5ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: Torreense X Celtic - 26/11/2026
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Celtic: sai Yang Hyun-Jun, entra Sebastian Tounekti.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Torreense: sai Jonathan Mutombo Mawesi, entra David Bruno.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Torreense: sai Manuel Pozo, entra L. Quintero.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Celtic: sai Jota, entra James Forrest.
26'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jonathan Mutombo Mawesi (Torreense).
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Torreense: sai Ianique Tavares Stopira, entra Amine Oudrhiri.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Torreense: sai João Marques, entra Andre Simões.
16'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mohamed Ali Diadie (Torreense).
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Celtic: sai Kasper Hogh, entra Camilo Duran.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Celtic: sai Alex Oxlade-Chamberlain, entra Oliver Sorensen.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Celtic: sai Dane Murray, entra Cameron Carter-Vickers.
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Javi Vazquez (Torreense).
35'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jota (Celtic).
19'
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1ºTEMPO
Gol do Torreense! Dany Jean marca.
9'
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1ºTEMPO
Gol contra! Javi Vazquez (Torreense) marca contra.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Torreense x Celtic!
João Nuno
TECNICO
M. O'Neill
TECNICO
Allard Lindhout
ÁRBITRO