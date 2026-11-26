5ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•14h45
Minuto a Minuto: Olympiacos X Milan - 26/11/2026
5'
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2ºTEMPO
Primeiro gol de Jota Silva na Europa League, o sétimo na temporada.
4'
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2ºTEMPO
GOOOOOOL DO OLYMPIACOS!!! JOTA SILVA!!! Freuler da lindo passe na entrada da área, camisa 20 aparece sozinho e chuta forte no ângulo direito de Maignan!
4'
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2ºTEMPO
Gol do Olympiacos! Jota Silva marca. Assistência de Remo Freuler.
3'
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2ºTEMPO
Jota Silva acelera pela esquerda, invade a área e chuta cruzado. Maignan espalma!
1'
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2ºTEMPO
Olympiacos está com a mesma formação da etapa inicial.
1'
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2ºTEMPO
Milan volta com Musah e Pulisic nos lugares de Estupiñán e Gonçalo Ramos.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
PERDEU! Jota Silva toca na esquerda, Onyemaechi cruza baixo na área e, sozinho, Pirola finaliza longe do gol!
45'
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1ºTEMPO
Mais dois minutos de acréscimo nesta etapa inicial.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Milan: sai Gonçalo Ramos, entra C. Pulisic.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Milan: sai Pervis Estupinan, entra Yunus Musah.
44'
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1ºTEMPO
Lançamento na esquerda e Estupiñán domina em posição irregular.
43'
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1ºTEMPO
Jota Silva é acionado na frente pela esquerda em impedimento.
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jota Silva (Olympiacos).
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Koni De Winter (Milan).
42'
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1ºTEMPO
Tudo certo com o defensor do Olympiacos.
41'
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1ºTEMPO
Retsos fica no chão com dores no rosto após choque com Cissè.
40'
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1ºTEMPO
Jogos da Europa League em andamento: Viktoria Plzen 1x0 Benfica, Celta 1x0 Bournemouth, Union Saint-Gilloise 0x2 Lech Poznan, Dínamo Zagreb 0x1 Bayer Leverkusen, Besiktas 0x0 Hapoel Beer Sheva, Olympique de Marselha 1x0 Levski Sofia e RB Salzburg 0x0 Ararat-Armenia.
39'
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1ºTEMPO
Gelson Martins desce pela esquerda e cruza torto. Tiro de meta para Maignan.
38'
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1ºTEMPO
Rabiot acerta Pedersen com falta dura no meio-campo.
36'
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1ºTEMPO
Hutchinson acelera pela direita, adianta demais e perde a redonda.
35'
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1ºTEMPO
Posse de bola: Olympiacos 35% x 65% Milan.
34'
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1ºTEMPO
Moreira bate escanteio da esquerda de zaga alivia.
33'
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1ºTEMPO
QUASE! Cissè recebe na frente pela esquerda, divide com Ortega, cai e chuta para o gol. Pirola se joga e evita o gol quase em cima da linha!
32'
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1ºTEMPO
Rabiot tenta tabela pelo meio com Hutchinson, mas Freuler faz o corte.
31'
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1ºTEMPO
GOOOOOOL DO OLYMPIACOS!!! MAIGNAN CONTRA!!! Pedersen cobra escanteio da esquerda no meio da área, Pirola sobe mais que a marcação e cabeceia. Bola pega no travessão, volta no goleiro do Milan e morre no fundo das redes!
31'
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1ºTEMPO
Gol contra! Mike Maignan (Milan) marca contra.
30'
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1ºTEMPO
Gustavo Sá bate falta na área e Rabiot joga para a linha de fundo.
29'
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1ºTEMPO
Jota Silva carrega na intermediária e é derrubado com falta de Jashari.
28'
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1ºTEMPO
Pedersen tenta nova jogada pela direita e é bloqueado.
27'
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1ºTEMPO
Gelson Martins levanta da esquerda e Bocoum corta antes da chegada de González.
26'
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1ºTEMPO
Pedersen avança pela direita e cruza nas mãos de Maignan.
25'
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1ºTEMPO
Gustavo Sá cobra falta na área, Pirola ajeita de cabeça e defesa afasta.
24'
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1ºTEMPO
Gelson Martins encara a marcação na intermediária e é parado com falta.
23'
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1ºTEMPO
Diego Moreira é acionado na direita, leva para o pé canhoto e chuta rasteiro. Ortega pega.
22'
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1ºTEMPO
Escanteio cobrado da esquerda na área, zaga não afasta e Gelson Martins manda para fora!
20'
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1ºTEMPO
BOA CHANCE!!! Gelson Martins carrega com liberdade pelo meio, finaliza forte e Maignan espalma no canto esquerdo!
18'
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1ºTEMPO
Passe longo na frente para Jota Silva, Maignan sai do gol e da um bico para longe.
17'
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1ºTEMPO
Gonçalo Ramos é lançado na área, ajeita no meio e Moreira não consegue controlar.
16'
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1ºTEMPO
Hutchinson busca lance pela direita, fica cercado e é desarmado.
15'
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1ºTEMPO
Hutchinson é lançado na direita, Smajlović chega na marcação e joga pela lateral.
14'
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1ºTEMPO
Pedersen cruza da direita na área e Gila corta antes da chegada de González.
13'
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1ºTEMPO
Moreira sobe pela esquerda, coloca na frente e perde a redonda.
12'
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1ºTEMPO
Jota Silva abre na direita, Pedersen domina e chuta de canhota. Maignan encaixa.
11'
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1ºTEMPO
Tudo certo com o atacante português.
10'
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1ºTEMPO
Gonçalo Ramos fica caído com dores e partida é paralisada.
9'
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1ºTEMPO
Retsos manda da direita na área, Gelson Martins controla e é bloqueado por Rabiot.
8'
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1ºTEMPO
OPA! Gelson Martins levanta da esquerda na área, De Winter tira de cabeça e desvia com o braço. Árbitro deixa duelo seguir.
6'
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1ºTEMPO
Jashari aproveita rebote na entrada da área e bate para longe do gol.
5'
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1ºTEMPO
Jogo começa bastante equilibrado com as duas equipes buscando o gol.
4'
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1ºTEMPO
Cissé finaliza forte de fora da área e manda por cima.
3'
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1ºTEMPO
Diego Moreira avança pela direita, fica sem espaço e perde para Onyemaechi.
2'
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1ºTEMPO
Freuler aproveita sobra na entrada da área e chuta por cima.
1'
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1ºTEMPO
Time da casa joga com seu tradicional uniforme listrado branco e vermelho acompanhado de meiões vermelhos. Já equipe visitante está com vestimenta toda preta com detalhes laranjas.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Olympiacos x Milan!
PRÉ-JOGO
Quase tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do Karaiskakis Stadium.
PRÉ-JOGO
Arbitragem vem da Inglaterra. Chris Kavanagh apita, Dan Cook e Ian Hussin são os auxiliares. Michael Salisbury comanda o VAR e terá como assistente Peter Bankes.
PRÉ-JOGO
Pittarella, Torriani, Pulisic, Tomori, Comotto, Vladimirov, Ossola, Terracciano e Musah são os reservas.
PRÉ-JOGO
Milan está escalado com Maignan; Mario Gila, De Winter, Diawara e Estupiñán; Hutchinson, Rabiot, Jashari e Moreira; Cissé e Gonçalo Ramos.
PRÉ-JOGO
Pavlovic, Gabbia, Bartesaghi, Saelemaekers, Modric, Loftus-Cheek e Chukwueze seguem no departamento médico e são desfalques.
PRÉ-JOGO
Já a equipe Rossonera está na 28ª posição com três pontos e fora da zona de classificação.
PRÉ-JOGO
No banco estão Stournaras, Georgakopoulos, Saliakas, David Carmo, Fortounis, Yaremchuk, Bakoulas, Tiknizyan, Filis e Toufakis.
PRÉ-JOGO
Olympiacos vai a campo com Ortega; Retsos, Smaljovic, Pirola e Onyemaechi; Freuler e Gustavo Sá; Pedersen, Jota Silva e Gelson Martins; González.
PRÉ-JOGO
Chiquinho, Hezze, Gustavo Puerta lesionados não jogam.
PRÉ-JOGO
Time grego está invicto na competição e ocupa a 6ª colocação com 10 pontos.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado no Karaiskakis Stadium em Atenas. O tempo está nublado na capital da Grécia, os termômetros marcam cerca de 16°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Olympiacos e Milan em partida pela 5ª rodada da UEFA Europa League.
Imanol Alguacil
TECNICO
Ruben Amorim
TECNICO
Chris Kavanagh
ÁRBITRO