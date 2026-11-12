🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
encerrado
City Ground Nottingham, Inglaterra
Inglaterra Inglaterra
2 × 1
Croácia Croácia

5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27

Quinta-feira, 12/1116h45

Minuto a Minuto: Inglaterra X Croácia - 12/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Fim de papo no Estádio de Wembley! Inglaterra volta a vencer a Croácia e carimba sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações.

bola

45'

2ºTEMPO

Baturina despeja a bola na grande área e Burn afasta o perigo.

bola

45'

2ºTEMPO

QUASE! Modric bate escanteio, Vuskovic desvio a primeira trave e Budimir completa na pequena área para fora!

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Croácia: sai M. Kovacic, entra Lovro Majer.

bola

44'

2ºTEMPO

Vamos até 49!

bola

43'

2ºTEMPO

Burn agora sobe para a área, cabeceia o cruzamento de Hall e leva perigo.

bola

42'

2ºTEMPO

A bola alçada na área, a briga no alto de Gvardiol e Burn, o defensor inglês leva a melhor e tem o tiro de meta.

bola

41'

2ºTEMPO

Escanteio para a Croácia.

bola

40'

2ºTEMPO

IMPEDIDO! Garner marca após passe de Bellingham, mas o auxiliar pega impedimento do meia do Real Madrid.

bola

38'

2ºTEMPO

Croácia está sendo eliminada e joga na última rodada para ter melhor classificação para a próxima Euro.

bola

37'

2ºTEMPO

Modric encontra Vlasic em lindo passe, mas o atacante desperdiça ótima chance na frente de Pickford.

bola

36'

2ºTEMPO

Kane busca Bellingham na área e Livakovic fica com a bola.

bola

34'

2ºTEMPO

E a Croácia recebe a República Tcheca.

bola

33'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, a Inglaterra visita a Espanha.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Inglaterra: sai Trent Alexander-Arnold, entra Ben White.

bola

32'

2ºTEMPO

Modric é aplaudido pela torcida, meia é ex-jogador do Tottenham.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Inglaterra: sai Declan Rice, entra James Garner.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Inglaterra: sai Anthony Gordon, entra Rio Ngumoha.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Croácia: sai Josip Mišić, entra Luka Modrić.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Croácia: sai Ivan Smolcic, entra Marco Pašalić.

bola

29'

2ºTEMPO

Baturina desce pela esquerda e sofre a falta de Quansah.

bola

28'

2ºTEMPO

Kane coloca na frente para Gordon, que não alcança e a bola sai pela linha de fundo.

bola

26'

2ºTEMPO

Gordon faz o cruzamento na área e Kane comete a falta em Vuskovic.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Croácia: sai Petar Sučić, entra Mario Pašalić.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Croácia: sai Igor Matanović, entra Ante Budimir.

bola

24'

2ºTEMPO

Vem mudanças na Croácia.

bola

22'

2ºTEMPO

Kovacic inverte na direita para Susic e no caminho Burn faz a interceptação.

bola

21'

2ºTEMPO

A pedido de Tuchel, o banco inglês aquece na beira do campo.

bola

20'

2ºTEMPO

São 92 gols para Kane com a camisa inglesa.

bola

19'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DA INGLATERRA!!! Harry Kane bate o pênalti no meio do gol e coloca o English Team de novo na frente!

bola

19'

2ºTEMPO

Gol de pênalti do Inglaterra! Harry Kane converte.

bola

18'

2ºTEMPO

É PÊNALTI PARA A INGLATERRA! Árbitro confirma a penalidade, Kane na bola. Ainda tem cartão para o defensor croata.

bola

18'

2ºTEMPO

TEM VAR! O juiz é chamado para revisão do lance.

bola

18'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Ivan Smolcic (Croácia).

bola

17'

2ºTEMPO

OPA! Em cobrança de escanteio na área, Quansah cai no contato com Smolcic e a torcida pede pênalti.

bola

16'

2ºTEMPO

As câmeras focam em Quansah, o lateral não vai na bola antes do gol de Susic.

bola

16'

2ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (Inglaterra).

bola

15'

2ºTEMPO

Rapidamente, a seleção croata coloca a bola no meio campo.

bola

14'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DA CROÁCIA!!! Após a cobrança de escanteio na área, Gvardiol raspa de cabeça e Susic ganha da zaga para empatar!

inicio

14'

2ºTEMPO

Gol do Croácia! Petar Sučić marca.

bola

13'

2ºTEMPO

Liga das Nações, em andamento: Itália 1x1 França.

bola

11'

2ºTEMPO

PRA FORA! Harry Kane arrisca o chute cruzado de fora da área e a bola sai à direita do gol!

bola

10'

2ºTEMPO

Bellingham finaliza rasteiro da entrada da área e Livakovic defende!

bola

9'

2ºTEMPO

Susic é acionado no meio da zaga, não domina e a bola fica para Pickford.

bola

8'

2ºTEMPO

E a Croácia recebe a República Tcheca.

bola

7'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, a Inglaterra visita a Espanha.

bola

6'

2ºTEMPO

Declan Rice bate o escanteio curto e Matanovic tira de cabeça.

bola

5'

2ºTEMPO

Escanteio para a Inglaterra.

bola

4'

2ºTEMPO

QUE CHANCE! Declan Rice recebe pela direita, toca para Kane na saída do goleiro e o atacante finaliza em cima de Stanisic.

bola

3'

2ºTEMPO

Gvardiol fica pressionado na saída de jogo e alivia com o chutão.

bola

2'

2ºTEMPO

Bellingham encontra Gordon pela esquerda da área, o atacante finaliza cruzado e manda pra fora!

bola

1'

2ºTEMPO

Sem mudança no intervalo.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Sem acréscimo, árbitro ergue os braços e encerra a primeira etapa.

bola

44'

1ºTEMPO

Vuskovic força o lançamento no campo ofensivo para Sucic, mas a bola vai nas mãos de Pickford.

bola

43'

1ºTEMPO

A cobrança na grande área para Matanovic, no caminho a zaga inglesa faz o corte.

bola

42'

1ºTEMPO

Vlasic desce pela esquerda, tenta o cruzamento e Rice tira a bola para a linha de fundo.

bola

41'

1ºTEMPO

Baturina carrega da direita para o meio e chuta rasteiro para defesa de Pickford.

bola

39'

1ºTEMPO

Liga das Nações, em andamento: Tchéquia 0x1 Espanha.

bola

38'

1ºTEMPO

O passe muito forte de Kane para o lado direito e Arnold não evita da bola sair pela lateral.

bola

37'

1ºTEMPO

Kane fica cercado na entrada da área, não finaliza e volta com Quansah.

bola

36'

1ºTEMPO

Com paciência, o English Team troca passes.

bola

35'

1ºTEMPO

Morgan Rogers aciona para Bellingham na área e o meia é bloqueado na hora do chute.

bola

34'

1ºTEMPO

Baturina coloca a bola na área, Gvardiol sobe na disputa e fica melhor para a zaga inglesa.

bola

33'

1ºTEMPO

A seleção croata tem a falta no ataque e vai jogar a bola na área.

bola

32'

1ºTEMPO

FIRME, PICKFORD! Na boa trama croata, Kovacic bate colocado de fora da área e o goleiro defende com segurança!

bola

30'

1ºTEMPO

Arnold faz o cruzamento, a bola fica viva dentro da área e o goleiro croata sai da meta para socar a bola.

bola

29'

1ºTEMPO

TRAVA! Gordon avança pela esquerda e toca para Hall dentro da área, o lateral prepara o chute e é bloqueado por Misic.

bola

28'

1ºTEMPO

A vitória parcial classifica os ingleses para a próxima fase.

bola

27'

1ºTEMPO

Hall bate falta na segunda trave, Burn desvia e a bola fica nas mãos de Livakovic.

bola

26'

1ºTEMPO

Liga das Nações, em andamento: Itália 0x1 França.

bola

25'

1ºTEMPO

A comemoração de Rogers com Bellingham e Kane, Inglaterra na frente!

bola

24'

1ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DA INGLATERRA!!! Kane mostra a sua categoria e volta para buscar o jogo, o atacante encontra Bellingham pela direita e o meia manda para Morgan Rogers completar dentro da pequena área.

inicio

24'

1ºTEMPO

Gol do Inglaterra! Morgan Rogers marca. Assistência de Jude Bellingham.

bola

22'

1ºTEMPO

Pickford avança na linha defensiva e abre na esquerda com Burn.

bola

21'

1ºTEMPO

Misic arrisca o chute de fora da área, Pickford acompanha e a bola vai para fora.

bola

20'

1ºTEMPO

O passe de Arnold na direita da área, Bellingham escora para o meio e Vuškovic faz o corte.

bola

19'

1ºTEMPO

Arnold tem a sobra dentro da área e finalização em cima da marcação.

bola

17'

1ºTEMPO

Liga das Nações, em andamento: Tchéquia 0x0 Espanha.

bola

16'

1ºTEMPO

QUE PANCADA! Anderson solta a bomba de fora da área e a bola vai sobre o gol adversário!

bola

15'

1ºTEMPO

Arnold desce pela direita e cruza na segunda trave, antes de Kane aparece Gvardiol de cabeça.

bola

14'

1ºTEMPO

Arnold faz a finta pela direita e inverte na esquerda para Hall.

bola

13'

1ºTEMPO

Matanovic erra o passe na entrada da área e Hall faz a interceptação.

bola

12'

1ºTEMPO

No primeiro jogo entre as duas seleções nesta Nations League, vitória por 7x0 da Inglaterra fora de casa.

bola

11'

1ºTEMPO

Baturina é parado com falta no meio campo por Quansah.

bola

10'

1ºTEMPO

Hall desce pela esquerda e manda a bola na área, a zaga tira com Vušković.

bola

8'

1ºTEMPO

A demora de Bellingham para fazer o passe e o meia é desarmado por Kovacic.

bola

7'

1ºTEMPO

Bellingham inverte para Gordon na esquerda, o goleiro Livakovic sai da área e fica com a bola.

bola

6'

1ºTEMPO

QUE PERIGO! Konsa recua para o goleiro Pickford dentro da pequena área, o goleiro ainda tenta o drible e quase perde a bola.

bola

5'

1ºTEMPO

A cobrança curta de córner facilita o corte de Harry Kane.

bola

4'

1ºTEMPO

Vlasic carrega pelo lado esquerdo e é bloqueado no cruzamento, ganha o escanteio.

bola

3'

1ºTEMPO

A Croácia gira a bola no campo ofensivo.

bola

2'

1ºTEMPO

Matanovic recebe pela direita, não cruza e recomeça o jogo.

bola

1'

1ºTEMPO

O dinamarquês Morten Krogh é o árbitro do jogo.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Inglaterra x Croácia!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vamos a execução dos hinos nacionais.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As seleções entram no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aos 41 anos, Luka Modric é opção no banco hoje da Croácia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vencedor da Bola de Ouro 2026, Harry Kane está confirmado entre os titulares pelo lado inglês, o centroavante tem 91 gols pela seleção.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O duelo no Estádio de Wembley, templo do futebol que tem uma capacidade para 90 mil pessoas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Para o English Team basta apenas o empate para avançar à próxima fase, e a Croácia precisa vencer manter viva a chance de classificação.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas seleções integram o Grupo 3 da Nations. A Intglaterra tem nove pontos e é a segunda colocada. Já os croatas estão na terceira posição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá leitor, boa tarde! A partir das 16h45, siga as emoções de Inglaterra x Croácia pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga das Nações.

Inglaterra ING

  • T. Tuchel

    TECNICO

Croácia CRO

  • S. Bilić

    TECNICO

  • Morten Krogh

    ÁRBITRO

Inglaterra ING
Croácia CRO

GOLS

Gol Morgan Rogers
Gol Harry Kane
Petar Sučić Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).