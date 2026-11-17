3ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sexta-feira, 02/10•15h45
Minuto a Minuto: França X Itália - 02/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
Itália administra a bola longe da defesa.
45'
•
2ºTEMPO
Kean engata a quinta na descida pela direita, Truffert toma a frente e recupera.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alessandro Bastoni (Itália).
45'
•
2ºTEMPO
DONNARUMMA! Camavinga chuta colocado de fora da área e o goleiro italiano salta no canto direito para espalmar!
45'
•
2ºTEMPO
Vamos até 49.
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Itália: sai N. Fagioli, entra G. Scamacca.
44'
•
2ºTEMPO
Mancini coloca mais um atacante.
44'
•
2ºTEMPO
POR CIMA! Vergara toca da ponta esquerda para o meio da área, Barella chega finalizando desequilibrado após desvio na defesa e manda para fora.
43'
•
2ºTEMPO
Zidane recompõe sua defesa na substituição.
42'
•
2ºTEMPO
Torcedor francês aplaude o zagueiro na saída de campo.
42'
•
2ºTEMPO
Substituição no França: sai L. Da Cunha, entra M. Lacroix.
40'
•
2ºTEMPO
CHUVEIRO MAIS CEDO! Segundo amarelo para Upamecano após puxar Kean e vermelho na sequência.
40'
•
2ºTEMPO
Cartão vermelho! Dayot Upamecano (França) é expulso.
40'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Dayot Upamecano (França).
39'
•
2ºTEMPO
DONNARUMMA! Camavinga finta Daniel Maldini na entrada da área pela direita, bate forte de canhota e dá trabalho ao goleiro italiano.
38'
•
2ºTEMPO
PRA FORA!!! Dembélé conduz da meia direita para dentro, abre na canhota e dispara à esquerda da meta.
37'
•
2ºTEMPO
MAIGNAN!!! Cruzamento da direita para dentro da área francesa, Kean cabeceia para cima e o goleiro da casa desvia de ponta de dedo junto ao travessão!
37'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Antonio Vergara (Itália).
36'
•
2ºTEMPO
Kayode cobra lateral da direita para área e Jacquet alivia.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Itália: sai S. Esposito, entra D. Maldini.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Itália: sai D. Frattesi, entra I. Doumbia.
34'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, em novembro, a França recebe a Bélgica. Já a Itália encara a Turquia.
33'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Bélgica 3x0 Turquia.
31'
•
2ºTEMPO
Zidane coloca sangue novo no meio-campo e também no ataque.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no França: sai D. Doue, entra B. Barcola.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no França: sai R. Cherki, entra E. Camavinga.
30'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco da França.
29'
•
2ºTEMPO
Upamecano estava pendurado e não joga a próxima rodada.
28'
•
2ºTEMPO
Bate-boca entre Upamecano e Kean. Sobe amarelo.
28'
•
2ºTEMPO
Cherki alça da meia central para dentro da área, Doué cai no lance com Barella mas o árbitro manda seguir.
28'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Moise Kean (Itália).
28'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Dayot Upamecano (França).
26'
•
2ºTEMPO
Primeiro gol sofrido pela França no campeonato.
26'
•
2ºTEMPO
DONNARUMMA MAIS UMA VEZ!!! Rabiot recebe pela esquerda da área, bate cruzado de canta e exige linda intervenção do goleiro!
25'
•
2ºTEMPO
Agora a festa é italiana no setor dos visitantes.
25'
•
2ºTEMPO
Bastoni volta a marcar já que fez o seu contra a Turquia.
23'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA ITÁLIA!!! Erro da França na saída de bola pelo meio, Bastoni ganha de Da Cunha, sai na cara de Maignan e bate colocado para empatar o jogo!
23'
•
2ºTEMPO
Gol do Itália! A. Bastoni marca.
22'
•
2ºTEMPO
França vai mantendo o 100% de aproveitamento.
20'
•
2ºTEMPO
Truffert cruza da esquerda por baixo e deixa nos pés de Scalvini.
19'
•
2ºTEMPO
Impedimento de S. Esposito no lançamento para esquerda da grande área.
18'
•
2ºTEMPO
Mancini mexe no seu meio campo.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Itália: sai S. Tonali, entra N. Barella.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Itália: sai F. Esposito, entra A. Vergara.
16'
•
2ºTEMPO
Só a França joga neste segundo tempo. Itália não consegue chegar ao ataque.
15'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Bélgica 2x0 Turquia.
15'
•
2ºTEMPO
Scalvini fecha bem a porta no meio da área e trava finalização de canhota de Olise.
14'
•
2ºTEMPO
Festa do torcedor francês nas arquibandas.
13'
•
2ºTEMPO
França sob o comando de Zidane ainda não sofreu nenhum gol.
12'
•
2ºTEMPO
Golaço do camisa 11 da França!
10'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA FRANÇA!!! Olise bate falta no capricho com a canhota, ela pega no travessão do ângulo e morre lá dentro!!!
10'
•
2ºTEMPO
FALTA PERIGOSA! Fagioli segura Cherki pelo ombro e comete falta na frente da área.
10'
•
2ºTEMPO
Gol do França! M. Olise marca. Assistência de R. Cherki.
9'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Nicolò Fagioli (Itália).
8'
•
2ºTEMPO
Dembélé chega na linha de fundo pela direita, cruza com a destra, ela pega em Bastoni e Scalvini completa.
8'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, em novembro, a França recebe a Bélgica. Já a Itália encara a Turquia.
7'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Bélgica 1x0 Turquia.
5'
•
2ºTEMPO
DONNARUMMA!!! Olise bate colocado de canta pela direita da grande área e dá trabalho ao goleiro italiano.
5'
•
2ºTEMPO
Kean atropela Cherki na lateral do campo e comete falta.
4'
•
2ºTEMPO
DONNARUMMA!!! Grande defesa do goleiro italiano em duas finalizações na sequência, de Doué e no rebote de Dembélé!
3'
•
2ºTEMPO
Torcedor francês faz barulho.
1'
•
2ºTEMPO
Sem alterações no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
•
1ºTEMPO
Kean tenta toque da ponta esquerda para área com Calafiori, Upamecano intercepta e corta.
42'
•
1ºTEMPO
A Itália tem menos posse de bola mas é quem vai criando as melhores oportunidades.
41'
•
1ºTEMPO
NÃO VALE!!! Impedimento de Kean no meio da área após desvio de Scalvini na muvuca de jogadores.
40'
•
1ºTEMPO
NÃO ENTRA!!! Arremesso lateral de Kayode para área, Pio Esposito escora curto e Frattesi finaliza por baixo com desvio da defesa.
39'
•
1ºTEMPO
Dembélé balança com a canhota dentro da área na frente do marcador e chuta em cima de Calafiori.
38'
•
1ºTEMPO
Kayode fecha os espaços pela direita da área defensiva e trava finalização de Doué.
38'
•
1ºTEMPO
França mexe a bola de lado no meio campo.
36'
•
1ºTEMPO
Doué caído na ponta esquerda após choque com o defensor. Jogo parado.
33'
•
1ºTEMPO
Doué é acionado na risca da área pela esquerda, cruza rasteiro e Scalvini tira.
32'
•
1ºTEMPO
Dembélé abre para canhota na frente da área, chuta colocado e acerta Esposito. Grande jogo do camisa 20 da Itália até aqui.
31'
•
1ºTEMPO
Truffert bate de canhota da entrada da área e Scalvini rebate.
30'
•
1ºTEMPO
Olise carrega pelo meio do ataque, tenta passe curto de lado com Dembélé e S. Esposito corta de carrinho.
29'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Bélgica 1x0 Turquia.
28'
•
1ºTEMPO
Frattesi tenta escapar em velocidade pelo meio, adianta muito e Upamecano recua para Maignan aliviar.
27'
•
1ºTEMPO
A França, toca, se movimenta e segue sem chutar.
25'
•
1ºTEMPO
Kalulu cruza da ponta direita para área, Cherki domina com dificuldade, ela sobe e a defesa italiana alivia.
24'
•
1ºTEMPO
Itália toda atrás fechando sua área.
23'
•
1ºTEMPO
NO POSTE! Olise arremata de canhota, ela desvia na defesa, pega no travessão e sai.
22'
•
1ºTEMPO
Dembélé recebe passe lateral na meia central, corta com a canhota para dentro e finaliza com desvio de S. Esposito.
21'
•
1ºTEMPO
Sobe o volume o torcedor francês.
20'
•
1ºTEMPO
Olise carrega da meia direita pra dentro, abre espaço na canhota e finaliza sobre o travessão.
20'
•
1ºTEMPO
França toca, gira a bola e não encontra espaços.
18'
•
1ºTEMPO
Jogo de pouca velocidade dos dois times até aqui.
17'
•
1ºTEMPO
Truffert segura S. Esposito por trás no meio campo e comete falta.
16'
•
1ºTEMPO
Itália tira os espaços no campo defensivo com linhas próximas.
14'
•
1ºTEMPO
França ronda o ataque, mas não consegue finalizar contra a meta de Donnarumma.
13'
•
1ºTEMPO
Falta em Frattesi no meio campo após bote de Lucas da Cunha.
10'
•
1ºTEMPO
A primeira grande chance é da Itália em Saint-Denis. Maignan salva a França no lance anterior.
9'
•
1ºTEMPO
PERDEEEU!!! Kayode recebe passe de Esposito no fundo da área pela direita, cruza rasteiro para segunda trave e Kean chapa mascado para defesa de Maignan!
7'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Olise no lançamento de Upamecano.
6'
•
1ºTEMPO
Itália não consegue ficar com a bola.
5'
•
1ºTEMPO
Olise patina após recuperar a bola na ponta direita e a Itália ganha tiro de meta.
4'
•
1ºTEMPO
Roda a bola na intermediária de ataque a França.
3'
•
1ºTEMPO
Itália pressionada na saída de bola. França aperta o perde e pressiona.
2'
•
1ºTEMPO
Rabiot força lançamento para Truffert na ponta esquerda mas bate muito forte. Tiro de meta.
1'
•
1ºTEMPO
França toda de azul, Itália veste branco.
0'
•
1ºTEMPO
Rola a bola!
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: França x Itália!
PRÉ-JOGO
Seleções em campo.
PRÉ-JOGO
O espanhol Jesús Gil Manzano apita o jogo. Auxiliares: Guadalupe Porras Ayuso (ESP) e Raúl Cabañero (ESP).
PRÉ-JOGO
A Itália é a terceira colocada com três pontos e vem de boa vitória por 4x1, fora de casa, diante da Turquia.
PRÉ-JOGO
A França lidera o grupo com 100% de aproveitamento, vitórias contra Turquia e Bélgica ambas por 1x0.
PRÉ-JOGO
O jogo acontece no Stade de France, em Saint-Denis, subúrbio ao norte de Paris.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de França x Itália pela terceira rodada do grupo A1 da UEFA Nations League.
Jesus Gil Manzano
ÁRBITRO