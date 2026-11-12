5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Quinta-feira, 12/11•16h45
Minuto a Minuto: Inglaterra X Croácia - 12/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Fim de papo no Estádio de Wembley! Inglaterra volta a vencer a Croácia e carimba sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações.
45'
•
2ºTEMPO
Baturina despeja a bola na grande área e Burn afasta o perigo.
45'
•
2ºTEMPO
QUASE! Modric bate escanteio, Vuskovic desvio a primeira trave e Budimir completa na pequena área para fora!
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Croácia: sai M. Kovacic, entra Lovro Majer.
44'
•
2ºTEMPO
Vamos até 49!
43'
•
2ºTEMPO
Burn agora sobe para a área, cabeceia o cruzamento de Hall e leva perigo.
42'
•
2ºTEMPO
A bola alçada na área, a briga no alto de Gvardiol e Burn, o defensor inglês leva a melhor e tem o tiro de meta.
41'
•
2ºTEMPO
Escanteio para a Croácia.
40'
•
2ºTEMPO
IMPEDIDO! Garner marca após passe de Bellingham, mas o auxiliar pega impedimento do meia do Real Madrid.
38'
•
2ºTEMPO
Croácia está sendo eliminada e joga na última rodada para ter melhor classificação para a próxima Euro.
37'
•
2ºTEMPO
Modric encontra Vlasic em lindo passe, mas o atacante desperdiça ótima chance na frente de Pickford.
36'
•
2ºTEMPO
Kane busca Bellingham na área e Livakovic fica com a bola.
34'
•
2ºTEMPO
E a Croácia recebe a República Tcheca.
33'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, a Inglaterra visita a Espanha.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inglaterra: sai Trent Alexander-Arnold, entra Ben White.
32'
•
2ºTEMPO
Modric é aplaudido pela torcida, meia é ex-jogador do Tottenham.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inglaterra: sai Declan Rice, entra James Garner.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inglaterra: sai Anthony Gordon, entra Rio Ngumoha.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Croácia: sai Josip Mišić, entra Luka Modrić.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Croácia: sai Ivan Smolcic, entra Marco Pašalić.
29'
•
2ºTEMPO
Baturina desce pela esquerda e sofre a falta de Quansah.
28'
•
2ºTEMPO
Kane coloca na frente para Gordon, que não alcança e a bola sai pela linha de fundo.
26'
•
2ºTEMPO
Gordon faz o cruzamento na área e Kane comete a falta em Vuskovic.
25'
•
2ºTEMPO
Substituição no Croácia: sai Petar Sučić, entra Mario Pašalić.
25'
•
2ºTEMPO
Substituição no Croácia: sai Igor Matanović, entra Ante Budimir.
24'
•
2ºTEMPO
Vem mudanças na Croácia.
22'
•
2ºTEMPO
Kovacic inverte na direita para Susic e no caminho Burn faz a interceptação.
21'
•
2ºTEMPO
A pedido de Tuchel, o banco inglês aquece na beira do campo.
20'
•
2ºTEMPO
São 92 gols para Kane com a camisa inglesa.
19'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DA INGLATERRA!!! Harry Kane bate o pênalti no meio do gol e coloca o English Team de novo na frente!
19'
•
2ºTEMPO
Gol de pênalti do Inglaterra! Harry Kane converte.
18'
•
2ºTEMPO
É PÊNALTI PARA A INGLATERRA! Árbitro confirma a penalidade, Kane na bola. Ainda tem cartão para o defensor croata.
18'
•
2ºTEMPO
TEM VAR! O juiz é chamado para revisão do lance.
18'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ivan Smolcic (Croácia).
17'
•
2ºTEMPO
OPA! Em cobrança de escanteio na área, Quansah cai no contato com Smolcic e a torcida pede pênalti.
16'
•
2ºTEMPO
As câmeras focam em Quansah, o lateral não vai na bola antes do gol de Susic.
16'
•
2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Inglaterra).
15'
•
2ºTEMPO
Rapidamente, a seleção croata coloca a bola no meio campo.
14'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DA CROÁCIA!!! Após a cobrança de escanteio na área, Gvardiol raspa de cabeça e Susic ganha da zaga para empatar!
14'
•
2ºTEMPO
Gol do Croácia! Petar Sučić marca.
13'
•
2ºTEMPO
Liga das Nações, em andamento: Itália 1x1 França.
11'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Harry Kane arrisca o chute cruzado de fora da área e a bola sai à direita do gol!
10'
•
2ºTEMPO
Bellingham finaliza rasteiro da entrada da área e Livakovic defende!
9'
•
2ºTEMPO
Susic é acionado no meio da zaga, não domina e a bola fica para Pickford.
8'
•
2ºTEMPO
E a Croácia recebe a República Tcheca.
7'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, a Inglaterra visita a Espanha.
6'
•
2ºTEMPO
Declan Rice bate o escanteio curto e Matanovic tira de cabeça.
5'
•
2ºTEMPO
Escanteio para a Inglaterra.
4'
•
2ºTEMPO
QUE CHANCE! Declan Rice recebe pela direita, toca para Kane na saída do goleiro e o atacante finaliza em cima de Stanisic.
3'
•
2ºTEMPO
Gvardiol fica pressionado na saída de jogo e alivia com o chutão.
2'
•
2ºTEMPO
Bellingham encontra Gordon pela esquerda da área, o atacante finaliza cruzado e manda pra fora!
1'
•
2ºTEMPO
Sem mudança no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Sem acréscimo, árbitro ergue os braços e encerra a primeira etapa.
44'
•
1ºTEMPO
Vuskovic força o lançamento no campo ofensivo para Sucic, mas a bola vai nas mãos de Pickford.
43'
•
1ºTEMPO
A cobrança na grande área para Matanovic, no caminho a zaga inglesa faz o corte.
42'
•
1ºTEMPO
Vlasic desce pela esquerda, tenta o cruzamento e Rice tira a bola para a linha de fundo.
41'
•
1ºTEMPO
Baturina carrega da direita para o meio e chuta rasteiro para defesa de Pickford.
39'
•
1ºTEMPO
Liga das Nações, em andamento: Tchéquia 0x1 Espanha.
38'
•
1ºTEMPO
O passe muito forte de Kane para o lado direito e Arnold não evita da bola sair pela lateral.
37'
•
1ºTEMPO
Kane fica cercado na entrada da área, não finaliza e volta com Quansah.
36'
•
1ºTEMPO
Com paciência, o English Team troca passes.
35'
•
1ºTEMPO
Morgan Rogers aciona para Bellingham na área e o meia é bloqueado na hora do chute.
34'
•
1ºTEMPO
Baturina coloca a bola na área, Gvardiol sobe na disputa e fica melhor para a zaga inglesa.
33'
•
1ºTEMPO
A seleção croata tem a falta no ataque e vai jogar a bola na área.
32'
•
1ºTEMPO
FIRME, PICKFORD! Na boa trama croata, Kovacic bate colocado de fora da área e o goleiro defende com segurança!
30'
•
1ºTEMPO
Arnold faz o cruzamento, a bola fica viva dentro da área e o goleiro croata sai da meta para socar a bola.
29'
•
1ºTEMPO
TRAVA! Gordon avança pela esquerda e toca para Hall dentro da área, o lateral prepara o chute e é bloqueado por Misic.
28'
•
1ºTEMPO
A vitória parcial classifica os ingleses para a próxima fase.
27'
•
1ºTEMPO
Hall bate falta na segunda trave, Burn desvia e a bola fica nas mãos de Livakovic.
26'
•
1ºTEMPO
Liga das Nações, em andamento: Itália 0x1 França.
25'
•
1ºTEMPO
A comemoração de Rogers com Bellingham e Kane, Inglaterra na frente!
24'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DA INGLATERRA!!! Kane mostra a sua categoria e volta para buscar o jogo, o atacante encontra Bellingham pela direita e o meia manda para Morgan Rogers completar dentro da pequena área.
24'
•
1ºTEMPO
Gol do Inglaterra! Morgan Rogers marca. Assistência de Jude Bellingham.
22'
•
1ºTEMPO
Pickford avança na linha defensiva e abre na esquerda com Burn.
21'
•
1ºTEMPO
Misic arrisca o chute de fora da área, Pickford acompanha e a bola vai para fora.
20'
•
1ºTEMPO
O passe de Arnold na direita da área, Bellingham escora para o meio e Vuškovic faz o corte.
19'
•
1ºTEMPO
Arnold tem a sobra dentro da área e finalização em cima da marcação.
17'
•
1ºTEMPO
Liga das Nações, em andamento: Tchéquia 0x0 Espanha.
16'
•
1ºTEMPO
QUE PANCADA! Anderson solta a bomba de fora da área e a bola vai sobre o gol adversário!
15'
•
1ºTEMPO
Arnold desce pela direita e cruza na segunda trave, antes de Kane aparece Gvardiol de cabeça.
14'
•
1ºTEMPO
Arnold faz a finta pela direita e inverte na esquerda para Hall.
13'
•
1ºTEMPO
Matanovic erra o passe na entrada da área e Hall faz a interceptação.
12'
•
1ºTEMPO
No primeiro jogo entre as duas seleções nesta Nations League, vitória por 7x0 da Inglaterra fora de casa.
11'
•
1ºTEMPO
Baturina é parado com falta no meio campo por Quansah.
10'
•
1ºTEMPO
Hall desce pela esquerda e manda a bola na área, a zaga tira com Vušković.
8'
•
1ºTEMPO
A demora de Bellingham para fazer o passe e o meia é desarmado por Kovacic.
7'
•
1ºTEMPO
Bellingham inverte para Gordon na esquerda, o goleiro Livakovic sai da área e fica com a bola.
6'
•
1ºTEMPO
QUE PERIGO! Konsa recua para o goleiro Pickford dentro da pequena área, o goleiro ainda tenta o drible e quase perde a bola.
5'
•
1ºTEMPO
A cobrança curta de córner facilita o corte de Harry Kane.
4'
•
1ºTEMPO
Vlasic carrega pelo lado esquerdo e é bloqueado no cruzamento, ganha o escanteio.
3'
•
1ºTEMPO
A Croácia gira a bola no campo ofensivo.
2'
•
1ºTEMPO
Matanovic recebe pela direita, não cruza e recomeça o jogo.
1'
•
1ºTEMPO
O dinamarquês Morten Krogh é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Inglaterra x Croácia!
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Vamos a execução dos hinos nacionais.
PRÉ-JOGO
As seleções entram no gramado.
PRÉ-JOGO
Aos 41 anos, Luka Modric é opção no banco hoje da Croácia.
PRÉ-JOGO
Vencedor da Bola de Ouro 2026, Harry Kane está confirmado entre os titulares pelo lado inglês, o centroavante tem 91 gols pela seleção.
PRÉ-JOGO
O duelo no Estádio de Wembley, templo do futebol que tem uma capacidade para 90 mil pessoas.
PRÉ-JOGO
Para o English Team basta apenas o empate para avançar à próxima fase, e a Croácia precisa vencer manter viva a chance de classificação.
PRÉ-JOGO
As duas seleções integram o Grupo 3 da Nations. A Intglaterra tem nove pontos e é a segunda colocada. Já os croatas estão na terceira posição.
PRÉ-JOGO
Olá leitor, boa tarde! A partir das 16h45, siga as emoções de Inglaterra x Croácia pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga das Nações.
T. Tuchel
TECNICO
S. Bilić
TECNICO
Morten Krogh
ÁRBITRO