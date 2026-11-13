5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sexta-feira, 13/11•16h45
Minuto a Minuto: Eslováquia X Ilhas Faroé - 13/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslováquia: sai Erik Prekop, entra Tomas Bobcek.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslováquia: sai Ludovit Reis, entra Matúš Bero.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslováquia: sai David Strelec, entra Nino Marcelli.
37'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Andrias Edmundsson (Ilhas Faroé).
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Ilhas Faroé: sai Petur Knudsen, entra Meinhard Olsen.
29'
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2ºTEMPO
Gol do Eslováquia! Lukáš Haraslín marca.
23'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jóannes Danielsen (Ilhas Faroé).
21'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Dominik Greif (Eslováquia).
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Ilhas Faroé: sai hanus Sorensen, entra Adrian Justinussen.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Ilhas Faroé: sai Géza Dávid Turi, entra Jóannes Bjartalíð.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Ilhas Faroé: sai Áki Samuelsen, entra Poul Kallsberg.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslováquia: sai Albert Rusnák, entra Róbert Boženík.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslováquia: sai Martin Valjent, entra Ivan Mesik.
17'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Petur Knudsen (Ilhas Faroé).
10'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Martin Valjent (Eslováquia).
2'
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2ºTEMPO
Gol do Ilhas Faroé! Áki Samuelsen marca. Assistência de Petur Knudsen.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
30'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Ilhas Faroé! Viljormur Davidsen converte.
28'
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1ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Ilhas Faroé).
17'
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1ºTEMPO
Gol do Eslováquia! Erik Prekop marca. Assistência de Dávid Hancko.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Eslováquia x Ilhas Faroé!
V. Weiss
TECNICO
E. Klakstein
TECNICO
Mohammad Al-Emara
ÁRBITRO