosice
Eslováquia Eslováquia
2 × 2
Ilhas Faroé Ilhas Faroé

5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Sexta-feira, 13/1116h45

Minuto a Minuto: Eslováquia X Ilhas Faroé - 13/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Eslováquia: sai Erik Prekop, entra Tomas Bobcek.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Eslováquia: sai Ludovit Reis, entra Matúš Bero.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Eslováquia: sai David Strelec, entra Nino Marcelli.

bola

37'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Andrias Edmundsson (Ilhas Faroé).

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Ilhas Faroé: sai Petur Knudsen, entra Meinhard Olsen.

inicio

29'

2ºTEMPO

Gol do Eslováquia! Lukáš Haraslín marca.

bola

23'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Jóannes Danielsen (Ilhas Faroé).

bola

21'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Dominik Greif (Eslováquia).

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Ilhas Faroé: sai hanus Sorensen, entra Adrian Justinussen.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Ilhas Faroé: sai Géza Dávid Turi, entra Jóannes Bjartalíð.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Ilhas Faroé: sai Áki Samuelsen, entra Poul Kallsberg.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Eslováquia: sai Albert Rusnák, entra Róbert Boženík.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Eslováquia: sai Martin Valjent, entra Ivan Mesik.

bola

17'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Petur Knudsen (Ilhas Faroé).

bola

10'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Martin Valjent (Eslováquia).

inicio

2'

2ºTEMPO

Gol do Ilhas Faroé! Áki Samuelsen marca. Assistência de Petur Knudsen.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

30'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Ilhas Faroé! Viljormur Davidsen converte.

bola

28'

1ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (Ilhas Faroé).

inicio

17'

1ºTEMPO

Gol do Eslováquia! Erik Prekop marca. Assistência de Dávid Hancko.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Eslováquia x Ilhas Faroé!

Eslováquia ESV

  • V. Weiss

    TECNICO

Ilhas Faroé FRO

  • E. Klakstein

    TECNICO

  • Mohammad Al-Emara

    ÁRBITRO

Eslováquia ESV
Ilhas Faroé FRO

GOLS

Gol Erik Prekop
Gol Lukáš Haraslín
Viljormur Davidsen Gol
Áki Samuelsen Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).