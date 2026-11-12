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encerrado
Stadion Letná Prague
Rep. Tcheca Rep. Tcheca
0 × 2
Espanha Espanha

5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Quinta-feira, 12/1116h45

Minuto a Minuto: Rep. Tcheca X Espanha - 12/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

GOOOOOOL DA ESPANHA!!! MARC PUBILL!!! Álex Baena sobe da direita, toca na área e Roberto Fernandez acerta a trave direita. No rebote, Coufal domina mal, camisa 2 espanhol rouba a bola e chuta para o fundo das redes!

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Espanha! Marc Pubill marca.

bola

45'

2ºTEMPO

Seleção visitante troca passes e espera tempo passar.

bola

45'

2ºTEMPO

De Frutos tabela na direita com Álex Baena, cruza na área e Hopi tira de cabeça.

bola

45'

2ºTEMPO

Hopi tabela com Krejci pela direita, fica cercado na área e é desarmado.

bola

45'

2ºTEMPO

QUE CHANCE! Cucurella é acionado na esquerda, rola na área e Roberto Fernández chuta forte. Kovar fecha o ângulo e defende no reflexo!

bola

45'

2ºTEMPO

Pubill tabela com De Frutos pela direita, entra na área e finaliza por cima!

bola

45'

2ºTEMPO

MAIS SEIS! Vamos até os 96 minutos neste segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Merino segura a bola no meio-campo, sofre falta e ganha tempo.

bola

43'

2ºTEMPO

Hopi tenta lance individual pela direita, invade a área e é bloqueado por Cucurella.

bola

42'

2ºTEMPO

Roberto Fernandez arrisca da entrada da área e é travado. Na sobra, Álex Baena erra drible e perde a redonda!

bola

41'

2ºTEMPO

Jogos da UEFA Nations League em andamento: Inglaterra 2x1 Croácia e Itália 3x1 França.

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Rep. Tcheca: sai Lukáš Červ, entra Tomáš Souček.

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Rep. Tcheca: sai Adam Hložek, entra Christopher Kabongo.

bola

39'

2ºTEMPO

GRANDE CHANCE! Pedri abre na direita dentro da área, Jorge de Frutos ajeita e Roberto Fernández nao consegue completar para o gol!

bola

38'

2ºTEMPO

Álex Baena bate escanteio da direita e zaga afasta pelo alto.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Espanha: sai Fermín López, entra Jorge De Frutos.

bola

36'

2ºTEMPO

QUASE! Álex Baena sobe pela esquerda e cruza de três dedos na segunda trave para Fermín López. Cerv antecipa e tira de cabeça.

bola

35'

2ºTEMPO

Posse de bola: República Tcheca 39% x 61% Espanha.

bola

33'

2ºTEMPO

PERDEU!!! Falta cobrada no meio da área, bola fica viva e Hopi sozinho da um chutão forte para longe do gol!

bola

32'

2ºTEMPO

Fermín López atropela Kral com falta na intermediária.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Espanha: sai Pedro Porro, entra Marc Pubill.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Espanha: sai Fabián Ruiz, entra Pedri.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Rep. Tcheca: sai Lukas Ambros, entra Tomáš Vlček.

bola

30'

2ºTEMPO

QUASE! Fermín López faz boa jogada pela esquerda e é bloqueado. No rebote, Álex Baena bate cruzado e Kovar espalma!

bola

29'

2ºTEMPO

Fermín López levanta da esquerda na área, Álex Baena ajeita para o meio, Merino domina e acaba desarmado.

bola

28'

2ºTEMPO

Álex Baena cobra falta direita, Kovar não agarra e redonda sai por cima!

bola

27'

2ºTEMPO

EXPULSO! Depois de rever lance da falta, árbitro anula cartão amarelo e mostra o vermelho para Krejci.

bola

27'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Ladislav Krejčí (Rep. Tcheca) é expulso.

bola

26'

2ºTEMPO

VAI VER! Árbitro vai assistir lance no vídeo.

bola

25'

2ºTEMPO

VAR analisa possível cartão vermelho no lance anterior.

bola

24'

2ºTEMPO

Roberto Fernandez dispara na intermediária e é segurado com falta de Krejci.

bola

24'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Mikel Merino (Espanha).

bola

24'

2ºTEMPO

VAR: cartão alterado (Rep. Tcheca).

bola

23'

2ºTEMPO

UUUUUHHH!!! Coufal cobra falta na área, Unai Simón sai mal do gol e Hlozek cabeceia no travessão!

bola

22'

2ºTEMPO

Hlozek é parado com falta pela direita.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Rep. Tcheca: sai Lukáš Provod, entra Martin Šubert.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Rep. Tcheca: sai Ryan Naderi, entra Idris Hopi.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Espanha: sai Yeremy Pino, entra Mikel Merino.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Espanha: sai Ferrán Torres, entra Roberto Fernández Jaén.

bola

20'

2ºTEMPO

Fermín López escapa pela direita e tem passe bloqueado por Krejci.

bola

17'

2ºTEMPO

QUE CHANCE! Escanteio cobrado da direita, Krejci desvia e Provod perde gol incrível na pequena área!

bola

16'

2ºTEMPO

Hlozek encara a marcação pela direita, invade a área e Pau Cubarsí da um bico para longe.

bola

15'

2ºTEMPO

Naderi é lançado na esquerda, Huijsen chega primeiro e faz o corte.

bola

14'

2ºTEMPO

Merino se prepara para entrar do time visitante.

bola

13'

2ºTEMPO

Fermín López arrisca de canhota da intermediária e joga à direita do gol de Kovar!

bola

11'

2ºTEMPO

Ambros levanta da direita na área e Ferran Torres tira de cabeça.

bola

10'

2ºTEMPO

POR POUCO! Provod arrisca com desvio de fora da área e manda pertinho da trave esquerda de Unai Simón!

bola

9'

2ºTEMPO

Álex Baena bate escanteio baixo na área, Ferran Torres domina e não consegue concluir lance.

bola

8'

2ºTEMPO

Pedro Porro aproveita saída errada do adversário, domina na entrada da área e chuta com desvio para fora!

bola

7'

2ºTEMPO

QUASE! Coufal joga lateral da direita, Jurásek desvia e Zima finaliza sozinho por cima!

bola

5'

2ºTEMPO

NÃO VALEU! Depois de muita consulta, VAR aponta impedimento de Pino e anula gol.

bola

4'

2ºTEMPO

Muita demora para uma decisão. Dúvida é na posição de Pino na hora do lançamento de Unai Simón.

bola

3'

2ºTEMPO

VAR analisa lance do gol.

bola

3'

2ºTEMPO

VAR: gol anulado (Espanha).

bola

2'

2ºTEMPO

GOOOOOOL DA ESPANHA!!! YEREMY PINO!!! Camisa 11 é lançado na direita, ganha na corrida de Jurásek e chuta na saída de Kovar!

bola

1'

2ºTEMPO

Equipes estão com as mesmas formações da etapa inicial.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Mais um minuto de acréscimo neste etapa inicial.

bola

44'

1ºTEMPO

Cucurella serve dentro da área e Ferran Torres erra devolução.

bola

43'

1ºTEMPO

Álex Baena tabela com Zubimendi pela esquerda, se enrola e acaba desarmado.

bola

41'

1ºTEMPO

UUUUUHHHH!!! Fabián Ruiz domina dentro da área, chuta colocado e acerta a trave esquerda de Kovar!

bola

40'

1ºTEMPO

Foi o segundo gol de Baena nesta Nations League.

bola

39'

1ºTEMPO

GOOOOOOL DA ESPANHA!!! ÁLEX BAENA!!! Camisa 15 cobra penal forte no canto direito de Kovar, que quase defende, e abre o placar!

bola

39'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Espanha! Alejandro Baena Rodríguez converte.

bola

38'

1ºTEMPO

É PÊNALTI PARA ESPANHA! Depois de rever jogada no VAR, árbitro marca toque de braço de Ambros dentro da área.

bola

37'

1ºTEMPO

VAI VER! Árbitro vai até o vídeo rever lance.

bola

36'

1ºTEMPO

OPA! Lançamento na área tcheca e Ambros faz o corte. Espanhóis reclamam de toque no braço do adversário.

bola

36'

1ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (Espanha).

bola

35'

1ºTEMPO

Espanha fica com a bola e pressiona no ataque.

bola

34'

1ºTEMPO

Baena bate escanteio da direita e defesa tira mais uma.

bola

33'

1ºTEMPO

Ferran Torres é acionado dentro da área, faz o giro e finaliza para fora!

bola

32'

1ºTEMPO

Escanteio cobrado da esquerda, Cucurella ajeita na segunda trave e Cubarsí cabeceia no travessão!

bola

31'

1ºTEMPO

Fermín López busca jogada pela direita, briga com o marcador e ganha tiro de canto.

bola

30'

1ºTEMPO

Jogos da UEFA Nations League em andamento: Inglaterra 1x0 Croácia e Itália 1x1 França.

bola

29'

1ºTEMPO

Fermín López recebe na direita em impedimento.

bola

27'

1ºTEMPO

Provod cruza rasteiro da esquerda e Unai Simón defende em dois tempos.

bola

26'

1ºTEMPO

Nova jogada de Fabián Ruiz e zaga tcheca leva a melhor.

bola

25'

1ºTEMPO

Posse de bola: República Tcheca 45% x 55% Espanha.

bola

23'

1ºTEMPO

Fermín López sobe pela direita, joga na área e defesa alivia.

bola

22'

1ºTEMPO

Álex Baena cobra escanteio da esquerda, Huijsen cabeceia e Kovar pega em dois tempos.

bola

21'

1ºTEMPO

Time visitante vai pra cima e pressiona no campo de ataque.

bola

20'

1ºTEMPO

Jogo da UEFA Nations League encerrado: Turquia 1x2 Bélgica.

bola

18'

1ºTEMPO

Fermín López serve da esquerda na área e Ferran Torres erra finalização. No rebote, Cucurella manda para fora!

bola

16'

1ºTEMPO

Ferran Torres recebe dentro da área, faz o giro e finaliza para fora!

bola

15'

1ºTEMPO

Partida bastante equilibrada até aqui com as duas equipes se arriscando bastante.

bola

14'

1ºTEMPO

Fermín López é lançado na frente, Krejci antecipa e recua de cabeça para Kovar.

bola

12'

1ºTEMPO

Ambros bate falta na área, bola fica viva até zaga espanhola aliviar.

bola

11'

1ºTEMPO

Provod é derrubado com falta dura de Pedro Porro pela esquerda.

bola

11'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Pedro Porro (Espanha).

bola

10'

1ºTEMPO

Fermín López faz cruzamento da direita e defesa leva a melhor novamente.

bola

9'

1ºTEMPO

Pino recebe pela direita e é bloqueado. Na sobra, Pedro Porro levanta na segunda trave e zaga afasta em dois tempos.

bola

8'

1ºTEMPO

Cucurella é acionado pela esquerda em posição irregular.

bola

7'

1ºTEMPO

Álex Baena bate escanteio da esquerda e defesa tira mais uma.

bola

6'

1ºTEMPO

Jurásek é pego em impedimento pela esquerda.

bola

5'

1ºTEMPO

Provod briga pela esquerda e comete falta de ataque.

bola

3'

1ºTEMPO

Lançamento longo na frente para Naderi, Unai Simón sai da área e faz o corte.

bola

2'

1ºTEMPO

Pino sobe pela direita, manda baixo na área e defesa afasta.

bola

1'

1ºTEMPO

Equipe da casa joga com camisas vermelhas, combinadas com calções e meias em azul-escuro. Já os visitantes vestem uniforme predominantemente branco com detalhes em vermelho.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Rep. Tcheca x Espanha!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quase tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atletas perfilados para a execução dos hinos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do Stadion Letná.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Arbitragem vem de Montenegro. Nikola Dabanovic é o árbitro da partida, Srdan Jovanovic e Vladan Todorovic são os auxiliares. Polonês Tomasz Kwiatkowski comanda o VAR e terá como assistente o compatriota Piotr Lasyk.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No banco estão David Raya, Joan Garcia, Jacobo Ramon Naveros, Pubill, Grimaldo, Roca, Barrios, Pedri, Merino, De Frutos, Muñoz e Roberto Fernandez.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Espanha está escalada com Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Huijsen e Cucurella; Zubimendi e Fabián Ruiz; Pino, Fermín López e Álex Baena; Ferran Torres.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hornicek, Kinsky, Danek, Vlcek, Subert, Soucek, Slama, Kozel, Chaloupek, Gabriel, Hopi e Kabongo são os reservas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

República Tcheca vai a campo com M. Kovar; Coufal, Zima, Krejci e Jurásek; Cerv e Kral; Ambros, Hlozek e Provod; Naderi.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A seleção espanhola lidera o Grupo A3 com 12 pontos e segue invicta na competição. Já os tchecos vivem situação oposta: perderam todas as partidas e ocupam a última colocação, ainda sem pontuar.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O jogo será realizado no Stadion Letná em Praga. Está frio na Capital da Tchéquia, os termômetros marcam 4°C neste momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre República Tcheca e Espanha em partida válida pela 5ª rodada da Liga A da UEFA Nations League.

Rep. Tcheca CZE

  • Santi

    TECNICO

Espanha ESP

  • Luis de la Fuente

    TECNICO

  • Nikola Dabanovic

    ÁRBITRO

Rep. Tcheca CZE
Espanha ESP

GOLS

Alejandro Baena Rodríguez Gol
Marc Pubill Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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