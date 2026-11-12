5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Quinta-feira, 12/11•16h45
Minuto a Minuto: Rep. Tcheca X Espanha - 12/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOL DA ESPANHA!!! MARC PUBILL!!! Álex Baena sobe da direita, toca na área e Roberto Fernandez acerta a trave direita. No rebote, Coufal domina mal, camisa 2 espanhol rouba a bola e chuta para o fundo das redes!
45'
•
2ºTEMPO
Gol do Espanha! Marc Pubill marca.
45'
•
2ºTEMPO
Seleção visitante troca passes e espera tempo passar.
45'
•
2ºTEMPO
De Frutos tabela na direita com Álex Baena, cruza na área e Hopi tira de cabeça.
45'
•
2ºTEMPO
Hopi tabela com Krejci pela direita, fica cercado na área e é desarmado.
45'
•
2ºTEMPO
QUE CHANCE! Cucurella é acionado na esquerda, rola na área e Roberto Fernández chuta forte. Kovar fecha o ângulo e defende no reflexo!
45'
•
2ºTEMPO
Pubill tabela com De Frutos pela direita, entra na área e finaliza por cima!
45'
•
2ºTEMPO
MAIS SEIS! Vamos até os 96 minutos neste segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
Merino segura a bola no meio-campo, sofre falta e ganha tempo.
43'
•
2ºTEMPO
Hopi tenta lance individual pela direita, invade a área e é bloqueado por Cucurella.
42'
•
2ºTEMPO
Roberto Fernandez arrisca da entrada da área e é travado. Na sobra, Álex Baena erra drible e perde a redonda!
41'
•
2ºTEMPO
Jogos da UEFA Nations League em andamento: Inglaterra 2x1 Croácia e Itália 3x1 França.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Rep. Tcheca: sai Lukáš Červ, entra Tomáš Souček.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Rep. Tcheca: sai Adam Hložek, entra Christopher Kabongo.
39'
•
2ºTEMPO
GRANDE CHANCE! Pedri abre na direita dentro da área, Jorge de Frutos ajeita e Roberto Fernández nao consegue completar para o gol!
38'
•
2ºTEMPO
Álex Baena bate escanteio da direita e zaga afasta pelo alto.
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no Espanha: sai Fermín López, entra Jorge De Frutos.
36'
•
2ºTEMPO
QUASE! Álex Baena sobe pela esquerda e cruza de três dedos na segunda trave para Fermín López. Cerv antecipa e tira de cabeça.
35'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: República Tcheca 39% x 61% Espanha.
33'
•
2ºTEMPO
PERDEU!!! Falta cobrada no meio da área, bola fica viva e Hopi sozinho da um chutão forte para longe do gol!
32'
•
2ºTEMPO
Fermín López atropela Kral com falta na intermediária.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Espanha: sai Pedro Porro, entra Marc Pubill.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Espanha: sai Fabián Ruiz, entra Pedri.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Rep. Tcheca: sai Lukas Ambros, entra Tomáš Vlček.
30'
•
2ºTEMPO
QUASE! Fermín López faz boa jogada pela esquerda e é bloqueado. No rebote, Álex Baena bate cruzado e Kovar espalma!
29'
•
2ºTEMPO
Fermín López levanta da esquerda na área, Álex Baena ajeita para o meio, Merino domina e acaba desarmado.
28'
•
2ºTEMPO
Álex Baena cobra falta direita, Kovar não agarra e redonda sai por cima!
27'
•
2ºTEMPO
EXPULSO! Depois de rever lance da falta, árbitro anula cartão amarelo e mostra o vermelho para Krejci.
27'
•
2ºTEMPO
Cartão vermelho! Ladislav Krejčí (Rep. Tcheca) é expulso.
26'
•
2ºTEMPO
VAI VER! Árbitro vai assistir lance no vídeo.
25'
•
2ºTEMPO
VAR analisa possível cartão vermelho no lance anterior.
24'
•
2ºTEMPO
Roberto Fernandez dispara na intermediária e é segurado com falta de Krejci.
24'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mikel Merino (Espanha).
24'
•
2ºTEMPO
VAR: cartão alterado (Rep. Tcheca).
23'
•
2ºTEMPO
UUUUUHHH!!! Coufal cobra falta na área, Unai Simón sai mal do gol e Hlozek cabeceia no travessão!
22'
•
2ºTEMPO
Hlozek é parado com falta pela direita.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Rep. Tcheca: sai Lukáš Provod, entra Martin Šubert.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Rep. Tcheca: sai Ryan Naderi, entra Idris Hopi.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Espanha: sai Yeremy Pino, entra Mikel Merino.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Espanha: sai Ferrán Torres, entra Roberto Fernández Jaén.
20'
•
2ºTEMPO
Fermín López escapa pela direita e tem passe bloqueado por Krejci.
17'
•
2ºTEMPO
QUE CHANCE! Escanteio cobrado da direita, Krejci desvia e Provod perde gol incrível na pequena área!
16'
•
2ºTEMPO
Hlozek encara a marcação pela direita, invade a área e Pau Cubarsí da um bico para longe.
15'
•
2ºTEMPO
Naderi é lançado na esquerda, Huijsen chega primeiro e faz o corte.
14'
•
2ºTEMPO
Merino se prepara para entrar do time visitante.
13'
•
2ºTEMPO
Fermín López arrisca de canhota da intermediária e joga à direita do gol de Kovar!
11'
•
2ºTEMPO
Ambros levanta da direita na área e Ferran Torres tira de cabeça.
10'
•
2ºTEMPO
POR POUCO! Provod arrisca com desvio de fora da área e manda pertinho da trave esquerda de Unai Simón!
9'
•
2ºTEMPO
Álex Baena bate escanteio baixo na área, Ferran Torres domina e não consegue concluir lance.
8'
•
2ºTEMPO
Pedro Porro aproveita saída errada do adversário, domina na entrada da área e chuta com desvio para fora!
7'
•
2ºTEMPO
QUASE! Coufal joga lateral da direita, Jurásek desvia e Zima finaliza sozinho por cima!
5'
•
2ºTEMPO
NÃO VALEU! Depois de muita consulta, VAR aponta impedimento de Pino e anula gol.
4'
•
2ºTEMPO
Muita demora para uma decisão. Dúvida é na posição de Pino na hora do lançamento de Unai Simón.
3'
•
2ºTEMPO
VAR analisa lance do gol.
3'
•
2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Espanha).
2'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOL DA ESPANHA!!! YEREMY PINO!!! Camisa 11 é lançado na direita, ganha na corrida de Jurásek e chuta na saída de Kovar!
1'
•
2ºTEMPO
Equipes estão com as mesmas formações da etapa inicial.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Mais um minuto de acréscimo neste etapa inicial.
44'
•
1ºTEMPO
Cucurella serve dentro da área e Ferran Torres erra devolução.
43'
•
1ºTEMPO
Álex Baena tabela com Zubimendi pela esquerda, se enrola e acaba desarmado.
41'
•
1ºTEMPO
UUUUUHHHH!!! Fabián Ruiz domina dentro da área, chuta colocado e acerta a trave esquerda de Kovar!
40'
•
1ºTEMPO
Foi o segundo gol de Baena nesta Nations League.
39'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOL DA ESPANHA!!! ÁLEX BAENA!!! Camisa 15 cobra penal forte no canto direito de Kovar, que quase defende, e abre o placar!
39'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do Espanha! Alejandro Baena Rodríguez converte.
38'
•
1ºTEMPO
É PÊNALTI PARA ESPANHA! Depois de rever jogada no VAR, árbitro marca toque de braço de Ambros dentro da área.
37'
•
1ºTEMPO
VAI VER! Árbitro vai até o vídeo rever lance.
36'
•
1ºTEMPO
OPA! Lançamento na área tcheca e Ambros faz o corte. Espanhóis reclamam de toque no braço do adversário.
36'
•
1ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Espanha).
35'
•
1ºTEMPO
Espanha fica com a bola e pressiona no ataque.
34'
•
1ºTEMPO
Baena bate escanteio da direita e defesa tira mais uma.
33'
•
1ºTEMPO
Ferran Torres é acionado dentro da área, faz o giro e finaliza para fora!
32'
•
1ºTEMPO
Escanteio cobrado da esquerda, Cucurella ajeita na segunda trave e Cubarsí cabeceia no travessão!
31'
•
1ºTEMPO
Fermín López busca jogada pela direita, briga com o marcador e ganha tiro de canto.
30'
•
1ºTEMPO
Jogos da UEFA Nations League em andamento: Inglaterra 1x0 Croácia e Itália 1x1 França.
29'
•
1ºTEMPO
Fermín López recebe na direita em impedimento.
27'
•
1ºTEMPO
Provod cruza rasteiro da esquerda e Unai Simón defende em dois tempos.
26'
•
1ºTEMPO
Nova jogada de Fabián Ruiz e zaga tcheca leva a melhor.
25'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: República Tcheca 45% x 55% Espanha.
23'
•
1ºTEMPO
Fermín López sobe pela direita, joga na área e defesa alivia.
22'
•
1ºTEMPO
Álex Baena cobra escanteio da esquerda, Huijsen cabeceia e Kovar pega em dois tempos.
21'
•
1ºTEMPO
Time visitante vai pra cima e pressiona no campo de ataque.
20'
•
1ºTEMPO
Jogo da UEFA Nations League encerrado: Turquia 1x2 Bélgica.
18'
•
1ºTEMPO
Fermín López serve da esquerda na área e Ferran Torres erra finalização. No rebote, Cucurella manda para fora!
16'
•
1ºTEMPO
Ferran Torres recebe dentro da área, faz o giro e finaliza para fora!
15'
•
1ºTEMPO
Partida bastante equilibrada até aqui com as duas equipes se arriscando bastante.
14'
•
1ºTEMPO
Fermín López é lançado na frente, Krejci antecipa e recua de cabeça para Kovar.
12'
•
1ºTEMPO
Ambros bate falta na área, bola fica viva até zaga espanhola aliviar.
11'
•
1ºTEMPO
Provod é derrubado com falta dura de Pedro Porro pela esquerda.
11'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Pedro Porro (Espanha).
10'
•
1ºTEMPO
Fermín López faz cruzamento da direita e defesa leva a melhor novamente.
9'
•
1ºTEMPO
Pino recebe pela direita e é bloqueado. Na sobra, Pedro Porro levanta na segunda trave e zaga afasta em dois tempos.
8'
•
1ºTEMPO
Cucurella é acionado pela esquerda em posição irregular.
7'
•
1ºTEMPO
Álex Baena bate escanteio da esquerda e defesa tira mais uma.
6'
•
1ºTEMPO
Jurásek é pego em impedimento pela esquerda.
5'
•
1ºTEMPO
Provod briga pela esquerda e comete falta de ataque.
3'
•
1ºTEMPO
Lançamento longo na frente para Naderi, Unai Simón sai da área e faz o corte.
2'
•
1ºTEMPO
Pino sobe pela direita, manda baixo na área e defesa afasta.
1'
•
1ºTEMPO
Equipe da casa joga com camisas vermelhas, combinadas com calções e meias em azul-escuro. Já os visitantes vestem uniforme predominantemente branco com detalhes em vermelho.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Rep. Tcheca x Espanha!
PRÉ-JOGO
Quase tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Atletas perfilados para a execução dos hinos.
PRÉ-JOGO
Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do Stadion Letná.
PRÉ-JOGO
Arbitragem vem de Montenegro. Nikola Dabanovic é o árbitro da partida, Srdan Jovanovic e Vladan Todorovic são os auxiliares. Polonês Tomasz Kwiatkowski comanda o VAR e terá como assistente o compatriota Piotr Lasyk.
PRÉ-JOGO
No banco estão David Raya, Joan Garcia, Jacobo Ramon Naveros, Pubill, Grimaldo, Roca, Barrios, Pedri, Merino, De Frutos, Muñoz e Roberto Fernandez.
PRÉ-JOGO
Espanha está escalada com Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Huijsen e Cucurella; Zubimendi e Fabián Ruiz; Pino, Fermín López e Álex Baena; Ferran Torres.
PRÉ-JOGO
Hornicek, Kinsky, Danek, Vlcek, Subert, Soucek, Slama, Kozel, Chaloupek, Gabriel, Hopi e Kabongo são os reservas.
PRÉ-JOGO
República Tcheca vai a campo com M. Kovar; Coufal, Zima, Krejci e Jurásek; Cerv e Kral; Ambros, Hlozek e Provod; Naderi.
PRÉ-JOGO
A seleção espanhola lidera o Grupo A3 com 12 pontos e segue invicta na competição. Já os tchecos vivem situação oposta: perderam todas as partidas e ocupam a última colocação, ainda sem pontuar.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado no Stadion Letná em Praga. Está frio na Capital da Tchéquia, os termômetros marcam 4°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre República Tcheca e Espanha em partida válida pela 5ª rodada da Liga A da UEFA Nations League.
Santi
TECNICO
Luis de la Fuente
TECNICO
Nikola Dabanovic
ÁRBITRO