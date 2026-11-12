5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Quinta-feira, 12/11•14h
Minuto a Minuto: Armênia X Chipre - 12/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Chipre: sai Iasonas Pikis, entra A. Neophytou.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Chipre: sai Grigoris Kastanos, entra Kostakis Artymatas.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Armênia: sai Zhirayr Shaghoyan, entra narek hovhannisyan.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Armênia: sai Ugochukwu Iwu, entra Hovhannes Harutyunyan.
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Edgar Sevikyan (Armênia).
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Chipre: sai Loizos Loizou, entra Stavros Georgiou.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Armênia: sai Artur Gharibyan, entra Grant Leon Ranos.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Armênia: sai Artur Serobyan, entra Gor Manvelyan.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Armênia: sai Narek Grigoryan, entra Edgar Sevikyan.
27'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Narek Grigoryan (Armênia).
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Chipre: sai Marcus Edwards, entra Giannis Kosti.
15'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Georgiy Harutyunyan (Armênia).
13'
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2ºTEMPO
Gol do Armênia! Artur Gharibyan marca. Assistência de Artur Serobyan.
5'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Iasonas Pikis (Chipre).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Loizos Loizou (Chipre).
9'
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1ºTEMPO
Gol do Chipre! Iasonas Pikis marca. Assistência de Ioannis Pittas.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Armênia x Chipre!
E. Melikyan
TECNICO
A. Mantzios
TECNICO
Orel Grinfeld
ÁRBITRO