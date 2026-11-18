3ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sexta-feira, 02/10•15h45
Minuto a Minuto: Hungria X Geórgia - 02/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
40'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Milán Vitális (Hungria).
37'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Tamás Szűcs (Hungria).
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Hungria: sai Dániel Lukács, entra Gábor Jurek.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Hungria: sai Dominik Szoboszlai, entra Tamás Szűcs.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Geórgia: sai Giorgi Chakvetadze, entra Zuriko Davitashvili.
29'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Miloš Kerkez (Hungria).
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Hungria: sai Zsolt Nagy, entra Rajmund Tóth.
22'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Giorgi Kochorashvili (Geórgia).
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Geórgia: sai Georges Mikautadze, entra Budu Zivzivadze.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Geórgia: sai Giorgi Tsitaishvili, entra Giorgi Kvernadze.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Hungria: sai Milán Tóth, entra Donát Bárány.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Hungria: sai Alex Tóth, entra Milán Vitális.
5'
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2ºTEMPO
Substituição no Geórgia: sai Otar Kiteishvili, entra Anzor Mekvabishvili.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Geórgia: sai Irakli Yegoian, entra Giorgi Kochorashvili.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
35'
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1ºTEMPO
Gol do Hungria! Miloš Kerkez marca. Assistência de Dániel Lukács.
33'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Otar Kiteishvili (Geórgia).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Hungria x Geórgia!
Marco Rossi
TECNICO
Zurab Khizanishvili
TECNICO
Srdan Jovanovic
ÁRBITRO