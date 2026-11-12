5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Quinta-feira, 12/11•14h
Minuto a Minuto: Turquia X Bélgica - 12/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Bélgica: sai Nicolas Raskin, entra Hans Vanaken.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Turquia: sai Baris Alper Yilmaz, entra Can Yilmaz Uzun.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Bélgica: sai Jeremy Doku, entra Mika Godts.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Bélgica: sai Charles De Ketelaere, entra Hugo Cuypers.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Turquia: sai Ismail Yüksek, entra Salih Özcan.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Turquia: sai Oğuz Aydın, entra Zeki Çelik.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Bélgica: sai Kevin De Bruyne, entra Leandro Trossard.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Bélgica: sai Diego Moreira, entra Dodi Lukebakio.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Turquia: sai Enes Ünal, entra D. Gul.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Turquia: sai Orkun Kökçü, entra Hakan Çalhanoğlu.
5'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ismail Yüksek (Turquia).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ozan Kabak (Turquia).
30'
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1ºTEMPO
Gol do Bélgica! Charles De Ketelaere marca. Assistência de Maxim De Cuyper.
27'
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1ºTEMPO
Gol do Bélgica! Kevin De Bruyne marca. Assistência de Jeremy Doku.
20'
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1ºTEMPO
Gol do Turquia! Arda Güler marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Turquia x Bélgica!
Sergen Yalçın
TECNICO
M. van Bommel
TECNICO
Sandro Schärer
ÁRBITRO