3ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Sexta-feira, 02/10•15h45
Minuto a Minuto: Bósnia X Suécia - 02/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Suécia: sai S. Nanasi, entra K. Sema.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Bósnia: sai Kerim Alajbegovic, entra I. Sunjic.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Bósnia: sai N. Katic, entra Z. Smajlovic.
35'
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2ºTEMPO
Gol do Bósnia! Kerim Alajbegovic marca.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Suécia: sai A. Bernhardsson, entra W. Swedberg.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Suécia: sai B. Zeneli, entra L. Bergvall.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Bósnia: sai E. Demirovic, entra J. Lukic.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Bósnia: sai I. Basic, entra E. Mahmic.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Bósnia: sai E. Dzeko, entra H. Tabakovic.
16'
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2ºTEMPO
Gol do Suécia! V. Gyokeres marca. Assistência de A. Bernhardsson.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
31'
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1ºTEMPO
Substituição no Suécia: sai C. Starfelt, entra E. Smith.
18'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Suécia).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Bósnia x Suécia!
Sergej Barbarez
TECNICO
Graham Potter
TECNICO
Oleksiy Derevinskyi
ÁRBITRO