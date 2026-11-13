5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sexta-feira, 13/11•16h45
Minuto a Minuto: Andorra X Gibraltar - 13/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai Ian Olivera, entra Kiko Pomares.
34'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para D. Bent (Gibraltar).
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Gibraltar: sai Kian Ronan, entra Liam Jessop.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Gibraltar: sai Julian Valarino, entra Ethan Britto.
32'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jordi Aláez (Andorra).
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai Nil Linares, entra Jordi Aláez.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai Guillaume Lopez, entra Hugo Ferreira Da Silva.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai Albert Rosas Ubach, entra Gerard Garcia.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai Eric·Izquierdo, entra Joel Guillén.
19'
•
2ºTEMPO
Tjay De Barr (Gibraltar) desperdiça o pênalti!
13'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Louie Annesley (Gibraltar).
11'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Julian Valarino (Gibraltar).
10'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Carlos Richards (Gibraltar).
9'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Eric·Izquierdo (Andorra).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Gibraltar: sai Nicholas Pozo, entra Leon Mason.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Gibraltar: sai Dylan Borge, entra Han Stevens.
35'
•
1ºTEMPO
Gol do Andorra! Albert Rosas Ubach marca.
33'
•
1ºTEMPO
Substituição no Gibraltar: sai Ethan Jolley, entra Louie Annesley.
24'
•
1ºTEMPO
Gol do Andorra! Guillaume Lopez marca. Assistência de Albert Rosas Ubach.
19'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Tjay De Barr (Gibraltar).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Andorra x Gibraltar!
Koldo
TECNICO
S. Wiseman
TECNICO
Robert Hennessy
ÁRBITRO