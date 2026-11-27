3ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sexta-feira, 02/10•15h45
Minuto a Minuto: Polônia X Romênia - 02/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
41'
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2ºTEMPO
Gol do Polônia! Robert Lewandowski marca. Assistência de Oskar Pietuszewski.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Romênia: sai Răzvan Marin, entra Cătălin Cîrjan.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Polônia: sai Nicola Zalewski, entra Oskar Pietuszewski.
28'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Andrei Borza (Romênia).
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Polônia: sai Piotr Zieliński, entra Bartosz Slisz.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Polônia: sai Sebastian Szymański, entra Marcel Reguła.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Romênia: sai Dennis Man, entra Bogdan Racovițan.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Romênia: sai Nicușor Bancu, entra Andrei Borza.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Romênia: sai Ianis Hagi, entra Marius Marin.
21'
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2ºTEMPO
Gol do Polônia! Jan Bednarek marca. Assistência de Sebastian Szymański.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Polônia: sai Wiktor Nowak, entra Kacper Urbański.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Polônia: sai Matty Cash, entra Norbert Wojtuszek.
17'
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2ºTEMPO
Gol do Polônia! Piotr Zieliński marca.
12'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Karol Świderski (Polônia).
4'
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2ºTEMPO
Gol contra! Virgil Ghiță (Romênia) marca contra.
2'
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2ºTEMPO
Gol do Polônia! Robert Lewandowski marca. Assistência de Nicola Zalewski.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Robert Lewandowski (Polônia).
39'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Tudor Băluță (Romênia).
35'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Virgil Ghiță (Romênia).
27'
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1ºTEMPO
Substituição no Romênia: sai Valentin Mihăilă, entra Andrei Coubiș.
24'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Polônia! Robert Lewandowski converte.
22'
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1ºTEMPO
Cartão vermelho! Radu Drăguşin (Romênia) é expulso.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Polônia x Romênia!
Jan Urban
TECNICO
Mircea Lucescu
TECNICO
Urs Schnyder
ÁRBITRO