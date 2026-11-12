5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Quinta-feira, 12/11•16h45
Minuto a Minuto: Montenegro X Letônia - 12/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Letônia: sai Roberts Uldriķis, entra Albert aleksanjan.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Aleksa Maraš (Montenegro).
45'
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2ºTEMPO
Gol do Montenegro! Aleksa Maraš marca.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Roberts Savalnieks (Letônia).
41'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Lukass Vapne (Letônia).
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Montenegro: sai Andrija Bulatović, entra Aleksa Maraš.
33'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Dennis Cirkin (Letônia).
27'
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2ºTEMPO
Gol do Letônia! Deniss Meļņiks marca. Assistência de Andrejs Cigaņiks.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Letônia: sai Antonijs Černomordijs, entra Vladislavs Gutkovskis.
25'
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2ºTEMPO
Gol do Montenegro! Nikola Krstović marca. Assistência de Marko Janković.
20'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Dmitrijs Zelenkovs (Letônia).
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Letônia: sai Eduards Daskevics, entra Jānis Ikaunieks.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Letônia: sai Raivis Jurkovskis, entra Roberts Savalnieks.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Montenegro: sai Vasilije Adzic, entra Andrej Djuric.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Montenegro: sai Sead Hakšabanović, entra Dušan Vuković.
12'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marko Janković (Montenegro).
12'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Stefan Savić (Montenegro) é expulso.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Montenegro: sai Milos Brnovic, entra Milan Vukotic.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Montenegro: sai Ognjen Gasevic, entra Risto Radunović.
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Stefan Savić (Montenegro).
20'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Nikola Krstović (Montenegro).
6'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Sead Hakšabanović (Montenegro).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Montenegro x Letônia!
Mirko Vucinić
TECNICO
P. Nicolato
TECNICO
Jerome Brisard
ÁRBITRO