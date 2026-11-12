5ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Quinta-feira, 12/11•16h45
Minuto a Minuto: Albânia X Finlândia - 12/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Albânia: sai Stavros Pilios, entra Myrto Uzuni.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Albânia: sai Qazim Laci, entra Luis Hasa.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Albânia: sai Ernest Muci, entra Arber Hoxha.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Finlândia: sai Fredrik Jensen, entra Robert Ivanov.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Finlândia: sai Adam Markhiev, entra Anssi Suhonen.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Finlândia: sai Topi Keskinen, entra Luka Hyryläinen.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Albânia: sai Ylber Ramadani, entra Juljan Shehu.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Albânia: sai Rey Manaj, entra Mirlind Daku.
22'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Miro Tenho (Finlândia) é expulso.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Finlândia: sai Oliver Antman, entra Joel Pohjanpalo.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Finlândia: sai Adam Stahl, entra Tony Miettinen.
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ylber Ramadani (Albânia).
5'
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2ºTEMPO
Gol do Albânia! Rey Manaj marca. Assistência de Elseid Hysaj.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Adam Markhiev (Finlândia).
35'
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1ºTEMPO
Gol do Albânia! Ernest Muci marca.
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Leo Walta (Finlândia).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Albânia x Finlândia!
R. Maran
TECNICO
J. Friis
TECNICO
Joao Pinheiro
ÁRBITRO