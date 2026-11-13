5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sexta-feira, 13/11•16h45
Minuto a Minuto: Bulgária X Islândia - 13/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bulgária: sai Lukas Petkov, entra Dimitar Velkovski.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Bulgária: sai Ilia Gruev, entra Ivano Pankov.
34'
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2ºTEMPO
Gol do Islândia! Andri Guðjohnsen marca.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Islândia: sai Daniel Leo Gretarsson, entra Aron Gunnarsson.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Islândia: sai Ísak Bergmann Jóhannesson, entra Gylfi Sigurðsson.
23'
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2ºTEMPO
Gol do Islândia! Andri Guðjohnsen marca. Assistência de Hákon Arnar Haraldsson.
21'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Hákon Arnar Haraldsson (Islândia).
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Bulgária: sai Atanas Iliev, entra Georgi Antoanov Lazarov.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Bulgária: sai Georgi Rusev, entra Ivajlo Čočev.
10'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Andrian Kraev (Bulgária).
7'
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2ºTEMPO
Gol contra! Emil Tsenov (Bulgária) marca contra.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Kristiyan Balov (Bulgária).
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Bulgária: sai Kristiyan Balov, entra Marin Plamenov·Petkov.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Islândia: sai Orri Steinn Óskarsson, entra Brynjólfur Darri Willumsson.
39'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Hörður Magnússon (Islândia).
29'
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1ºTEMPO
Substituição no Islândia: sai Kristall Mani Ingason, entra Arnór Sigurðsson.
21'
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1ºTEMPO
Gol do Islândia! Orri Steinn Óskarsson marca. Assistência de Hörður Magnússon.
17'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Islândia! Andri Guðjohnsen converte.
9'
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1ºTEMPO
Substituição no Islândia: sai Stefán Teitur Thórdarson, entra Hörður Magnússon.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Bulgária x Islândia!
A. Ribarski
TECNICO
A. Gunnlaugsson
TECNICO
Florian Badstubner
ÁRBITRO