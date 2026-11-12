5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Quinta-feira, 12/11•16h45
Minuto a Minuto: Itália X França - 12/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Fim de jogo no San Siro! Itália vence de virada, assume a liderança do grupo e deixa a França na segunda posição.
45'
•
2ºTEMPO
Itália vai precisar apenas de um empate contra a Bélgica para garantir a classificação na última rodada.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Eli Kroupi (França).
45'
•
2ºTEMPO
Amarelo para Kroupi por falta no meio campo.
45'
•
2ºTEMPO
Trocas nas duas seleções.
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Itália: sai Pio Esposito, entra Gianluca Scamacca.
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Itália: sai Nicolò Barella, entra Samuele Ricci.
45'
•
2ºTEMPO
Vamos até 49.
45'
•
2ºTEMPO
Falta alçada para o meio da área italiana, J. Jacquet consegue finalizar mesmo desajeitado e manda à direita da meta.
44'
•
2ºTEMPO
Camavinga domina driblando para trás na meia central do ataque e sofre falta de Dimarco.
43'
•
2ºTEMPO
Zidane vai conhecendo sua primeira derrota no comando da França.
42'
•
2ºTEMPO
UUHH! Olise bate falta da meia esquerda com a canhota e manda perto do travessão.
41'
•
2ºTEMPO
Mayulu desarma Doumbia na meia esquerda do ataque e sofre falta.
40'
•
2ºTEMPO
Itália vai assumindo a liderança por causa do confronto direto.
39'
•
2ºTEMPO
Kroupi tenta acelerar a jogada na meia central, adianta muito e Scalvini afasta na base do chutão.
38'
•
2ºTEMPO
Desarmes: Itália 14x7 França.
37'
•
2ºTEMPO
Dimarco tenta escapar pela lateral esquerda, mas para no bote de Kumbedi.
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no França: sai Rayan Cherki, entra Eduardo Camavinga.
36'
•
2ºTEMPO
Torcedor italiano faz a festa nas arquibancadas com a famosa ola.
35'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Rep. Tcheca 0x1 Espanha e Inglaterra 2x1 Croácia.
34'
•
2ºTEMPO
Cherki tenta progressão pelo meio do ataque,s acaba desarmado por Barella.
33'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, já no domingo, a Itália visita a Bélgica, enquanto a França recebe a Turquia.
32'
•
2ºTEMPO
Mexidas na França...
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no França: sai Adrien Truffert, entra Andy Diouf.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no França: sai Désiré Doue, entra Senny Mayulu.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no França: sai Bradley Barcola, entra Eli Kroupi.
31'
•
2ºTEMPO
Segundo gol de Pio na partida e o quarto na competição.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no França: sai Malo Gusto, entra Saël Kumbedi Nseke.
30'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA ITÁLIA!!! Pio Esposito bate colocado no canto esquerdo baixo e amplia para os donos da casa!
30'
•
2ºTEMPO
Gol de pênalti do Itália! Pio Esposito converte.
29'
•
2ºTEMPO
NOVO PÊNALTI PARA ITÁLIA! Vergara ganha dividida com Lucas da Cunha na área, chega no fundo e sofre a falta.
28'
•
2ºTEMPO
Troca também na Itália...
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Itália: sai Davide Frattesi, entra Issa Doumbia.
27'
•
2ºTEMPO
Zidane prepara mudanças.
26'
•
2ºTEMPO
Bastoni, que estava pendurado, recebe cartão e desfalcará a Itália no domingo.
26'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alessandro Bastoni (Itália).
25'
•
2ºTEMPO
Doué caído no ataque após receber uma cotovelada de Frattesi sem intenção.
24'
•
2ºTEMPO
Neste momento temos Itália e França com dez pontos cada, mas a Azzurra leva vantagem por causa do confronto direto.
23'
•
2ºTEMPO
Jogo encerrado - grupo A: Turquia 1x2 Bélgica (Turquia rebaixada para a Liga B).
22'
•
2ºTEMPO
Olise tenta jogada individual na ponta direita para cima de dois e acaba desarmado.
21'
•
2ºTEMPO
Kayode protege a bola pela direita da área defensiva e ganha tiro de meta na jogada de Doué.
20'
•
2ºTEMPO
Com a vitória parcial a Itália assume a liderança do grupo A.
19'
•
2ºTEMPO
Festa italiana no San Siro!
18'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA ITÁLIA!!! Dimarco recebe a primeira na ponta esquerda, cruza rasteiro e Frattesi bate forte com a canhota para virar o jogo!
18'
•
2ºTEMPO
Gol do Itália! Davide Frattesi marca. Assistência de Federico Dimarco.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Itália: sai Nicolo Cambiaghi, entra Federico Dimarco.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Itália: sai Sebastiano Esposito, entra Antonio Vergara.
16'
•
2ºTEMPO
Primeiras trocas na Itália...
15'
•
2ºTEMPO
A França de Zidane respira aliviada após a penalidade perdida.
15'
•
2ºTEMPO
Sebastiano Esposito (Itália) desperdiça o pênalti!
14'
•
2ºTEMPO
PERDEEEU!!! S. Esposito bate forte a penalidade com o pé direito e manda à direita da meta!
13'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI PARA ITÁLIA! N. Cambiaghi acelera da ponta esquerda para o fundo da área, dá um tapa na frente e sofre falta no calço atrasado de Gusto.
12'
•
2ºTEMPO
DONNARUMMA! Bastoni erra saída de bola, Barcola recebe e finaliza por baixo para defesa do goleiro.
12'
•
2ºTEMPO
Barcola finaliza com perigo do bico esquerdo da pequena área, mas o bandeira aponta impedimento.
11'
•
2ºTEMPO
Lucas da Cunha desarma Frattesi no campo de ataque, mas com falta.
10'
•
2ºTEMPO
Truffert cruza da ponta esquerda por baixo e a defesa italiana rebate com Scalvini.
9'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo segue com ótima intensidade das duas seleções.
8'
•
2ºTEMPO
S. Esposito cruza da direita por baixo no meio da área, Pio desvia fraco de letra e Maignan sai antes de Cambiaghi para afastar o perigo.
7'
•
2ºTEMPO
DOOONNARUMMA! Cherki ajeita da esquerda para destra na entrada da área, bate rasante e o goleiro da casa voa desviando para o poste direito!
6'
•
2ºTEMPO
Itália começa o segundo tempo pressionando marcação no ataque.
5'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, domingo, a Itália visita a Bélgica, já a França recebe a Turquia.
4'
•
2ºTEMPO
Olise demora para puxar contra-ataque ainda no campo defensivo e perde para Tonali.
3'
•
2ºTEMPO
N. Cambiaghi recebe escorada curta de Pio dentro da área, tenta abrir espaço com a canhota para bater e cai na disputa com Gusto. Nada.
2'
•
2ºTEMPO
Pio Esposito tenta cruzamento da ponta esquerda e Gusto trava.
1'
•
2ºTEMPO
Sem alterações no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Fim de primeiro tempo e tudo igual!
45'
•
1ºTEMPO
Um de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Upamecano chega antes de Bastoni na área defensiva e ganha o lance para a França.
43'
•
1ºTEMPO
Kimi Antonelli, campeão do Mundo nesta temporada da F-1, está no San Siro acompanhando a partida.
42'
•
1ºTEMPO
Por causa das constantes chuvas em Milão o gramado não apresenta as melhores condições.
41'
•
1ºTEMPO
Um novo estádio de Milan e Inter de Milão será construído e se chamará Generali Stadium para substituir o lendário San Siro (Giuseppe Meazza). O projeto oficial foi apresentado em conjunto pelos clubes no mês passado e tem previsão de entrega em 2032.
39'
•
1ºTEMPO
Sobe amarelo para o camisa 9 italiano por chutar a bola longe após apito do árbitro.
39'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Pio Esposito (Itália).
38'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Inglaterra 1x0 Croácia.
37'
•
1ºTEMPO
Barella cobra falta da esquerda alçando na área, ela pega na cabeça de Pio Esposito e se perde sem perigo.
36'
•
1ºTEMPO
N. Cambiaghi se livra bem da marcação de Gusto na ala esquerda do ataque e sofre falta.
35'
•
1ºTEMPO
NA TRAAAVE!!! Barcola é acionado com rapidez perto da entrada da área no meio, ajeita para destra e chuta colocado tirando de Donnarumma, mas ela pega no poste esquerdo.
34'
•
1ºTEMPO
Jogo encerrado - grupo A: Turquia 1x2 Bélgica (Turquia rebaixada para a Liga B).
33'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Barcola na esquerda da área após passe de Rabiot.
32'
•
1ºTEMPO
UUHH!!! Cherki recebe passe curto na frente da área, abre para destra acompanhado de longe e bate à direita.
31'
•
1ºTEMPO
França roda a bola e o torcedor italiano vaia.
30'
•
1ºTEMPO
Faltas cometidas: Itália 3x7 França.
29'
•
1ºTEMPO
O gol de empate mexe com o torcedor italiano nas arquibancadas.
28'
•
1ºTEMPO
MAIGNAN! S. Esposito recebe de N. Cambiaghi na esquerda da área, fuzila de canhota e dá trabalho ao goleiro junto ao poste.
27'
•
1ºTEMPO
Terceiro gol de Pio Esposito em cinco jogos nesta competição.
26'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA ITÁLIA!!! N. Cambiaghi faz boa jogada na ponta esquerda para cima de Gusto, chega na linha fundo e cruza curto por baixo. Pio Esposito antecipa o marcador e desvia para empatar!
26'
•
1ºTEMPO
Gol do Itália! Pio Esposito marca. Assistência de Nicolo Cambiaghi.
25'
•
1ºTEMPO
Jogo de boa movimentação e intensidade até aqui.
24'
•
1ºTEMPO
Doué tenta abrir espaço no bico esquerdo da área e cruza travado por S. Esposito.
23'
•
1ºTEMPO
Bola longa buscando Olise na ala direita, mas o camisa 11 não domina. Arremesso.
22'
•
1ºTEMPO
Kayode recebe esticada de bola na linha de fundo pela direita, tenta o drible para dentro da área mas a bola sai.
21'
•
1ºTEMPO
Com o gol de hoje, Olise chega a cinco em cinco jogos nesta Nations.
20'
•
1ºTEMPO
Itália tem menos posse de bola e busca um jogo mais vertical.
19'
•
1ºTEMPO
A chuva não dá trégua em Milão.
18'
•
1ºTEMPO
Empatando ou perdendo hoje, a Itália disputará a segunda vaga deste grupo na última rodada contra a Bélgica.
17'
•
1ºTEMPO
N. Cambiaghi adianta demais ao dominar dentro da área e acerta Lucas da Cunha. Falta de ataque.
16'
•
1ºTEMPO
Esta é a última data FIFA de 2026. A fase final da Nations começa a ser disputada em março de 27.
15'
•
1ºTEMPO
CASA CHEIA! Todos os 70 mil ingressos foram vendidos para esta partida.
14'
•
1ºTEMPO
UUHH! Lucas da Cunha bate mascado com a canhota após rebatida da zaga e manda à direita da meta.
14'
•
1ºTEMPO
Doué domina bonito já dando tapa na frente pela ponta esquerda e sofre falta de S. Esposito.
13'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jérémy Jacquet (França).
12'
•
1ºTEMPO
J. Jacquet puxa F. Esposito pela camisa na disputa de velocidade e sobe cartão.
11'
•
1ºTEMPO
Vacilo enorme de Donnarumma no lance do gol. França na frente!
10'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA FRANÇA!!! Donnarumma erra passe curto na saída de bola e deixa nos pés de Olise. O camisa 11 finta Bastoni pelo meio da área e bate com a destra por baixo para marcar!
10'
•
1ºTEMPO
Gol do França! Michael Olise marca.
9'
•
1ºTEMPO
QUE BOMBA!!! Lucas da Cunha gira bonito da entrada da área para finalizar com a canhota e quase abre o placar!
9'
•
1ºTEMPO
DONNARUMMA!!! Doué alça do bico esquerdo da área para direita, Rabiot fecha sozinho nas costas do marcador e cabeceia para baixo para boa defesa do goleiro com o pé.
8'
•
1ºTEMPO
O vencedor deste duelo assume a liderança da chave.
7'
•
1ºTEMPO
Bom desarme de S. Esposito para cima de Doué pela direita do campo defensivo.
6'
•
1ºTEMPO
Lesionados, Mbappé e Dembélé desfalcam a França.
5'
•
1ºTEMPO
Doué encara marcação dupla na ponta esquerda, joga entre ambos mas perde na cobertura de Tonali.
4'
•
1ºTEMPO
França roda a bola no campo de ataque.
3'
•
1ºTEMPO
UUHH! Doué recebe de Barcola perto do bico da pequena área pela esquerda, fuzila de canhota e manda na rede por fora.
2'
•
1ºTEMPO
Gramado pesado já que chove sem parar em Milão desde ontem.
1'
•
1ºTEMPO
Itália inteira de azul, França toda de verde-água.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Itália x França!
PRÉ-JOGO
Hinos executados.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Seleções confirmadas.
PRÉ-JOGO
O romeno István Kovács apita o jogo no San Siro.
PRÉ-JOGO
Na rodada passada a França goleou a Bélgica, em casa, por 4x1. Já a Itália vem de boa vitória, em Bologna, por 3x1 sobre a Turquia.
PRÉ-JOGO
No primeiro turno, em Saint-Denis, as seleções ficaram no empate por 1x1, gols de Olise e Bastoni.
PRÉ-JOGO
Jogo encerrado: Turquia 1x2 Bélgica (Turquia rebaixada para a Liga B).
PRÉ-JOGO
A França lidera a chave A com dez pontos e está invicta na competição.
PRÉ-JOGO
A Itália é a terceira colocada com sete pontos e um jogo a menos que a Bélgica, que acabou de bater a Turquia fora de casa chegando a nove pontos.
PRÉ-JOGO
Noite chuvosa em Milão com 11°C, norte da Itália.
PRÉ-JOGO
Boa Tarde! Acompanhe os lances de Itália x França pela 5ª rodada do grupo A da UEFA Nations League.
R. Mancini
TECNICO
Z. Zidane
TECNICO
Istvan Kovacs
ÁRBITRO