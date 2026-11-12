5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Quinta-feira, 12/11•16h45
Minuto a Minuto: San Marino X Bielorrússia - 12/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Aleksandr Svirepa (Bielorrússia) é expulso.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Bielorrússia: sai Max Ebong, entra Kirill Zinovich.
35'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para F. Fabbri (San Marino).
31'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Aleksandr Svirepa (Bielorrússia).
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Bielorrússia: sai vladislav kalinin, entra Anton Lukashov.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no San Marino: sai F. Fabbri, entra Alessandro Tosi.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no San Marino: sai Lorenzo Lazzari, entra Fausto Marino Salicioni Ortiz.
26'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para S. Zannoni (San Marino).
22'
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2ºTEMPO
Substituição no San Marino: sai Lorenzo·Capicchioni, entra Alessandro Golinucci.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Bielorrússia: sai Valeri Gromyko, entra Anton Kovalev.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Bielorrússia: sai Aleksandr Selyava, entra Aleksandr Svirepa.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no San Marino: sai Gabriel Capicchioni, entra Andrea Contadini.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no San Marino: sai Balda Enea Della, entra Samuel·Pancotti.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Bielorrússia: sai Timofey Simanenka, entra Trofim Melnichenko.
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gabriel Capicchioni (San Marino).
17'
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1ºTEMPO
Gol do Bielorrússia! Artem Kontsevoy marca. Assistência de Timofey Simanenka.
12'
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1ºTEMPO
Gol do Bielorrússia! Kirill Gomanov marca. Assistência de Valeri Gromyko.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: San Marino x Bielorrússia!
R. Cevoli
TECNICO
V. Goncharenko
TECNICO
Goga Kikacheishvili
ÁRBITRO