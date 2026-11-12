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encerrado
San Siro Milão, Itália
Itália Itália
3 × 1
França França

5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Quinta-feira, 12/1116h45

Minuto a Minuto: Itália X França - 12/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Fim de jogo no San Siro! Itália vence de virada, assume a liderança do grupo e deixa a França na segunda posição.

bola

45'

2ºTEMPO

Itália vai precisar apenas de um empate contra a Bélgica para garantir a classificação na última rodada.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Eli Kroupi (França).

bola

45'

2ºTEMPO

Amarelo para Kroupi por falta no meio campo.

bola

45'

2ºTEMPO

Trocas nas duas seleções.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Itália: sai Pio Esposito, entra Gianluca Scamacca.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Itália: sai Nicolò Barella, entra Samuele Ricci.

bola

45'

2ºTEMPO

Vamos até 49.

bola

45'

2ºTEMPO

Falta alçada para o meio da área italiana, J. Jacquet consegue finalizar mesmo desajeitado e manda à direita da meta.

bola

44'

2ºTEMPO

Camavinga domina driblando para trás na meia central do ataque e sofre falta de Dimarco.

bola

43'

2ºTEMPO

Zidane vai conhecendo sua primeira derrota no comando da França.

bola

42'

2ºTEMPO

UUHH! Olise bate falta da meia esquerda com a canhota e manda perto do travessão.

bola

41'

2ºTEMPO

Mayulu desarma Doumbia na meia esquerda do ataque e sofre falta.

bola

40'

2ºTEMPO

Itália vai assumindo a liderança por causa do confronto direto.

bola

39'

2ºTEMPO

Kroupi tenta acelerar a jogada na meia central, adianta muito e Scalvini afasta na base do chutão.

bola

38'

2ºTEMPO

Desarmes: Itália 14x7 França.

bola

37'

2ºTEMPO

Dimarco tenta escapar pela lateral esquerda, mas para no bote de Kumbedi.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no França: sai Rayan Cherki, entra Eduardo Camavinga.

bola

36'

2ºTEMPO

Torcedor italiano faz a festa nas arquibancadas com a famosa ola.

bola

35'

2ºTEMPO

Em andamento: Rep. Tcheca 0x1 Espanha e Inglaterra 2x1 Croácia.

bola

34'

2ºTEMPO

Cherki tenta progressão pelo meio do ataque,s acaba desarmado por Barella.

bola

33'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, já no domingo, a Itália visita a Bélgica, enquanto a França recebe a Turquia.

bola

32'

2ºTEMPO

Mexidas na França...

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no França: sai Adrien Truffert, entra Andy Diouf.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no França: sai Désiré Doue, entra Senny Mayulu.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no França: sai Bradley Barcola, entra Eli Kroupi.

bola

31'

2ºTEMPO

Segundo gol de Pio na partida e o quarto na competição.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no França: sai Malo Gusto, entra Saël Kumbedi Nseke.

bola

30'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA ITÁLIA!!! Pio Esposito bate colocado no canto esquerdo baixo e amplia para os donos da casa!

bola

30'

2ºTEMPO

Gol de pênalti do Itália! Pio Esposito converte.

bola

29'

2ºTEMPO

NOVO PÊNALTI PARA ITÁLIA! Vergara ganha dividida com Lucas da Cunha na área, chega no fundo e sofre a falta.

bola

28'

2ºTEMPO

Troca também na Itália...

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Itália: sai Davide Frattesi, entra Issa Doumbia.

bola

27'

2ºTEMPO

Zidane prepara mudanças.

bola

26'

2ºTEMPO

Bastoni, que estava pendurado, recebe cartão e desfalcará a Itália no domingo.

bola

26'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Alessandro Bastoni (Itália).

bola

25'

2ºTEMPO

Doué caído no ataque após receber uma cotovelada de Frattesi sem intenção.

bola

24'

2ºTEMPO

Neste momento temos Itália e França com dez pontos cada, mas a Azzurra leva vantagem por causa do confronto direto.

bola

23'

2ºTEMPO

Jogo encerrado - grupo A: Turquia 1x2 Bélgica (Turquia rebaixada para a Liga B).

bola

22'

2ºTEMPO

Olise tenta jogada individual na ponta direita para cima de dois e acaba desarmado.

bola

21'

2ºTEMPO

Kayode protege a bola pela direita da área defensiva e ganha tiro de meta na jogada de Doué.

bola

20'

2ºTEMPO

Com a vitória parcial a Itália assume a liderança do grupo A.

bola

19'

2ºTEMPO

Festa italiana no San Siro!

bola

18'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA ITÁLIA!!! Dimarco recebe a primeira na ponta esquerda, cruza rasteiro e Frattesi bate forte com a canhota para virar o jogo!

inicio

18'

2ºTEMPO

Gol do Itália! Davide Frattesi marca. Assistência de Federico Dimarco.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Itália: sai Nicolo Cambiaghi, entra Federico Dimarco.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Itália: sai Sebastiano Esposito, entra Antonio Vergara.

bola

16'

2ºTEMPO

Primeiras trocas na Itália...

bola

15'

2ºTEMPO

A França de Zidane respira aliviada após a penalidade perdida.

bola

15'

2ºTEMPO

Sebastiano Esposito (Itália) desperdiça o pênalti!

bola

14'

2ºTEMPO

PERDEEEU!!! S. Esposito bate forte a penalidade com o pé direito e manda à direita da meta!

bola

13'

2ºTEMPO

PÊNALTI PARA ITÁLIA! N. Cambiaghi acelera da ponta esquerda para o fundo da área, dá um tapa na frente e sofre falta no calço atrasado de Gusto.

bola

12'

2ºTEMPO

DONNARUMMA! Bastoni erra saída de bola, Barcola recebe e finaliza por baixo para defesa do goleiro.

bola

12'

2ºTEMPO

Barcola finaliza com perigo do bico esquerdo da pequena área, mas o bandeira aponta impedimento.

bola

11'

2ºTEMPO

Lucas da Cunha desarma Frattesi no campo de ataque, mas com falta.

bola

10'

2ºTEMPO

Truffert cruza da ponta esquerda por baixo e a defesa italiana rebate com Scalvini.

bola

9'

2ºTEMPO

Segundo tempo segue com ótima intensidade das duas seleções.

bola

8'

2ºTEMPO

S. Esposito cruza da direita por baixo no meio da área, Pio desvia fraco de letra e Maignan sai antes de Cambiaghi para afastar o perigo.

bola

7'

2ºTEMPO

DOOONNARUMMA! Cherki ajeita da esquerda para destra na entrada da área, bate rasante e o goleiro da casa voa desviando para o poste direito!

bola

6'

2ºTEMPO

Itália começa o segundo tempo pressionando marcação no ataque.

bola

5'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, domingo, a Itália visita a Bélgica, já a França recebe a Turquia.

bola

4'

2ºTEMPO

Olise demora para puxar contra-ataque ainda no campo defensivo e perde para Tonali.

bola

3'

2ºTEMPO

N. Cambiaghi recebe escorada curta de Pio dentro da área, tenta abrir espaço com a canhota para bater e cai na disputa com Gusto. Nada.

bola

2'

2ºTEMPO

Pio Esposito tenta cruzamento da ponta esquerda e Gusto trava.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem alterações no intervalo.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Fim de primeiro tempo e tudo igual!

bola

45'

1ºTEMPO

Um de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Upamecano chega antes de Bastoni na área defensiva e ganha o lance para a França.

bola

43'

1ºTEMPO

Kimi Antonelli, campeão do Mundo nesta temporada da F-1, está no San Siro acompanhando a partida.

bola

42'

1ºTEMPO

Por causa das constantes chuvas em Milão o gramado não apresenta as melhores condições.

bola

41'

1ºTEMPO

Um novo estádio de Milan e Inter de Milão será construído e se chamará Generali Stadium para substituir o lendário San Siro (Giuseppe Meazza). O projeto oficial foi apresentado em conjunto pelos clubes no mês passado e tem previsão de entrega em 2032.

bola

39'

1ºTEMPO

Sobe amarelo para o camisa 9 italiano por chutar a bola longe após apito do árbitro.

bola

39'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Pio Esposito (Itália).

bola

38'

1ºTEMPO

Em andamento: Inglaterra 1x0 Croácia.

bola

37'

1ºTEMPO

Barella cobra falta da esquerda alçando na área, ela pega na cabeça de Pio Esposito e se perde sem perigo.

bola

36'

1ºTEMPO

N. Cambiaghi se livra bem da marcação de Gusto na ala esquerda do ataque e sofre falta.

bola

35'

1ºTEMPO

NA TRAAAVE!!! Barcola é acionado com rapidez perto da entrada da área no meio, ajeita para destra e chuta colocado tirando de Donnarumma, mas ela pega no poste esquerdo.

bola

34'

1ºTEMPO

Jogo encerrado - grupo A: Turquia 1x2 Bélgica (Turquia rebaixada para a Liga B).

bola

33'

1ºTEMPO

Impedimento de Barcola na esquerda da área após passe de Rabiot.

bola

32'

1ºTEMPO

UUHH!!! Cherki recebe passe curto na frente da área, abre para destra acompanhado de longe e bate à direita.

bola

31'

1ºTEMPO

França roda a bola e o torcedor italiano vaia.

bola

30'

1ºTEMPO

Faltas cometidas: Itália 3x7 França.

bola

29'

1ºTEMPO

O gol de empate mexe com o torcedor italiano nas arquibancadas.

bola

28'

1ºTEMPO

MAIGNAN! S. Esposito recebe de N. Cambiaghi na esquerda da área, fuzila de canhota e dá trabalho ao goleiro junto ao poste.

bola

27'

1ºTEMPO

Terceiro gol de Pio Esposito em cinco jogos nesta competição.

bola

26'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA ITÁLIA!!! N. Cambiaghi faz boa jogada na ponta esquerda para cima de Gusto, chega na linha fundo e cruza curto por baixo. Pio Esposito antecipa o marcador e desvia para empatar!

inicio

26'

1ºTEMPO

Gol do Itália! Pio Esposito marca. Assistência de Nicolo Cambiaghi.

bola

25'

1ºTEMPO

Jogo de boa movimentação e intensidade até aqui.

bola

24'

1ºTEMPO

Doué tenta abrir espaço no bico esquerdo da área e cruza travado por S. Esposito.

bola

23'

1ºTEMPO

Bola longa buscando Olise na ala direita, mas o camisa 11 não domina. Arremesso.

bola

22'

1ºTEMPO

Kayode recebe esticada de bola na linha de fundo pela direita, tenta o drible para dentro da área mas a bola sai.

bola

21'

1ºTEMPO

Com o gol de hoje, Olise chega a cinco em cinco jogos nesta Nations.

bola

20'

1ºTEMPO

Itália tem menos posse de bola e busca um jogo mais vertical.

bola

19'

1ºTEMPO

A chuva não dá trégua em Milão.

bola

18'

1ºTEMPO

Empatando ou perdendo hoje, a Itália disputará a segunda vaga deste grupo na última rodada contra a Bélgica.

bola

17'

1ºTEMPO

N. Cambiaghi adianta demais ao dominar dentro da área e acerta Lucas da Cunha. Falta de ataque.

bola

16'

1ºTEMPO

Esta é a última data FIFA de 2026. A fase final da Nations começa a ser disputada em março de 27.

bola

15'

1ºTEMPO

CASA CHEIA! Todos os 70 mil ingressos foram vendidos para esta partida.

bola

14'

1ºTEMPO

UUHH! Lucas da Cunha bate mascado com a canhota após rebatida da zaga e manda à direita da meta.

bola

14'

1ºTEMPO

Doué domina bonito já dando tapa na frente pela ponta esquerda e sofre falta de S. Esposito.

bola

13'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Jérémy Jacquet (França).

bola

12'

1ºTEMPO

J. Jacquet puxa F. Esposito pela camisa na disputa de velocidade e sobe cartão.

bola

11'

1ºTEMPO

Vacilo enorme de Donnarumma no lance do gol. França na frente!

bola

10'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA FRANÇA!!! Donnarumma erra passe curto na saída de bola e deixa nos pés de Olise. O camisa 11 finta Bastoni pelo meio da área e bate com a destra por baixo para marcar!

inicio

10'

1ºTEMPO

Gol do França! Michael Olise marca.

bola

9'

1ºTEMPO

QUE BOMBA!!! Lucas da Cunha gira bonito da entrada da área para finalizar com a canhota e quase abre o placar!

bola

9'

1ºTEMPO

DONNARUMMA!!! Doué alça do bico esquerdo da área para direita, Rabiot fecha sozinho nas costas do marcador e cabeceia para baixo para boa defesa do goleiro com o pé.

bola

8'

1ºTEMPO

O vencedor deste duelo assume a liderança da chave.

bola

7'

1ºTEMPO

Bom desarme de S. Esposito para cima de Doué pela direita do campo defensivo.

bola

6'

1ºTEMPO

Lesionados, Mbappé e Dembélé desfalcam a França.

bola

5'

1ºTEMPO

Doué encara marcação dupla na ponta esquerda, joga entre ambos mas perde na cobertura de Tonali.

bola

4'

1ºTEMPO

França roda a bola no campo de ataque.

bola

3'

1ºTEMPO

UUHH! Doué recebe de Barcola perto do bico da pequena área pela esquerda, fuzila de canhota e manda na rede por fora.

bola

2'

1ºTEMPO

Gramado pesado já que chove sem parar em Milão desde ontem.

bola

1'

1ºTEMPO

Itália inteira de azul, França toda de verde-água.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Itália x França!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hinos executados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Seleções confirmadas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O romeno István Kovács apita o jogo no San Siro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na rodada passada a França goleou a Bélgica, em casa, por 4x1. Já a Itália vem de boa vitória, em Bologna, por 3x1 sobre a Turquia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No primeiro turno, em Saint-Denis, as seleções ficaram no empate por 1x1, gols de Olise e Bastoni.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogo encerrado: Turquia 1x2 Bélgica (Turquia rebaixada para a Liga B).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A França lidera a chave A com dez pontos e está invicta na competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Itália é a terceira colocada com sete pontos e um jogo a menos que a Bélgica, que acabou de bater a Turquia fora de casa chegando a nove pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Noite chuvosa em Milão com 11°C, norte da Itália.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa Tarde! Acompanhe os lances de Itália x França pela 5ª rodada do grupo A da UEFA Nations League.

Itália ITA

  • R. Mancini

    TECNICO

França FRA

  • Z. Zidane

    TECNICO

  • Istvan Kovacs

    ÁRBITRO

Itália ITA
França FRA

GOLS

Gol Pio Esposito
Gol Davide Frattesi
Gol Pio Esposito
Michael Olise Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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