5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sexta-feira, 13/11•16h45
Minuto a Minuto: Escócia X Macedônia do Norte - 13/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Lewis Ferguson (Escócia).
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Macedônia do Norte: sai Ljupche Doriev, entra Boban Nikolov.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Macedônia do Norte: sai Elif Elmas, entra Luka Stankovski.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Macedônia do Norte: sai Elmin Rastoder, entra Azer·Omeragic.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Escócia: sai Ben Gannon-Doak, entra Aaron Hickey.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Escócia: sai Billy Gilmour, entra Ryan Christie.
29'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Escócia! John McGinn converte.
27'
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2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Escócia).
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Escócia: sai Che Adams, entra Oliver McBurnie.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Macedônia do Norte: sai Matej Gashtarov, entra Agon Elezi.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Macedônia do Norte: sai Darko Churlinov, entra Hristijan Maleski.
12'
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2ºTEMPO
Gol do Macedônia do Norte! Elmin Rastoder marca. Assistência de Enis Bardhi.
9'
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2ºTEMPO
Gol do Escócia! John McGinn marca. Assistência de Che Adams.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Escócia x Macedônia do Norte!
Sébastien Pocognoli
TECNICO
G. Sedloski
TECNICO
Michal Ocenas
ÁRBITRO