3ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sexta-feira, 02/10•15h45
Minuto a Minuto: Ilhas Faroé X Eslováquia - 02/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Ilhas Faroé: sai Jóannes Bjartalíð, entra Jørgen Nielsen.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslováquia: sai Martin Valjent, entra Dávid Hancko.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslováquia: sai Róbert Boženík, entra David Strelec.
24'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Andrias Edmundsson (Ilhas Faroé).
21'
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2ºTEMPO
Gol do Ilhas Faroé! Adrian Justinussen marca.
20'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Géza Dávid Turi (Ilhas Faroé).
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslováquia: sai Dávid Ďuriš, entra Ivan Schranz.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslováquia: sai Tomáš Rigo, entra Ondrej Duda.
10'
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2ºTEMPO
Substituição no Ilhas Faroé: sai Petur Knudsen, entra Adrian Justinussen.
10'
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2ºTEMPO
Substituição no Ilhas Faroé: sai Poul Kallsberg, entra Áki Samuelsen.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Eslováquia: sai Leo Sauer, entra Lukáš Haraslín.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
41'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jóannes Kalsø Danielsen (Ilhas Faroé).
38'
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1ºTEMPO
Gol contra! Gunnar Vatnhamar (Ilhas Faroé) marca contra.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Ilhas Faroé x Eslováquia!
Eyðun Klakstein
TECNICO
Francesco Calzona
TECNICO
Mohammed Al-Hakim
ÁRBITRO